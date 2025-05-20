Глава Ассоциации кинотеатров спрогнозировал возвращение голливудских фильмов в Россию

Tекст: Мария Иванова

Фильмы голливудских киностудий могут вернуться в Россию весной 2026 года, передает ТАСС. Такую оценку дал глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков, отметив, что обсуждается ограниченный формат показа зарубежных лент.

Он сообщил: «Сейчас мы ориентируемся на весну 2026 года. Мы, кинотеатры, начинаем просчитывать историю, когда следующей весной или летом как минимум в каком-то ограниченном формате голливудский контент вернется в Россию».

Воронков отметил, что в России прорабатываются механизмы, ограничивающие иностранный контент, который противоречит законодательству, и многие профильные мероприятия посвящены вопросам возвращения Голливуда. Примером «первой ласточки» эксперт назвал выход в июне фильма «Балерина» и анонсированную на ноябрь третью часть «Иллюзии обмана».

По словам главы ассоциации, кинотеатры уже просчитывают экономические последствия возможного возвращения голливудских фильмов, чтобы планировать обновление техники и возможный рост посещаемости. Воронков уверен, что прежнего соотношения – когда Голливуд занимал 70%, а российские фильмы 30% в прокате – уже не будет, и в будущем эта пропорция может измениться в пользу национального кино.

Он подчеркнул, что главная проблема российского кинематографа сейчас – недостаток количества фильмов, несмотря на рост качества и сборов. Воронков считает, что дополнительное налогообложение иностранного контента в сложившейся ситуации выглядит избыточным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская компания Lionsgate приняла решение возобновить прокат своих фильмов на территории России после двухлетнего перерыва.

Между тем генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров считает, что введение специальных пошлин на зарубежную продукцию поддержит развитие отечественного кинорынка.