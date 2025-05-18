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    НАТО позвали на защиту от Украины
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    Женщина после сорока – это не компромисс. Это выбор в пользу глубины. В пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У нее другая энергия – спокойная, принимающая.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия выигрывает в переговорной игре

    Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.

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    Артем Данков Артем Данков Мигранты из Казахстана готовы потеснить узбеков и таджиков

    В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.

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    18 мая 2025, 19:08 • Новости дня

    «Единая Россия» объявила старт электронного предварительного голосования-2025

    Tекст: Ольга Иванова

    «Единая Росссия» анонсировала начало процедуры электронного предварительного голосования, которая пройдет с 19 по 25 мая перед выборами в законодательные органы различных уровней в сентябре.

    Электронное предварительное голосование партии «Единая Россия» стартует 19 мая и завершится 25 мая в регионах, где в сентябре пройдут выборы. Голосование пройдет на сайте PG.ER.RU, процедура начнется в полночь по московскому времени. Для обеспечения безопасности данных и защиты от внешнего вмешательства ключ шифрования блокчейна ЭПГ разделен на четыре части, которые будут храниться в сейф-пакетах до окончания голосования, говорится на сайте партии.

    Хранителями частей ключа назначены сенатор Александр Карелин, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, президент Фонда информационной демократии Илья Массух и зампред Госдумы Ольга Занко. По словам секретаря Генсовета партии Владимира Якушева, полуфиналисты конкурса «Лидеры России. Политика» продолжат участие в работе партии. «Поддержку от партии можно получить только, когда за вас проголосовали люди», – подчеркнул Якушев.

    Участие в предварительном голосовании обязательно для всех, кто намерен стать кандидатом в депутаты от «Единой России», напомнил Евгений Ревенко. Он отметил, что в процедуре активно участвуют бойцы и ветераны спецоперации, которых президент назвал новой элитой страны. Для них действует специальная квота: 25% от общего количества голосов, набранных ветеранами и бойцами СВО, будет добавлено, сообщил сенатор Сергей Перминов.

    В этом году в голосовании участвуют 940 бойцов и ветеранов СВО, лидируют по количеству таких кандидатов Дагестан, Челябинская и Воронежская области. Безопасность и прозрачность обеспечиваются российской IT-платформой, получившей в прошлом году Гран-при конкурса BRICS Awards. Также открыт ситуационный центр по мониторингу голосования, такие центры созданы во всех регионах.

    «Единая Россия» остается единственной партией в стране, которая на постоянной основе практикует предварительный отбор кандидатов путем открытого голосования. С 2009 года эта процедура обязательна для всех претендентов, кандидатом может стать как член партии, так и сторонник или беспартийный.

    17 мая 2025, 21:52 • Новости дня
    Publico: Зеленский захотел устроить перепалку на переговорах в Стамбуле

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский планировал устроить публичную перепалку с президентом России Владимиром Путиным на переговорах в Стамбуле, сообщил журналист испанского издания Хуан Антонио Санс в статье для испанского издания Publico.

    План Владимира Зеленского по организации публичной перепалки с Владимиром Путиным во время переговоров в Стамбуле провалился, передает РИА «Новости».

    Как отмечает журналист Хуан Антонио Санс в статье для издания Publico, Зеленский пытался заманить Путина в «медийную ловушку», однако Москва не поддалась на эти попытки.

    По словам Санса, Зеленский «бросил вызов Владимиру Путину», однако никаких успехов не добился. Журналист считает, что Путин унизил Зеленского, разоблачив его попытки превратить диалог в спектакль.

    Обозреватель Publico также полагает, что изначально громко анонсированная Зеленским двусторонняя встреча была обречена на провал из-за политической недальновидности киевского руководства и нарушения дипломатических процедур. По его мнению, прямые переговоры на высшем уровне не должны заменять предварительные контакты на уровне дипломатов.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал Владимира Зеленского жалким за его требования личной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко отреагировала на высказывания Зеленского о составе российской делегации в Стамбуле и назвала его клоуном и неудачником.

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    18 мая 2025, 10:51 • Новости дня
    Румынская полиция вывела Симиона и Джоджеску с избирательного участка
    Румынская полиция вывела Симиона и Джоджеску с избирательного участка
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В пригороде Бухареста двоих кандидатов в президенты, включая лидера партии AUR Джордже Симиона, полиция попросила покинуть избирательный участок из-за запрещенных публичных заявлений.

