Запрос на консерватизм, как «идеологию здравого смысла», находит свое отражение в изменении политического ландшафта во многих странах. Консерватизм сегодня способен создать основу для эффективного международного взаимодействия.0 комментариев
В Грузии назвали численность и «гнезда» сторонников насильственного свержения власти
Около 20 тыс. человек в Грузии составляют сеть, нацеленную на насильственную смену власти, заявил бывший советник экс-президента Украины Виктора Ющенко, в прошлом – депутат парламента Грузии Ираклий Гогава, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В интервью телекомпании «Имеди» он призвал власти «прекратить проявлять толерантность» к этим лицам.
По его словам, управление этой сетью, «которая служит внешним интересам», происходит из Брюсселя, Лондона и Парижа.
«Терпеть их, проявлять к ним толерантность больше нельзя. Раз уж Грузия подняла флан борьбы с колониализмом, то нужно идти до конца», – призвал Ираклий Гогава.
Он заявил, что «в первую очередь, эти люди представлены в Грузии через неправительственные организации».
«Далее идут либеральные СМИ, центры социологических исследований и университеты», – отметил бывший депутат.
По его данным, «как минимум семь-восемь грузинских университетов подконтрольны этим силам».
Также он сказал, что два крупнейших грузинских банка, торгующих на Лондонской бирже («Банк Грузии» и ТВС), оказывают влияние на бизнес в интересах данной сети.
«Вся эта структура проплачивается. По моим подсчетам, это двадцать тысяч человек, которые служат иностранным интересам», – заявил экс-депутат.