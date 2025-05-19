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В Госдуме предложили повысить выплаты участникам СВО до прожиточного минимума
Глава думского комитета Нина Останина выступила за повышение ежемесячных выплат участникам спецоперации до размера прожиточного минимума.
Глава комитета Госдумы по вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила повысить ежемесячные пособия участникам спецоперации на Украине до уровня прожиточного минимума, сообщает ТАСС. Обсудить эти инициативы она намерена на встрече со статс-секретарем – замминистра обороны Анной Цивилевой.
Сейчас выплаты ветеранам боевых действий составляют 4,5 тыс. рублей в месяц, однако, по мнению Останиной, их необходимо увеличить. Она подчеркнула: «Наше общество должно консолидированно высказать позицию о праве власти на ежемесячное выделение этим людям средств пожизненно, ну хотя бы в размере прожиточного минимума».
Также Останина предлагает снизить пенсионный возраст для участников СВО – до 55 лет для женщин и до 60 для мужчин. Помимо этого, депутаты прорабатывают законопроект, предусматривающий частичное списание ипотечного кредита для многодетных семей и семей участников спецоперации.
По словам парламентария, подобные инициативы уже обсуждались с белорусскими коллегами во время видеоконференции. Останина выразила надежду, что наработки позволят убедить правительство поддержать законопроект о списании части ипотечного долга.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных социальных выплатах для детей военных, оказавшихся в плену или пропавших без вести в ходе спецоперации на Украине, контртеррористических операций или службы в Сирии.