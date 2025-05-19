В Госдуме предложили повысить выплаты участникам СВО до прожиточного минимума

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава комитета Госдумы по вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила повысить ежемесячные пособия участникам спецоперации на Украине до уровня прожиточного минимума, сообщает ТАСС. Обсудить эти инициативы она намерена на встрече со статс-секретарем – замминистра обороны Анной Цивилевой.

Сейчас выплаты ветеранам боевых действий составляют 4,5 тыс. рублей в месяц, однако, по мнению Останиной, их необходимо увеличить. Она подчеркнула: «Наше общество должно консолидированно высказать позицию о праве власти на ежемесячное выделение этим людям средств пожизненно, ну хотя бы в размере прожиточного минимума».

Также Останина предлагает снизить пенсионный возраст для участников СВО – до 55 лет для женщин и до 60 для мужчин. Помимо этого, депутаты прорабатывают законопроект, предусматривающий частичное списание ипотечного кредита для многодетных семей и семей участников спецоперации.

По словам парламентария, подобные инициативы уже обсуждались с белорусскими коллегами во время видеоконференции. Останина выразила надежду, что наработки позволят убедить правительство поддержать законопроект о списании части ипотечного долга.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных социальных выплатах для детей военных, оказавшихся в плену или пропавших без вести в ходе спецоперации на Украине, контртеррористических операций или службы в Сирии.