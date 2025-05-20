В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.0 комментариев
В России прокуроры с начала года одобрили рекордно малое число проверок
Прокуроры в 2025 году одобрили 36 тыс. проверок, минимум за всю историю
В 2025 году прокуроры разрешили надзорным органам провести 36 тыс. проверок, что составляет исторический минимум относительно предыдущих лет.
Рекордно низкое количество проверок в 2025 году санкционировали российские прокуроры, сообщил замначальника главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Артем Кононенко на Петербургском международном юридическом форуме, передает ТАСС.
«На текущий год прокурорами санкционировано лишь 36 тыс. (проверочных) мероприятий, что в 12 раз меньше, чем в допандемийном 2019 году и является самым низким значением за весь период формирования планов», – заявил Кононенко.
В 2019 году количество одобренных проверок было в 12 раз больше, чем в текущем году. Представители Генпрокуратуры связывают эту тенденцию с продолжающейся оптимизацией надзорной деятельности и смещением акцента на профилактику нарушений.
Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, ранее на Петербургском международном юридическом форуме озвучили вариант назначать обязательную работу по специальности для выпускников юридических факультетов, которые учились на бюджете. А глава Следственного комитета предложил возложить расходы на жилье и медицинскую страховку для трудовых мигрантов на бизнес. Бастрыкин также заявил о радикализации миграционной среды в России.