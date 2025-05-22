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В преддверии Дня Химика стартовал Всероссийский телемарафон «Химики вместе»
В преддверии юбилея профессионального праздника химиков и 120-летия Минпромторга России стартовал масштабный телемарафон «Химики вместе», участники обсуждали роль химической промышленности в развитии городов и территорий, сообщила депутат Госдумы России Мария Василькова.
Во Всероссийском телемарафоне «Химики вместе» приняли участие ведущие эксперты и руководители отрасли, следует из сообщения в Telegram-канале Марии Васильковой.
Мероприятие приурочено к 60-летию Дня химика и 120-летию Минпромторга России. В прямом эфире выступили председатель Комиссии РСПП по химической промышленности Виктор Иванов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, заместитель министра промышленности и торговли Михаил Юрин и директор Иркутского института химии Андрей Иванов.
Участники обсуждали роль химической промышленности в развитии городов и территорий, особо выделяя вклад отрасли в социальную и инфраструктурную сферу. В центре внимания оказался Национальный проект «Новые материалы и химия», который, по словам организаторов, стал крупнейшей программой поддержки химической отрасли за последние годы.
Согласно озвученным данным, в первом квартале текущего года производство минеральных удобрений в России выросло на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство красителей и их сегментов увеличилось на 2,7%, лакокрасочных материалов – на 2,2%, а профилей из полимерных материалов – на 1,7%.
Мария Василькова подчеркнула, что вопросы развития химической промышленности и внедрения ее достижений в народное хозяйство были приоритетными еще в СССР, начиная с конца 1920-х годов. Она также отметила важность использования лучших советских наработок и современных международных практик для дальнейшего развития отрасли.