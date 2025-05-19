Толстой допустил более существенные изменения Конституции России в будущем

Толстой заявил о возможности значительных изменений Конституции России

Tекст: Елизавета Шишкова

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой допустил возможность более существенных изменений в Конституцию России, чем те, которые были приняты в 2020 году, передает РБК. Толстой выступил на сессии «Культура законотворческой деятельности» на Петербургском международном юридическом форуме и отметил, что за последние тридцать лет Россия пыталась внедрять мировые законодательные практики, однако большинство из них не закрепились в отечественном праве.

Толстой сравнил этот процесс с тем, как «пытаются привить на живое дерево пластмассовую ветку», указав на большую долю иностранных законодательных норм, введенных в ельцинское время, которые, по его мнению, не прижились. Он подчеркнул, что многие из этих практик сегодня выглядят «довольно жалко».

По словам Толстого, после начала военной спецоперации на Украине в российском обществе произошли существенные изменения, что требует дальнейшего развития законодательства. Он выразил уверенность, что изменения в Конституцию еще предстоят и они могут оказаться значительно масштабнее, чем реформы пятилетней давности.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Конституция России является живым организмом и что принятые в 2020 году поправки расширили роль парламента в жизни страны. Президент также отметил, что обновленная Конституция работает и стабилизирует государство.