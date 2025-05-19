В Грузии назвали численность и «гнезда» сторонников насильственного свержения власти

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

В интервью телекомпании «Имеди» он призвал власти «прекратить проявлять толерантность» к этим лицам.

По его словам, управление этой сетью, «которая служит внешним интересам», происходит из Брюсселя, Лондона и Парижа.

«Терпеть их, проявлять к ним толерантность больше нельзя. Раз уж Грузия подняла флан борьбы с колониализмом, то нужно идти до конца», – призвал Ираклий Гогава.

Он заявил, что «в первую очередь, эти люди представлены в Грузии через неправительственные организации».

«Далее идут либеральные СМИ, центры социологических исследований и университеты», – отметил бывший депутат.

По его данным, «как минимум семь-восемь грузинских университетов подконтрольны этим силам».

Также он сказал, что два крупнейших грузинских банка, торгующих на Лондонской бирже («Банк Грузии» и ТВС), оказывают влияние на бизнес в интересах данной сети.

«Вся эта структура проплачивается. По моим подсчетам, это двадцать тысяч человек, которые служат иностранным интересам», – заявил экс-депутат.