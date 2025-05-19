  • Новость часаПесков назвал выборы в Румынии «по меньшей мере странными»
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    Победу русофоба в Румынии продавили из-за границы
    Военный эксперт объяснил активизацию ВСУ на Теткинском направлении
    Российская армия уничтожила наемников ЧВК Mozart в Запорожской области
    Times рассказала о жизни Зеленского в бункере под землей
    Российские войска освободили Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР
    Политолог счел подозрительными итоги второго тура выборов в Румынии
    Песков назвал время разговора Путина и Трампа
    Ведущая украинского телемарафона назвала Путина президентом Украины
    Умер народный артист СССР Юрий Григорович
    Мнения
    Людмила Шувалова Людмила Шувалова Консервативный диалог как стратегическая инвестиция

    Запрос на консерватизм, как «идеологию здравого смысла», находит свое отражение в изменении политического ландшафта во многих странах. Консерватизм сегодня способен создать основу для эффективного международного взаимодействия.

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    Юлия Басова Юлия Басова Почему мужчины выбирают женщин постарше

    Зрелость перестаёт быть минусом. Женщина после 40 лет – это не компромисс. Это выбор в пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У такой женщины другая энергия – спокойная, принимающая.

    40 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия выигрывает в переговорной игре

    Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.

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    19 мая 2025, 14:44 • Новости дня

    Суд на Украине арестовал имущество сына экс-главы «Мотор сич» Богуслаева

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские власти наложили арест на активы, связанные с сыном бывшего руководителя «Мотор сич» Александра Богуслаева, включая корпоративные права более чем 20 компаний в Запорожской области.

    Арест последовал за подозрениями в легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере, передает ТАСС.

    Местные СМИ сообщили, что арестованы корпоративные права 20 компаний, которые зарегистрированы в Запорожской области и находятся под контролем Богуслаева-младшего через офшорные структуры.

    Также были арестованы базы отдыха, оздоровительные лагеря, объекты нежилой недвижимости в городе Запорожье и области. Кроме того, арестованы две квартиры общей площадью 131,1 квадратных метров и гараж площадью 38,2 квадратных метра.

    Ранее Александра Богуслаева арестовали в Монако по запросу киевского режима.

    19 мая 2025, 02:55 • Новости дня
    Times рассказала о жизни Зеленского в бункере под землей

    Times сообщила об игре Зеленского в бункере в настольный теннис в начале СВО

    Times рассказала о жизни Зеленского в бункере под землей
    @ Volodymyr Zelensky/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В первые дни спецоперации России на Украине украинский лидер Владимир Зеленский скрывался в подземном бункере, где проводил время, играя в настольный теннис, пишет Times.

    Зеленский находился в подземном бункере вместе с несколькими доверенными лицами, пишет Times.

    «Они выпускали пар, играя в настольный теннис», – приводит РБК сообщение издания.

    В материале отмечается, что Зеленский проявлял себя как «превосходный» игрок. При этом указывается, что « баскетбол, который он любил в юности, он играл гораздо хуже».

    Глава комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко считает, что в настоящее время Зеленскому помогают «освежиться» зарубежные поездки.

    По данным Times, только в 2025 году украинский президент совершил 22 визита в 18 стран, а с начала президентства в 2019 году – 134 поездки. В 2024 году число зарубежных визитов достигало 48.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист Financial Times Генри Фой сообщал, что в первые дни спецоперации на Украине Зеленский прятался в бункерах, что затрудняло его связь с мировыми лидерами.

    Бывший министр иностранных дел Украины, экс-посол в Британии Вадим Пристайко заявил, что в феврале 2022 года власти Украины обсуждали возможность релокации правительства в Лондон для продолжения управления страной.

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    18 мая 2025, 17:50 • Новости дня
    Захарова призвала не верить словам Мерца о ракетах Taurus

    Захарова: Мерц пытается скрыть поставки ракет Taurus Украине

    Захарова призвала не верить словам Мерца о ракетах Taurus
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сомнения в искренности заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца о якобы отсутствии планов поставлять на Украину крылатые ракеты Taurus.