    Политики Джордже Симион и Кэлин Джорджеску были выведены с избирательного участка полицией. Это случилось после того, как оба политика, уже проголосовав, попытались выступить с заявлениями для прессы. Сотрудники полиции потребовали от них покинуть помещение, сославшись на запрет публичных высказываний в зоне голосования, передает РИА «Новости».

    Симион, обращаясь к силовику, заявил: «Это нехорошо, то, что вы сейчас сделали». Политикам пришлось переместиться из зала для голосования в коридор школы, где и продолжили общение с журналистами.

    Уже вне помещения Джорджеску сообщил, что голосовал «за христианскую Румынию» и «за семейные ценности». В стране в это воскресенье проходит второй тур президентских выборов. В первом туре Симион получил 41% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан – 21%.

    В воскресенье издание Politico заявило, что отмена результатов первого тура выборов в Румынии осенью 2024 года якобы едва не привела к перевороту с участием наемников под управлением соратника Кэлина Джорджеску Хорациу Потры.

    Ранее глава партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион сообщил, что намерен назначить на пост премьер-министра Кэлина Джорджеску, если выиграет президентские выборы в Румынии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал исключение Кэлина Джорджеску из президентской гонки в Румынии волюнтаристским решением.

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    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    18 мая 2025, 11:09 • Новости дня
    Путин назвал нужный для России результат спецоперации

    Путин: Результатом спецоперации на Украине должен стать долгосрочный мир

    Путин назвал нужный для России результат спецоперации
    @ Павел Быркин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин сообщил, что результатом спецоперации должны стать устранение причин кризиса, создание условий для долгосрочного мира и обеспечение безопасности России.

    Он заявил: «Это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства», передает РИА «Новости».

    Путин также отметил, что среди необходимых результатов спецоперации он видит обеспечение интересов людей на территориях, где проживают те, кто считает русский язык родным и Россию – своей родиной. Эти слова прозвучали во фрагменте интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», который не вошел в окончательную версию и был опубликован Павлом Зарубиным.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул готовность России к поиску стабильных механизмов для достижения мира на международной арене.

    На Западе признали тактическую победу России в Стамбуле.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию.

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    18 мая 2025, 13:14 • Новости дня
    Минобороны назвало освобождение Богатыря серьезным ударом по обороне ВСУ в Донбассе
    Минобороны назвало освобождение Богатыря серьезным ударом по обороне ВСУ в Донбассе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Освобождение населенного пункта Богатырь стало серьезным ударом по обороне Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале Минобороны сообщается, что украинские подразделения превратили Богатырь в мощный укрепрайон и ключевой логистический узел, укрепив позиции в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью. В министерстве добавили, что на этом участке обороны украинские силы рассчитывали остановить продвижение российской группировки «Восток».

    Отмечается, что российские штурмовые группы, артиллеристы и операторы беспилотников разрушили укрепленные позиции, оборонительные сооружения и огневые средства противника. Воздушная поддержка и точные удары позволили значительно ослабить оборону ВСУ.

    После подавления основных очагов сопротивления российские военнослужащие зачистили территорию и установили полный контроль над Богатырем, уничтожив большое количество личного состава и техники противника, уточнили в ведомстве.

    Напомним, 18 мая в ДНР подразделения российской армии освободили населенный пункт Богатырь, нанеся значительный урон силам противника в нескольких регионах.

    В пятницу в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив населенный пункт Вольное Поле в ДНР.

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    18 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    Ударом фабами уничтожено полтора десятка боевиков «Айдара»
    Ударом фабами уничтожено полтора десятка боевиков «Айдара»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Новоукраинки российские войска нанесли удары авиабомбами по батальону «Айдар» (организация признана террористической, запрещена в РФ), ликвидировав примерно пятнадцать боевиков и ранив около двадцати человек.

    Российские войска уничтожили часть батальона «Айдар» на границе с Днепропетровской областью, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, удар был нанесен по прибывшему в населенный пункт Новоукраинка подразделению батальона «Айдар».

    «В населенном пункте Новоукраинка оперативно отработали тремя ФАБами по прибывшему недавно «Айдару», – сообщили представители силовых структур. В результате удара ликвидировано полтора десятка боевиков, еще около двадцати получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные разместили бойцов батальона «Айдар» (организация признана террористической, запрещена в РФ) в районе села Новоукраинка на границе с Днепропетровской областью.

