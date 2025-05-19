В Грузии заявили об угрозе дестабилизации финансовой системы страны

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Black Rock приобрела 6,1% акций «Банка Грузии» и 5,02% акций ТВС-банка. По мнению эксперта Давида Картвелишвили, это «может в будущем привести к полному поглощению компанией этих двух важных для Грузии институтов, чтобы иметь возможность влияния на экономику и общество, создавая при необходимости максимальный дискомфорт и вызвать всеобщую дестабилизацию».

«Надо понимать, что желание конкретных внешних сил вовлечь Грузию в войну (с Россией) никуда не исчезло», – отметил он.

По мнению Картвелишвили, намерение получить рычаги влияния на финансовую систему Грузии появилось после того, как «вошли в тупик иные способы дестабилизировать ситуацию в стране».

Как считает другой эксперт Зураб Кадагидзе, «глубинное государство» решило использовать против Грузии «путь экономической экспансии».

«Политическая оккупации» Грузии у «глубинного государства» не получилась, теперь попытается добиться желаемого за счет экономической экспансии», – отметил он.

По его словам, данные два банка не будут исходить из интересов грузинского населения.

Кадагидзе также указал, что через Black Rock «глубинное государство» может вести Грузию к «революции, перевороту, вовлечению в войну».

Нацбанк Грузии и данные два банка пока эти опасения не комментировали.