    Захарова в Telegram-канале призвала не доверять словам Мерца о том, что у Германии нет планов по поставке крылатых ракет Taurus киевскому режиму. Она подчеркнула, что за этими заявлениями стоит исключительно желание вывести обсуждение вопроса из публичной плоскости.

    Захарова указала: «Казалось бы, вот оно – подтверждение стремления Германии, как нас убеждали, к мирному урегулированию конфликта на Украине... Но не будьте наивными. Речь идет об игре слов. Задача канцлера – вывести из публичного обсуждения тему поставок ракет большой дальности. Как будто бы их и нет. А на самом деле никто и знать не будет, сколько единиц и когда Берлин передал киевскому режиму».

    Дипломат также обратила внимание на заявление Мерца, что публичная дискуссия о передаче ракет Taurus Киеву якобы стала стратегическим преимуществом для России и недостатком для ФРГ. По словам Захаровой, для Берлина главным является не мир, а «агрессивные нарративы» в сочетании с уничтожением свободы слова и законности принятия решений, опасных для Европы.

    Ранее Фридрих Мерц заявил, что Германия сейчас не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. «В настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня», – сказал он в эфире телеканала ZDF. Канцлер ФРГ отметил, что передача таких систем потребует времени на обучение военных навыкам управления ими.

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    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    19 мая 2025, 09:45 • Новости дня
    Российская армия уничтожила наемников ЧВК Mozart в Запорожской области
    Российская армия уничтожила наемников ЧВК Mozart в Запорожской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ударов по селу Новоандреевка в Запорожской области были ликвидированы иностранные бойцы ЧВК Mozart («Моцарт»), часть из них захвачена в плен.

    Российские военные уничтожили 23 иностранных наемника из ЧВК Mozart и взяли в плен еще семь, среди которых оказались граждане Британии и Канады, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Он подчеркнул, что подтверждением операции стали захваченные документы и трофейные рации. По словам Лебедева, ликвидированные наемники входили в состав роты, дислоцированной в селе Новоандреевка, передает РИА «Новости»

    Лебедев также рассказал, что в Запорожской области ударами российской армии были уничтожены три танка Leopard 1A5 и две боевые машины пехоты M2 Bradley. Операция по уничтожению техники проводилась в районе Малой Токмачки и Робитино, где, по его словам, также было разрушено бункеризированное укрытие ВСУ и рассеян до взвода украинской пехоты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские военные нанесли удар по штабу ВСУ в селе Щербаки Запорожской области и ликвидировали трех офицеров ВСУ.

    Еще в 2022 году глава американской ЧВК Mozart Group Эндрю Милберн заявлял, что военнослужащие украинской стороны убивают сдавшихся солдат и совершают зверства. Позднее были названы причины краха американской ЧВК Mozart на Украине.

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    19 мая 2025, 05:29 • Новости дня
    Степашин назвал ошибкой присоединение к СССР Западной Украины и Бессарабии

    Степашин: Включение в СССР Западной Украины и Бессарабии было ошибкой

    Степашин назвал ошибкой присоединение к СССР Западной Украины и Бессарабии
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший премьер-министр и нынешний президент Российского книжного союза Сергей Степашин считает, что Польша иначе относилась бы к России, если бы получила Западную Украину и Львов.

    Степашин допустил, что Польша могла бы иначе строить отношения с Россией, если бы в свое время получила Западную Украину и Львов, а СССР не совершил бы ошибки, приняв эти территории, поделился он в беседе с «Аргументами и фактами».

    «Думаю, что в результате и поляки, намучившись с этой заразой, по-другому бы вели себя по отношению к нам», – сказал он.

    Он подчеркнул, что именно Западная Украина, а также в меньшей степени Западная Белоруссия и Бессарабия проявляли сопротивление советской власти. Он напомнил, что полицаев и карателей нацисты набирали в основном с этих территорий, и именно жители Западной Украины были причастны к сожжению Хатыни и убийству разведчика Николая Кузнецова.

