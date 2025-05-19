Взрывы прогремели в нескольких областях на Украине

Захарова призвала не верить словам Мерца о ракетах Taurus

Захарова: Мерц пытается скрыть поставки ракет Taurus Украине

Tекст: Ольга Иванова

Захарова в Telegram-канале призвала не доверять словам Мерца о том, что у Германии нет планов по поставке крылатых ракет Taurus киевскому режиму. Она подчеркнула, что за этими заявлениями стоит исключительно желание вывести обсуждение вопроса из публичной плоскости.

Захарова указала: «Казалось бы, вот оно – подтверждение стремления Германии, как нас убеждали, к мирному урегулированию конфликта на Украине... Но не будьте наивными. Речь идет об игре слов. Задача канцлера – вывести из публичного обсуждения тему поставок ракет большой дальности. Как будто бы их и нет. А на самом деле никто и знать не будет, сколько единиц и когда Берлин передал киевскому режиму».

Дипломат также обратила внимание на заявление Мерца, что публичная дискуссия о передаче ракет Taurus Киеву якобы стала стратегическим преимуществом для России и недостатком для ФРГ. По словам Захаровой, для Берлина главным является не мир, а «агрессивные нарративы» в сочетании с уничтожением свободы слова и законности принятия решений, опасных для Европы.

Ранее Фридрих Мерц заявил, что Германия сейчас не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. «В настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня», – сказал он в эфире телеканала ZDF. Канцлер ФРГ отметил, что передача таких систем потребует времени на обучение военных навыкам управления ими.