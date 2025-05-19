Водитель попавшего в ДТП в Калмыкии микроавтобуса выжил

Tекст: Мария Иванова

Авария произошла около четырех часов утра 19 мая в Юстинском районе Калмыкии, где микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем. В общей сложности, по предварительным данным, пострадали 18 человек, из них семь погибли, сообщает ТАСС.

Пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области уточнила, что среди погибших – трое волгоградцев, еще трое жителей области получили травмы. Пострадавшие доставлены в местную центральную районную больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил организовать взаимодействие с ведомствами Калмыкии для оперативного решения вопросов оказания всей необходимой помощи.

Как уточняет РИА «Новости», водитель микроавтобуса остался жив и находится в больнице. Следственные действия по факту аварии продолжаются.

По сведениям МВД по Калмыкии, авария произошла на 1211 километре трассы Р-22 «Москва – Тамбов – Волгоград – Астрахань», где столкнулись микроавтобус Volkswagen и грузовик FAW.

Следственное управление СК по Калмыкии возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ – «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц». Параллельно МВД республики расследует происшествие по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц).

По предварительной информации, причиной трагедии могло стать выезд микроавтобуса на встречную полосу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Калмыкии на федеральной трассе Р-22 пассажирский микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись лоб в лоб, в результате чего погибли семь человек.

В минувшие выходные в Раменском районе на трассе М-5 «Урал» рейсовый автобус столкнулся с двумя остановившимися автомобилями, пострадали 14 человек, включая двоих детей.