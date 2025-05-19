Каллас ушла от прямого ответа на обвинения в русофобии

Каллас отказалась прокомментировать обвинения в русофобии и жесткой критике России

Tекст: Елизавета Шишкова

Каллас отказалась дать прямой ответ на вопрос о наличии у нее русофобских взглядов, пишет Газета.ru. В интервью изданию Tagesspiegel ей задали вопрос о том, что она якобы «ест россиян на завтрак».

Каллас заявила: «У меня нет времени беспокоиться о враждебности». Она отметила, что политики всегда подвергаются критике, и если кто-то этого боится, то не сможет работать на такой должности.

По ее словам, критика имеет положительный аспект, поскольку означает, что происходят перемены. Каллас добавила, что бездействие в нынешние неспокойные времена особенно опасно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава евродипломатии Кая Каллас заявила о работе над новым пакетом антироссийских санкций. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Каллас «пакетчицей» в ответ на это заявление.