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    17 мая 2025, 22:27 • Новости дня
    Орбан попросил генсека НАТО остановить клевету со стороны Украины

    Орбан попросил НАТО остановить клеветническую кампанию спецслужб Украины

    Орбан попросил генсека НАТО остановить клевету со стороны Украины
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите в Тиране заявил, что считает неприемлемой кампанию украинских спецслужб и попросил генсека НАТО вмешаться в ситуацию.

    Премьер Виктор Орбан выступил с обвинениями в адрес спецслужб Украины после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, передает РИА «Новости».

    Орбан сообщил, что Украина, не являясь страной НАТО, организует дезинформационную и клеветническую кампанию против страны-члена альянса, и призвал руководство НАТО принять меры для прекращения неприемлемых действий.

    По словам Орбана, Киев стремится вступить в ЕС, но вместо улучшения отношений с Будапештом занимается дискредитацией Венгрии. Он подчеркнул, что задачей Будапешта является информирование НАТО о происходящем, чтобы альянс не поддавался на такого рода кампании.

    Орбан также заявил о подготовке закона, запрещающего иностранное финансирование партий и СМИ в Венгрии. Премьер связал шпионский скандал с попытками оппозиции и украинских спецслужб дискредитировать опрос о вступлении Украины в Евросоюз.

    Президент Венгрии созвал совет обороны из-за шпионского скандала, назвав его операцией украинских спецслужб и венгерской оппозиции, направленной на срыв голосования по вопросу членства Украины в ЕС.

    Ранее венгерский парламент получил законопроект, ограничивающий внутреннее финансирование организаций, подозреваемых в получении средств из-за рубежа.

    Вооруженные силы Венгрии нейтрализовали беспилотник, залетевший на территорию страны со стороны Украины.

    Венгерские власти опубликовали данные сотрудников посольства Украины, которых обвинили в шпионаже и объявили персонами нон-грата.

    Премьер-министр Венгрии заявил о скоординированной кампании украинских спецслужб, направленной на срыв голосования по членству страны в Евросоюзе.

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    18 мая 2025, 01:25 • Новости дня
    Рубио предупредил о возможности скорого ужесточения санкций США против России
    Рубио предупредил о возможности скорого ужесточения санкций США против России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти уведомили Москву о возможности новых санкций со стороны Конгресса США в случае отсутствия прогресса по переговорам по Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Комментируя возможность утверждения законопроекта об ужесточении санкций, Рубио заявил, что администрация США просила Конгресс дать время для поиска прогресса на переговорах по Украине.

    «Но мы также довольно ясно говорили с российской стороной шесть или семь недель назад, мы сообщали российской стороне, что эти усилия (в Конгрессе) предпринимаются», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS News.

    Госсекретарь отметил, что Вашингтон уже почти два месяца предупреждает Россию о возможных последствиях отсутствия дипломатического прогресса. По его словам, ужесточение санкций сейчас «становится реальностью».

    Сейчас, добавил Рубио, у соответствующего законопроекта американского сенатора Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов) уже 77 сторонников в Сенате и в случае, если число перевалит за 80 и получит такую же поддержку в нижней палате конгресса, то администрация не сможет повлиять на его принятие, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым Рубио подчеркнул, что Вашингтон рассматривает всеобъемлющий американский план как ключ к миру на Украине.

    Рубио назвал Ватикан подходящей площадкой для проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Президент США Дональд Трамп допустил возможность введения новых санкций против России.

    Встреча российской и украинской делегаций состоялась в Стамбуле. По оценкам западной печати, переговоры напоминали дипломатическую схватку, победителем которой оказались Россия и лично Владимир Путин.

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    18 мая 2025, 11:16 • Новости дня
    В США заявили о намерении России добиться полной капитуляции Украины

    ISW: Россия все еще намерена добиться полной капитуляции Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия продолжает стремиться к полной капитуляции Украины в ходе конфликта, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

    Эксперты отмечают, что требования Москвы по территориям остаются неизменными и рассматриваются не как предмет торга, а как обязательное условие для завершения конфликта. Также аналитики подчеркивают, что Россия выигрывает борьбу на истощение благодаря «непрерывному ползучему наступлению», что затрудняет проведение успешных контрнаступательных операций со стороны Украины, передает Газета.Ru.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию. В пятницу по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва проведет обмен пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000». По его словам, Украина также запросила встречу глав государств, и Россия приняла это к сведению: «Также договорились представить свое видение прекращения огня».

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    17 мая 2025, 22:19 • Новости дня
    Мирошник предположил тему следующего раунда переговоров России и Украины

    Мирошник предположил скорое обсуждение прекращения огня с Украиной

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская сторона в ходе следующего раунда переговоров с Украиной может затронуть обсуждение параметров прекращения огня, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Следующая стадия переговоров между Россией и Украиной может быть посвящена вариантам и условиям прекращения огня, сообщил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима  России Родион Мирошник в эфире Соловьев Live.

