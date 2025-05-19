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При столкновении микроавтобуса и грузовика в Калмыкии погибли семь человек
Лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля произошло в Калмыкии на федеральной трассе Р-22 ночью, погибли семь человек, сообщили в региональном управлении МЧС России.
По данным ведомства, сообщение о ДТП на территории Юстинского района (на 1211 км ФАД Р-22 «Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань») в районе поселка Цаган Аман поступило в 2.30 ночи, произошло лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля.
«К сожалению, в результате ДТП семь человек погибли, 11 травмированы и доставлены в ЦРБ Юстинского района. Всего в микроавтобусе находился 21 человек, детей среди них нет. Микроавтобус следовал по маршруту Волгоград-Астрахань», – сказано в Telegram-канале управления.
Как писала 17 мая газета ВЗГЛЯД, в результате столкновения рейсового автобуса с двумя остановившимися автомобилями на трассе М-5 «Урал» в Раменском районе пострадали 14 человек, среди них двое детей.