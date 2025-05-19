Путин объяснил, как появилось название образовательного центра «Сириус»

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин во время встречи с учащимися и педагогами образовательного центра «Сириус» рассказал о происхождении названия этого учреждения. Президент отметил, что идея возникла после его просьбы к помощникам назвать самую яркую звезду на небе, на что прозвучал ответ «Сириус», следует из сообщения на сайте Кремля.

«Самая яркая звезда на небосклоне – Сириус. Поскольку сюда должны ехать одаренные дети, подростки, так и возникло само название», – заявил Путин.

Путин пояснил, что после Олимпийских игр рассматривались разные варианты использования олимпийских объектов в Сочи.

«Встал вопрос о том, что делать с этими сооружениями и как это все использовать. Было очень много разных предложений, в конце концов в голову пришла идея о том, что у нас ещё в Советском Союзе, потом и в России традиционно некоторым направлениям подготовки молодых специалистов уделяется такое особое внимание и созданы школы подготовки специалистов, начиная еще с достаточно молодого возраста ребят. Это специальные, специализированные физико-математические школы, химические школы, потом у нас уже биология пошла – биологические школы, то есть специализированные учебные заведения. Вот с этого началось, идея возникла – ребят со всей страны собирать здесь на определенное время», – отметил президент России.

По словам президента, изначально планировались направления по естественным наукам, но проект быстро расширили, включив музыкальные и хореографические школы.

Президент подчеркнул, что развитие «Сириуса» и создание музыкальной школы соответствуют лучшим мировым стандартам и способствуют раскрытию талантов.

«То, что вы здесь видите, то, что я сейчас посмотрю, это производная от первоначальных идей, это уже развитие самого «Сириуса» – создание этой школы, а рядышком ещё и концертного зала. Надеюсь, что это все соответствует лучшим мировым стандартам, а в чем-то даже их превосходит.Надеюсь, у вас здесь все будет получаться, вам будет нравиться, это будет способствовать раскрытию таланта», – подчеркнул Путин.

В ходе встречи Путин выразил уверенность в том, что центр станет значимым вкладом в развитие страны.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом из «Сириуса».