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В Грузии заявили об угрозе дестабилизации финансовой системы страны
Грузинские аналитики высказали обеспокоенность приобретением на Лондонской бирже американской инвестиционной компанией Black Rock акций двух крупнейших грузинских банков. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Black Rock приобрела 6,1% акций «Банка Грузии» и 5,02% акций ТВС-банка. По мнению эксперта Давида Картвелишвили, это «может в будущем привести к полному поглощению компанией этих двух важных для Грузии институтов, чтобы иметь возможность влияния на экономику и общество, создавая при необходимости максимальный дискомфорт и вызвать всеобщую дестабилизацию».
«Надо понимать, что желание конкретных внешних сил вовлечь Грузию в войну (с Россией) никуда не исчезло», – отметил он.
По мнению Картвелишвили, намерение получить рычаги влияния на финансовую систему Грузии появилось после того, как «вошли в тупик иные способы дестабилизировать ситуацию в стране».
Как считает другой эксперт Зураб Кадагидзе, «глубинное государство» решило использовать против Грузии «путь экономической экспансии».
«Политическая оккупации» Грузии у «глубинного государства» не получилась, теперь попытается добиться желаемого за счет экономической экспансии», – отметил он.
По его словам, данные два банка не будут исходить из интересов грузинского населения.
Кадагидзе также указал, что через Black Rock «глубинное государство» может вести Грузию к «революции, перевороту, вовлечению в войну».
Нацбанк Грузии и данные два банка пока эти опасения не комментировали.