Похоже, что два больших начальника ведут друг с другом психологическую игру, каждый считает, что хорошо понимает визави. Основой тактики Путина, вероятно, служит предположение, что для собеседника тема заведомо менее приоритетна, чем для него.0 комментариев
В Якутии потушили все лесные пожары
В Якутии завершились работы по тушению всех лесных пожаров, в то время как в Бурятии площадь возгораний за сутки выросла почти на 4 тыс. гектаров.
Все природные пожары на территории Якутии потушены, передает РИА «Новости». С начала сезона зарегистрировали 244 природных пожара, из них 77 лесных на площади 24 тысячи гектаров и 167 ландшафтных на площади 5,4 тысячи гектаров. Последний пожар площадью 10 гектаров был ликвидирован в Таттинском районе за сутки. Сейчас на территории республики нет активных природных пожаров, однако особый противопожарный режим сохраняется в Верхоянском районе и в Якутске. Пожароопасный сезон действует с 1 мая.
В Бурятии площадь лесных пожаров за сутки увеличилась с 20,5 до 24,4 тысячи гектаров. На утро 20 мая фиксировались двенадцать лесных пожаров в Баунтовском эвенкийском, Еравнинском и Закаменском районах. Угрозы населенным пунктам нет, пожары характеризуются низкой интенсивностью. Основной причиной возгораний названо неосторожное обращение с огнем. На тушении работают 375 человек и 69 единиц техники. В регионе действует режим ЧС, использование открытого огня запрещено.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Забайкалье предотвратили 24 угрозы населенным пунктам из-за пожаров. МЧС выявило тридцать шесть виновников ландшафтных пожаров в регионе. Площадь лесных пожаров в Забайкалье увеличилась.