Команда блогера Хаметовой попала в аварию по пути в Кемерово

Tекст: Алексей Дегтярев

Авария произошла ночью 18 мая на 607-м километре трассы Р-255 «Сибирь», передает РИА «Новости».

По словам самой Хаметовой, она не пострадала, поскольку ехала в другом автомобиле, а основной удар пришелся на машину с ее танцорами и звукорежиссером. «Благодаря быстрой реакции нашего водителя и тому, что мы все были пристегнуты, не случилось ничего страшного… основной удар пришелся на машину моих ребят, танцоров и звукорежиссера», – написала блогер.

Блогер добавила, что авария якобы произошла из-за выезда на встречную полосу нетрезвого водителя. В то же время в краевом ГУ МВД опровергли эти данные. Там сообщили, что по предварительным данным, на встречную полосу выехал 64-летний водитель микроавтобуса Mercedes и столкнулся с автомобилем Isuzu под управлением 33-летнего мужчины. В полиции подчеркнули, что оба водителя были трезвы.

В результате ДТП водитель Isuzu и четверо пассажиров Mercedes получили медицинскую помощь. В момент происшествия в автобусе находились семь пассажиров. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, виновник будет установлен после экспертизы.

В декабре 2024 года российская модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла в Париже после наезда автомобиля, который пытался избежать столкновения.