    Степашин также указал, что, по признанию первого президента Украины Леонида Кравчука, в детстве он помогал бандеровцам.

    «Вот эта зараза потом и пришла. Пришла в Киев, пришла в Харьков, пришла в Одессу», – сказал Степашин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса рассказал, что вступил в отряд из-за несогласия с действиями руководства на Украине и навязыванием образа Степана Бандеры как «героя».

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    19 мая 2025, 06:59 • Новости дня
    Группировка «Север» отразила одну из крупнейших атак ВСУ на Теткинском направлении

    «Северяне» справились с атакой десятков штурмовиков и техникой ВСУ около Теткино

    Группировка «Север» отразила одну из крупнейших атак ВСУ на Теткинском направлении
    @ пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Подразделения группы войск «Север» успешно остановили одну из крупнейших атак ВСУ на направлении Теткино, уничтожив значительную часть сил и техники противника на границе.

    Войска группировки «Север» уничтожили инженерные, передовые и штурмовые подразделения противника на Теткинском и Глушковском направлениях, однако противник обрушился на бойцов с одной из самых сильных атак на направлении Теткино, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Враг предпринял одну из самых массированных атак с участием десятков штурмовиков и семи единиц техники на направлении Теткино, а также несколько попыток вторжения на нашу территорию пешими группами на соседних участках», – сказано в сообщении.

    Российские военнослужащие отразили все попытки противника прорвать оборону и уничтожили большую часть военной техники и живой силы ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 130 на Сумском и свыше 60 на Теткинском направлениях)», – уточнили «Северяне».

    Так же были уничтожены БМП Bradley, танк Т-72, гаубица «Мста-Б», автомобильная техника, коптеры и пункты боевого питания.

    За сутки общее продвижение группировки «Север» на Сумском направлении составило свыше 650 метров, в Волчанске – свыше 160 метров. Кроме того противник был выбит из шести опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские бойцы два месяца незаметно находились в тылу противника на покровском направлении, ежедневно  передавая своему командованию свежие разведданные о передвижении ВСУ.

    В начале мая «Северяне» рассказали, как военнослужащий из 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» погиб при подрыве гранаты, уничтожив группу ВСУ в засаде ради спасения сослуживцев в Курской области.

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    19 мая 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР
    Российские войска освободили Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Марьино в Сумской области, а группировка «Центр» – Новооленовку в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировкой «Север» было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Пролетарского, Павловки, Атинского, Рыжевки, Садков и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Бологовки и Волчанска.

    Потери ВСУ при этом составили до 140 военнослужащих, танк, две бронемашины, пять орудий полевой артиллерии и станция РЭБ.

    Между тем группировкой «Центр» было нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии рядом с Разино, Красноармейском, Гродовкой, Новой Полтавкой, Миролюбовкой, Петровским, Новоэкономическим, Новосергеевкой, Ульяновкой и Коптево в ДНР, отчитались в Минобороны.

    При этом потери противника составили до 455 военнослужащих, три пикапа, а также американские машина пехоты Bradley, два бронетранспортера М113 и бронемашина MaxxPro.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины у Купянска, Соболевки, Глущенково, Нового Мира, Новоосиново в Харьковской области, Редкодуба, Ямполя, Карповки, Кировска в ДНР и Новоегоровки в Луганской народной республике (ЛНР).

    ВСУ при этом потеряли более 230 военнослужащих, две бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, станцию РЭБ «Кракен», а также склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах Серебрянки, Северска, Часова Яра, Марково, Ступочек, Предтечино, Миньковки, Григоровки, Дылеевки и Верхнекаменского в ДНР.

