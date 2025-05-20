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GOMU опровергла отказ в признании рекорда Заборского
Результат Ивана Заборского на дистанции 1 047,5 км в ультрамарафоне «Шесть дней Франции» пока официально рассматривается, и решение по рекорду еще не принято, сообщили в Глобальной организации многодневных марафонцев (GOMU), под эгидой которой проходил марафон «Шесть дней Франции».
Глобальная организация многодневных марафонцев (GOMU) опровергла информацию о том, что российскому спортсмену Ивану Заборскому отказано в признании его рекорда, передает ТАСС. В организации уточнили, что процедура утверждения еще продолжается и решения о статусе рекорда пока нет.
Ранее Иван Заборский стал победителем ультрамарафона «Шесть дней Франции», преодолев 1 047,5 км и установив мировой рекорд в шестисуточном беге. Однако Международная ассоциация сверхмарафонцев (IAU) не признала достижение из-за того, что Заборский пересек финиш с российским флагом.
В GOMU подчеркнули: «Официального решения о признании рекорда Ивана Заборского GOMU пока не принято. Заявка на рекорд в настоящее время находится на рассмотрении и будет отправлена в комитет по рекордам IAU для ратификации. Как только IAU примет решение, любые обновления будут сообщены по нашим официальным каналам», – говорится в заявлении организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянин Заборский вырвался в лидеры на ультрамарафоне «Шесть дней Франции». Он выиграл этот ультрамарафон с рекордным отрывом. Международная ассоциация ультрамарафонов (IAU) отказалась признавать рекорд российского спортсмена из-за использования триколора.