    «Следующая стадия как раз может коснуться именно этих изложенных вариантов – каким образом может (установиться) режим прекращения огня, когда он может быть и как это будет вписано в общую канву стремления сторон к достижению долгосрочного урегулирования», – сказал он.

    Мирошник отметил, что нынешний подход Киева к этому вопросу без каких-либо условий Россия считает неприемлемым, так как создать условия для того, чтобы Украина восстанавливала фортификацию, усиливала линию соприкосновения, подтягивала войска, давала британцам и французам снабдить их дополнительным вооружением – совсем не про мир.

    «Это шаг к очередной эскалации через 30 дней», – заявил дипломат.

    Он подчеркнул, что позиция России последовательна, а конечной целью является достижение долгосрочного урегулирования ситуации.

    Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между российской и украинской делегациями. Россия провела переговоры по своему сценарию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о достижении договоренности обменять пленных с Киевом по формуле «1000 на 1000».

    На Западе заявили о тактической победе России по итогам встречи.

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    18 мая 2025, 13:36 • Новости дня
    Вэнс и Зеленский впервые пожали руки после конфликта в Белом доме
    Вэнс и Зеленский впервые пожали руки после конфликта в Белом доме
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Впервые после громкого спора в Белом доме вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Украины Владимир Зеленский встретились на церемонии инаугурации папы Льва XIV в Ватикане.

    Вэнс и Зеленский впервые после их публичного конфликта в Белом доме встретились на мессе инаугурации папы Льва XIV в Ватикане, сообщает Bloomberg. Лидеры обменялись рукопожатием и улыбками на фоне присутствия делегаций из более чем 100 стран. Зеленский занял место рядом с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а Вэнс находился неподалеку.

    Прибытие Зеленского на площадь Святого Петра встретили аплодисментами, а папа Лев XIV совершил традиционный объезд площади на папамобиле. Итальянский премьер Джорджия Мелони добивалась встречи между руководством Евросоюза и администрацией США из-за угрозы торговой войны, и их близость на мероприятии может поспособствовать переговорам.

    Папа Лев XIV, ставший первым понтификом из США, уделяет внимание проблеме мира на Украине и в Газе, давая понять, что продолжит или расширит дипломатическую активность своего предшественника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский проигнорировал советы команды Трампа не читать нотации президенту США перед встречей в Белом доме, что привело к перепалке и отмене пресс-конференции. Вице-президент США Джей Ди Вэнс проигнорировал очередное приглашение Владимира Зеленского посетить Украину. Джей Ди Вэнс назвал абсурдными слова Владимира Зеленского о поддержке США России и подчеркнул, что такие заявления непродуктивны.

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    18 мая 2025, 13:25 • Новости дня
    IFFHS признала Яшина лучшим вратарем за всю историю футбола
    IFFHS признала Яшина лучшим вратарем за всю историю футбола
    @ Уткин Игорь/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Легендарный вратарь Лев Яшин удостоился звания лучшего голкипера в истории футбола по итогам рейтинга Международной федерации футбольной истории и статистики, опередив Джанлуиджи Буффона и Мануэля Нойера.

    Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории по версии Международной федерации футбольной истории и статистики, сообщает ТАСС. Пресс-служба организации опубликовала итоги рейтинга, в котором второе место занял итальянец Джанлуиджи Буффон, а третьим стал немец Мануэль Нойер.

    В десятку сильнейших также вошли испанцы Икер Касильяс и Рикардо Самора, англичанин Гордон Бэнкс, чех Петр Чех, итальянец Дино Дзофф, а также немцы Зепп Майер и Оливер Кан.

    Яшин всю карьеру провел в московском «Динамо» с 1950 по 1971 год и выступал за сборную СССР с 1954 по 1967 год. Вместе с «Динамо» он стал пятикратным чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок страны. В составе сборной СССР Яшин побеждал на Олимпиаде 1956 года и чемпионате Европы 1960 года, а также завоевал серебро на Евро 1964 года.

    Вратарь играл на трех чемпионатах мира (1958, 1962, 1966), а в 1966 году сборная СССР заняла четвертое место. Яшин остается единственным вратарем, который получил «Золотой мяч». Он скончался 20 марта 1990 года в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших футболистов десятилетия в Южной Америке и в Европе. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вошел в четверку сильнейших наставников национальных команд в 2018 году по версии IFFHS. Российский клуб «Анжи» занял 38-е место в рейтинге лучших футбольных клубов мира по версии IFFHS, поднявшись на 15 позиций.

