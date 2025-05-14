Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.0 комментариев
Variety: Lionsgate возобновит прокат фильмов на российском рынке
Американская компания Lionsgate приняла решение возобновить прокат своих фильмов на территории России после двухлетнего перерыва.
Американская медиакорпорация Lionsgate возобновит прокат своих фильмов в России, передает Variety.
Как сообщает издание со ссылкой на собственные источники, уже с 5 июня российские зрители смогут увидеть в кинотеатрах картину «Балерина» (Ballerina, 2025) с Аной де Армас. Фильм продолжает события популярной серии «Джон Уик», а официальным прокатчиком в России станет компания «Атмосфера кино», сообщает ТАСС.
В Lionsgate отказались официально комментировать это решение. Однако источник Variety рассказал, что компания планирует продвигать свои проекты на российском рынке, а решения по каждому фильму будут приниматься отдельно. Собеседник объяснил смену политики Lionsgate тем, что «прошло определенное время» с момента ухода с рынка весной 2022 года и «настроения изменились».
Variety отмечает, что в американской киноиндустрии возлагают надежды на возвращение других киностудий на российский рынок на фоне падения международных сборов. Издание цитирует неназванного продюсера с Каннского кинофестиваля: «Кажется, что возможности открываются. Я встретил вчера здесь много российских прокатчиков. Так что они здесь и готовы к сотрудничеству».
Как писала газета ВЗГЛЯД, до конца августа планируется утвердить список из 100 лучших отечественных и советских фильмов для показа школьникам на уроках.
В 2024 году основная государственная поддержка досталась трем крупным российским кинопроектам с бюджетами до 1 млрд рублей, но прибыльными среди проектов с господдержкой стали не более 20%.
Между тем администрация США рассматривает возможность введения 100% пошлин на зарубежные фильмы, но голливудские студии считают, что эти меры могут привести к кризису в отрасли.