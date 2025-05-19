ВОЗ сообщила о сокращении потребления табака на треть за 20 лет

Tекст: Мария Иванова

Распространенность курения во всем мире снизилась на треть за последние 20 лет после вступления в силу Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, передает РИА «Новости».

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на открытии 78-й сессии Генассамблеи здравоохранения: «Прошло 20 лет с тех пор, как Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака вступила в силу. За это время распространенность курения во всем мире снизилась на треть, и сегодня курильщиков на 300 миллионов меньше, чем было бы, если бы распространенность осталась прежней».

По данным ВОЗ, табак является одной из крупнейших угроз для здоровья человечества. Организация отмечает, что ежегодно употребление табака приводит к смерти более 8 млн человек, причем более 7 миллионов из них – это потребители или бывшие потребители табака, а еще 1,2 млн – некурящие, подвергшиеся воздействию вторичного табачного дыма.

ВОЗ подчеркивает, что все формы употребления табака опасны, и безопасной дозы не существует. Самым распространенным способом употребления остается курение сигарет, однако к табачным изделиям также относят кальянный табак, сигары, сигариллы, самокруточный и трубочный табак, биди и кретек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мировое употребление табака за последние 20 лет сократилось. В России также улучшилась ситуация по потреблению никотинсодержащей продукции.