«Единая Россия» объявила старт электронного предварительного голосования-2025

Tекст: Ольга Иванова

Электронное предварительное голосование партии «Единая Россия» стартует 19 мая и завершится 25 мая в регионах, где в сентябре пройдут выборы. Голосование пройдет на сайте PG.ER.RU, процедура начнется в полночь по московскому времени. Для обеспечения безопасности данных и защиты от внешнего вмешательства ключ шифрования блокчейна ЭПГ разделен на четыре части, которые будут храниться в сейф-пакетах до окончания голосования, говорится на сайте партии.

Хранителями частей ключа назначены сенатор Александр Карелин, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, президент Фонда информационной демократии Илья Массух и зампред Госдумы Ольга Занко. По словам секретаря Генсовета партии Владимира Якушева, полуфиналисты конкурса «Лидеры России. Политика» продолжат участие в работе партии. «Поддержку от партии можно получить только, когда за вас проголосовали люди», – подчеркнул Якушев.

Участие в предварительном голосовании обязательно для всех, кто намерен стать кандидатом в депутаты от «Единой России», напомнил Евгений Ревенко. Он отметил, что в процедуре активно участвуют бойцы и ветераны спецоперации, которых президент назвал новой элитой страны. Для них действует специальная квота: 25% от общего количества голосов, набранных ветеранами и бойцами СВО, будет добавлено, сообщил сенатор Сергей Перминов.

В этом году в голосовании участвуют 940 бойцов и ветеранов СВО, лидируют по количеству таких кандидатов Дагестан, Челябинская и Воронежская области. Безопасность и прозрачность обеспечиваются российской IT-платформой, получившей в прошлом году Гран-при конкурса BRICS Awards. Также открыт ситуационный центр по мониторингу голосования, такие центры созданы во всех регионах.

«Единая Россия» остается единственной партией в стране, которая на постоянной основе практикует предварительный отбор кандидатов путем открытого голосования. С 2009 года эта процедура обязательна для всех претендентов, кандидатом может стать как член партии, так и сторонник или беспартийный.