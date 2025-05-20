ISU добавил российских нейтральных спортсменов в пул тестирования

Tекст: Дмитрий Зубарев

Все российские спортсмены, которые получили нейтральный статус для участия в международных стартах, были включены в обновленный пул допинг-тестирования, сообщает ТАСС.

В список вошли фигуристы Аделия Петросян, Алина Горбачева, Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, а также шорт-трекисты Анастасия Жеганова, Анна Матвеева, Анна Овчинникова, Петр Котмаков, Даниил Николаев, Иван Посашков, Илларион Саболдашев. Также в перечне оказались конькобежцы Алиса Беккер, Анастасия Григорьева, Ирина Сальникова, Александра Саютина, Анастасия Семенова, Даниил Найденышев, Ксения Коржова, Иван Фруктов.

На официальном сайте ISU отмечается, что все эти спортсмены обязаны проходить регулярные допинг-контроли согласно международным стандартам для нейтральных участников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александра Степанова и Иван Букин обратились к новому президенту МОК с просьбой поспособствовать их возвращению на международные соревнования. Татьяна Тарасова назвала запрет ISU на участие российских спортивных пар и дуэтов в отборе на Олимпиаду 2026 года проявлением ненависти. Не все российские спортсмены получили нейтральный статус для участия в олимпийском отборе после решения Международного союза конькобежцев.