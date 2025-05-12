Исследование выявило самые прибыльные кинокартины России за 2024 год

Фильм «Бременские музыканты» получил крупнейшую господдержку в 2024 году

Tекст: Ирма Каплан

Самой значительной господдержки среди отечественных кинопроектов в 2024 году удостоился фильм «Бременские музыканты» с общим бюджетом в 1 млрд рублей и объемом господдержки 700 млн рублей, следует из рейтинга исследовательского центра Коммуникационной группы PROGRESS.

Второе место рейтинга заняла фантастическая лента «Сто лет тому вперед», профинансированная государством на 615 млн рублей при общем бюджете в 900 млн рублей, третье – экранизация романа Булгакова «Мастер и Маргарита», на которую было выделено 600 млн рублей при общем бюджете около 1 млрд рублей, пишет «Газета.Ru».

«Рейтинг наглядно демонстрирует приоритеты государственной поддержки в 2024 году: ставка сделана на узнаваемые бренды, проверенные сюжеты и массового зрителя», – прокомментировал основатель КГ PROGRESS Дмитрий Солопов.

Всего в 2024 году господдержку получили 42% российских фильмов, основную часть финансирования в 5,9 млрд рублей (75% от общего объема) обеспечил Фонд кино. Со стороны Министерства культуры было профинансировано восемь фильмов на сумму 474 млн рублей (25%).

При этом анализ прокатной эффективности фильмов с господдержкой за 2024 год показал, только шесть самоокупившихся картин, что составило 19% от общего количества фильмов. Большинство же новинок – 26 из 32 стали убыточными, несмотря на субсидии, причем крупнейшим провалом стал фильм «Федя. Народный футболист» – антирекордсмен с госвложениями в 125 млн рублей не добрал до окупаемости более 1 млрд рублей.

По словам основателя КГ PROGRESS Дмитрия Солопова, господдержка не гарантирует успеха, так как эффективность проявляется в умении производить кино, которое интересно массовой аудитории.

«Высокий бюджет – это только стартовая возможность. Без продуманной стратегии и сильного содержания он легко превращается в риск, а не инвестицию», – подчеркнул он.

Фильм «Холоп 2», который посмотрели 9,8 млн зрителей, при поддержке в 450 млн рублей стал абсолютным рекордсменом, обеспечив рекордную прибыль более 2,3 млрд рублей. Тройку лидеров также составили «Бременские музыканты» с прибылью в 836 млн рублей и «Лед 3» с 656 млн рублей.

Еще один показатель рейтинга – неизменная популярность американского кино в прокате. В 2024 году в прокат вышло 77 из 194 российских картин, 52 фильма представили США, были также 27 британских и 25 французских релизов.

Менее 10 картин были представлены российскому зрителю из Канады, Германии, Японии, Южной Кореи, Италии, Индонезии, Ирландии. Совсем редко – 1-2 раза – в прокате появлялись картины из Турции, Китая, Сингапура, Бразилии, Мексики, Дании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, картина «Мужу привет» в апреле стала обладателем приза «Серебряный Святой Георгий» на Московском международном кинофестивале (ММКФ).

А в начале мая газета ВЗГЛЯД разбиралась, как современное кино снова начинает чувствовать войну.