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Каллас ушла от прямого ответа на обвинения в русофобии
Каллас отказалась прокомментировать обвинения в русофобии и жесткой критике России
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, комментируя обвинения в русофобии, отметила, что не тратит время на переживания о враждебности, считая бездействие опасным.
Каллас отказалась дать прямой ответ на вопрос о наличии у нее русофобских взглядов, пишет Газета.ru. В интервью изданию Tagesspiegel ей задали вопрос о том, что она якобы «ест россиян на завтрак».
Каллас заявила: «У меня нет времени беспокоиться о враждебности». Она отметила, что политики всегда подвергаются критике, и если кто-то этого боится, то не сможет работать на такой должности.
По ее словам, критика имеет положительный аспект, поскольку означает, что происходят перемены. Каллас добавила, что бездействие в нынешние неспокойные времена особенно опасно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава евродипломатии Кая Каллас заявила о работе над новым пакетом антироссийских санкций. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Каллас «пакетчицей» в ответ на это заявление.