    Противник потерял свыше 210 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера М113 и два HMMWV. Уничтожены пять пикапов, артиллерийское орудие, три станции РЭБ и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии вблизи Новоукраинки, Новополя, Запорожья, Александрограда, Ялты, Зеленого Поля в ДНР, Гуляйполя и Червоного в Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    ВСУ при этом потеряли более 150 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ около Блакитного, Новоандреевки, Павловки в Запорожской области и Отрадокаменки в Херсонской области. Были уничтожены до 30 военнослужащих, три склада с боеприпасами и материальными средствами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Богатырь в ДНР. За день до этого они освободили Александрополь в ДНР, а до этого Вольное Поле в ДНР.

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    18 мая 2025, 20:17 • Новости дня
    Орбан – о членстве Украины в ЕС: Нет, нет и нет

    Орбан назвал самой большой угрозой Венгрии вступление Украины в Евросоюз

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что интеграция Украины в Евросоюз несет серьезную угрозу национальным интересам его страны.

    Орбан выступил с заявлением о недопустимости поспешного вступления Украины в Евросоюз, передает ТАСС. По его словам, такая перспектива противоречит венгерским национальным интересам и может негативно сказаться на безопасности страны.

    Премьер-министр подчеркнул, что, по его мнению, членство Украины в ЕС является самой большой угрозой Венгрии. Он заметил, что Украине необходимы дополнительные финансовые средства, поэтому Киев стремится к присоединению к Евросоюзу любой ценой.

    Орбан категорично заявил: «Мы не хотим, чтобы они превратили самую безопасную страну в Европе в гнездо мафии, и мы не хотим, чтобы деньги венгров поступали на Украину через Брюссель. Нет, нет и нет».

    Ранее Орбан выступил против инициативы Еврокомиссии о выделении Украине финансовых средств и вооружений.

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    18 мая 2025, 19:24 • Новости дня
    Зеленский объявил о готовности вести переговоры с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский выразил благодарность Ватикану за предложение стать площадкой для прямых переговоров между Киевом и Москвой, отметив свою открытость к диалогу.

    Зеленский заявил о готовности обсуждать вопросы с Россией в любом удобном формате, передает РИА «Новости».

    По словам Зеленского, он высоко оценил инициативу Ватикана предоставить площадку для прямых переговоров между сторонами. В сообщении в своем Telegram-канале он отметил: «Спасибо Ватикану за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы к диалогу в любом формате ради реальных результатов».

    Данное заявление прозвучало после встречи Зеленского с папой Римским Львом XIV, в ходе которой обсуждались пути урегулирования ситуации на Украине и возможность посредничества Ватикана в переговорах между сторонами.

    Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что считает Ватикан оптимальным местом для возможных переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона в ходе следующего раунда переговоров с Украиной может затронуть обсуждение параметров прекращения огня, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

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    19 мая 2025, 10:12 • Новости дня
    Лидеры стран Европы позвонили Трампу перед анонсированным разговором с Путиным

    Лидеры Италии, Британии, ФРГ и Франции провели консультации с Трампом

    Лидеры стран Европы позвонили Трампу перед анонсированным разговором с Путиным
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры Италии, Британии, ФРГ и Франции обсудили по телефону с Дональдом Трампом перспективы прекращения огня и мирного диалога на Украине накануне его разговора с Владимиром Путиным, сообщил итальянский правительственный Дворец Киджи.

    Консультации состоялись по телефону. В переговорах участвовали премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Британии Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. Обсуждение прошло накануне запланированного телефонного разговора лидеров США и России, который должен состояться в понедельник, передает РИА «Новости».

    Премьер Италии в ходе беседы подчеркнула поддержку Италией и европейскими партнерами усилий Трампа, направленных на достижение «справедливого и прочного мира на Украине». Она отметила важность немедленного прекращения огня и выразила признательность за готовность Киева к диалогу.

    По данным пресс-службы правительства Италии, Мелони выразила надежду на серьезное участие Москвы в предстоящих прямых переговорах между лидерами, которые должны привести к миру.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский провел встречу в Риме с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио накануне переговоров российского и американского лидеров.

    Дональд Трамп объявил, что 19 мая у него запланирован разговор с Владимиром Путиным. Трамп также заявил, что после беседы с Путиным планирует поговорить с Владимиром Зеленским.

