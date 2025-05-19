Большинство россиян признали поверхностное понимание принципов работы ИИ

Согласно опросу, 95% респондентов отметили, что знакомы с понятием искусственного интеллекта (ИИ), но лишь 25% заявили о полном понимании его работы. Результаты исследования опубликованы на сайте агентства.

Молодежь в возрасте 18–24 лет чаще других уверенно говорит о знании принципов ИИ – таких оказалось 49%. Среди пожилых людей (65+) эта цифра составила только 17%.

Отмечается существенный разрыв в осведомленности между поколениями: если среди молодежи 81% хорошо знают об ИИ, то среди старших – 45%. Мужчины в целом чаще заявляют о хорошем знании ИИ (58%), чем женщины (51%). Специалисты подчеркивают, что уровень технической грамотности зависит от возраста и пола.

ИИ активно внедряется в повседневную жизнь: 57% опрошенных используют онлайн-переводчики, 50% – голосовых помощников, 42% – чат-ботов. Наиболее активно технологии применяет молодежь: 61% используют чат-боты, 62% – генераторы текстов, 52% – генераторы изображений. Сценарии использования ИИ разнятся: женщины чаще применяют ИИ в бытовых задачах, мужчины – в технических и профессиональных целях.

Основными целями использования ИИ остаются получение справочной информации (59%) и бытовая помощь (55%). Для образования технологии используют 21%, а для работы – 18%.

Молодежь чаще применяет ИИ для учебы (50%) и работы (41%). Креативные задачи (написание рассказов, генерация изображений) отмечают 19% респондентов, особенно много таких в группе 18–34 лет.

Несмотря на популярность технологий, большинство россиян опасается последствий: 56% считают, что ИИ может снизить интеллектуальные способности, 44% обеспокоены утратой конфиденциальности, 41% – риском манипуляций. В старших возрастных группах эти опасения выражены сильнее. Только 8% респондентов не испытывают тревог по поводу распространения ИИ.