    Кремль подтвердил подготовку телефонного разговора Путина с Трампом.

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    19 мая 2025, 13:24 • Новости дня
    Ведущая украинского телемарафона назвала Путина президентом Украины

    Украинская телеведущая в прямом эфире назвала Путина президентом Украины

    Ведущая украинского телемарафона назвала Путина президентом Украины
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В прямом эфире украинского телемарафона случилась оговорка, когда ведущая Ольга Бутко по ошибке назвала президента России Владимира Путина президентом Украины.

    Ведущая телемарафона на Украине Ольга Бутко в прямом эфире по ошибке назвала Владимира Путина президентом Украины, сообщает «Российская газета». Ошибка произошла во время анонса новости о телефонном разговоре Дональда Трампа с украинским президентом.

    «Меня зовут Ольга Бутко, начинаем. Дональд Трамп будет говорить с президентом Украины Владимиром Путиным», – произнесла ведущая в эфире. После этого она запнулась, прозвучали нечленораздельные звуки, и только затем Ольга Бутко поправилась, произнеся имя Владимира Зеленского.

    Инцидент быстро стал поводом для обсуждений в соцсетях и попал в эфир Telegram-каналов. Видео с фрагментом оговорки распространил канал Mash.

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    19 мая 2025, 00:13 • Новости дня
    Степашин объяснил, почему Зеленскому не выгодна встреча с Путиным

    Степашин: Путин психологически размажет Зеленского

    Степашин объяснил, почему Зеленскому не выгодна встреча с Путиным
    @ Vladimir Andreev/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Российского книжного союза и экс-премьер России Сергей Степашин выразил мнение, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может оказаться крайне невыгодной для последнего, пишет «АиФ».

    Сергей Степашин заметил, что прямые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским невыгодны для последнего, сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».

    «Я, правда, не уверен, что Зеленскому так уж выгодна встреча с Путиным. Ведь Путин его просто размажет психологически. Да и, по большому счету, мир для Зеленского станет политической смертью, а может, и не только политической», – сказал он.

    Степашин отметил, что запрос на организацию встречи был направлен с украинской стороны и принят к сведению российской.

    «Я очень рассчитываю на то, что в 2025 году активная фаза закончится. К этому все и идет», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский встречался в воскресенье в Риме с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио, чтобы прояснить тревожащие вопросы накануне телефонного разговора между Путиным и Трампом, который может стать решающим, а Киев постфактум поставят перед фактом.

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    18 мая 2025, 22:39 • Новости дня
    WP узнала о страхе Зеленского перед переговорами Путина и Трампа

    WP: Зеленский пытался убедиться, что Путин и Трамп не поставят его перед фактом

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский встречался в воскресенье в Риме с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио, чтобы прояснить тревожащие вопросы накануне переговоров российского и американского лидеров, пишет WP.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в резиденции американского посла в Риме встретился в воскресенье с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио, чтобы прояснить тревожащие его вопросы перед запланированным на 19 мая телефонным разговором президента России Владимира Путина и американского коллеги Дональда Трампа, пишет Washington Post.

    Офис Вэнса опубликовал не много подробностей, но Зеленский описал переговорную сессию в Telegram как «хорошую встречу», однако WP считает, что воскресные переговоры Зеленского проходят на фоне его возросшей обеспокоенности телефонным разговором Путина и Трампа.

    «Зеленский и его главные помощники хотят убедиться, что переговоры между Путиным и Трампом не поставят Украину перед фактом, который она не может принять, сказал один американский дипломат», – пишет газета со ссылкой на американского дипломата.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выразил благодарность Ватикану за предложение стать площадкой для прямых переговоров между Киевом и Москвой, отметив свою открытость к диалогу. Российская сторона в ходе следующего раунда переговоров с Украиной может затронуть обсуждение параметров прекращения огня, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

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    18 мая 2025, 17:23 • Новости дня
    Уиткофф сообщил о сближении позиций России и Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    По мнению спецпосланника США Стивена Уиткоффа, Вашингтону удалось частично сблизить позиции России и Украины по вопросам урегулирования ситуации на Украине.

    США в определенной степени смогли сократить разницу во взглядах между Россией и Украиной, передает РИА «Новости». Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала ABC.

    По словам Уиткоффа, он следовал тактике нынешнего американского лидера Дональда Трампа, потому что она доказала свою эффективность. «Искусство здесь заключается в том, чтобы сузить широкие расстояния между сторонами. И я думаю, что в какой-то степени мы это сделали. В какой-то степени каждая сторона, вы знаете, обозначила свои позиции», – сказал дипломат.

    Он также отметил, что обе стороны теперь более четко формулируют свои подходы, что, по мнению Уиткоффа, является важным шагом на пути к разрешению конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию. В пятницу по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва проведет обмен пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000». По его словам, Украина также запросила встречу глав государств, и Россия приняла это к сведению: «Также договорились представить свое видение прекращения огня».

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    18 мая 2025, 22:09 • Новости дня
    Бельгия пообещала Украине 20 систем ПВО Cerber и танк Leopard

    Правительство Бельгии одобрило 1 млрд евро помощи Украине на 2025 год

    Tекст: Ирма Каплан

    Брюссель утвердил поддержку для Украины в размере 1 млрд евро, при этом в состав ее войдут 20 модернизированных систем ПВО Cerber и танк Leopard, пишет Tijd.

    Пакет помощи Украине на сумму 1 млрд евро на этой неделе одобрен бельгийским правительством, заявил министр обороны Тео Франкен, отметив, что  «значительная часть ресурсов возвращается в экономику страны и поддерживает занятость в оборонном секторе», пишет портал Tijd.

    В материале указано, что источником финансирования Украины стали налоговые поступления от замороженных российских активов, находящихся в Euroclear, о чем ранее говорил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

    Содержание пакета включает поставку около сотни бронированных машин скорой помощи и автомобилей Unimog, а также пять беспилотных морских судов, БПЛА, медицинское оборудование, портативные системы обнаружения беспилотников, средства ночного видения и защитную одежду от химических угроз.

    «Кроме того, будет поставлено более 16 тыс. единиц оружия и пистолетов, а также 20 модернизированных систем ПВО Cerber и боевой танк Leopard с новой орудийной башней», – сказано в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский в апреле жаловался на отсутствие  поставок дополнительных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Соединенными Штатами, отмечая, что их наличие могло бы стать значительной поддержкой для Украины.

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    18 мая 2025, 14:56 • Новости дня
    Стало известно о гибели мужчины в харьковском военкомате

    Tекст: Ольга Иванова

    В Харькове расследуется гибель 39-летнего мужчины призывного возраста, тело которого обнаружили в военкомате без признаков насильственной смерти.

    Полиция Харьковской области выясняет обстоятельства смерти мужчины призывного возраста в харьковском военкомате, передает РИА «Новости». По информации полиции, инцидент произошел 12 мая, а предварительной причиной смерти назван суицид.

    Материалы дела были переданы в государственное бюро расследований для проверки действий сотрудников военкомата. В официальном сообщении подчеркивается, что следов насильственной смерти обнаружено не было.

    Украинское издание «Страна.ua» сообщает, что друзья погибшего заявляют о смерти в результате побоев со стороны работников военкомата. По их словам, мужчину хоронили в закрытом гробу из-за сильных повреждений головы.

    В интернете распространяются видео, на которых сотрудники украинских военкоматов проводят силовую мобилизацию, избивая и насильно увозя мужчин призывного возраста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник территориального центра комплектования в Харькове ударил военнообязанного дважды в живот при проверке документов в военкомате.

    Госбюро расследований на Украине направило в суд дело начальника Черкасского военкомата, которого подозревают в умышленном срыве мобилизации.

    Бывший премьер Украины Анатолий Кинах обсудил с представителями Генштаба ВСУ падение морального состояния войск и проблему нехватки новобранцев.

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