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    18 мая 2025, 13:32 • Новости дня
    Эксперты: Зеленский добивается статуса главного антитрамписта Европы

    Политолог Скачко: Зеленский ссорится с Венгрией ради статуса главного антитрамписта Европы

    Эксперты: Зеленский добивается статуса главного антитрамписта Европы
    @ AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский усугубляет конфликт с Венгрией, чтобы получить еще больше симпатий Брюсселя, как защитник «свободного мира» и главный антитрампист в Европе, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Александр Рар и Владимир Скачко. Ранее венгерский премьер Виктор Орбан обратился к НАТО с призывом защититься от агрессивной политики Украины.

    «Страны-лидеры Евросоюза – Германия, Франция, Польша и примыкающие к этим державам англичане – все силы сосредоточили на борьбе с Россией. Действительно, в умах многих западных политиков Украина – это сакральная жертва зла, а Орбан – сообщник «агрессора», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

    «Думаю, если Орбан начнет голосовать против дальнейших антироссийских санкций, Венгрию лишат права участвовать в голосовании, причем поменяют статуты Евросоюза, чтобы добиться своего. Сегодня ЕС идентифицирует себя, живя только одной идеей: Украина должна победить Россию», – подчеркнул спикер.

    Владимир Скачко, политолог, обозреватель портала «Украина.ру», считает, что поведение Украины объясняется желанием Зеленского быть проводником идей так называемого свободного мира и одним из главных антитрампистов в Европе, чтобы обрести еще большие симпатии Брюсселя.

    «Никуда не делись и вопросы защиты закарпатских венгров, что тоже создает эскалацию. Но заметьте, Киев портит отношения только с теми странами, которые выступают за приоритет национальных интересов над повесткой евро-атлантического лобби. Зеленский не инициирует конфликты, например, с Румынией или Болгарией, которые пока держатся в брюссельском фарватере», – указал он.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на VI саммите Европейского политического сообщества в Тиране осудил украинские кампании по дезинформации, направленные против его страны, сообщает портал About Hungary. «Неприемлемо, чтобы страна, не входящая в НАТО, проводила поддерживаемую разведкой клеветническую кампанию против члена альянса. Мы соседи Украины – мы видим реальность воочию», – заявил он, обращаясь к генсеку НАТО Марку Рютте.

    На прошлой неделе силы ПВО Венгрии сбили в районе Токая украинский дрон, который, предположительно, использовался в разведывательных целях. Венгерские источники полагают, что этот инцидент – продолжение многомесячной войны между венгерскими и украинскими спецслужбами.

    Также Орбан заявил, что украинские спецслужбы пытаются сорвать референдум о членстве Украины в ЕС и обвинил в предательстве венгерскую оппозицию. А 9 мая в Киеве распространили видео задержания в Закарпатье двух человек, которых обвинили в работе на венгерскую разведку (Информационное бюро, IH).

    В Будапеште в ответ объявили о выдворении из страны двух украинских дипломатов – Юрия Керничного и Дмитрия Кричфалуши. Кроме того, венгерская сторона сообщила, что еще 5 мая был задержан, а затем выслан из страны еще один сотрудник украинского посольства – Сергей Александров. Ему запретили въезд в шенгенскую зону на 10 лет. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему отношения Венгрии и Украины резко накалились в последние недели.

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    17 мая 2025, 19:55 • Новости дня
    Кремль подтвердил подготовку телефонного разговора Путина с Трампом

    Песков подтвердил подготовку телефонного разговора Путина с Трампом

    Кремль подтвердил подготовку телефонного разговора Путина с Трампом
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом готовится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, идет подготовка телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом передает ТАСС.

    «Разговор готовится», – заявил Песков, комментируя заявление Трампа о планах поговорить по телефону с Путиным 19 мая.

    Ранее Дональд Трамп объявил, что 19 мая у него запланирован разговор с Владимиром Путиным.  Трамп также заявил, что после беседы с Путиным планирует поговорить с Владимиром Зеленским.

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    18 мая 2025, 12:09 • Новости дня
    The New York Times: Британия и ЕС объявят о новом оборонном союзе
    The New York Times: Британия и ЕС объявят о новом оборонном союзе
    @ Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидеры Британии и Евросоюза на лондонском саммите планируют заявить об историческом оборонном и энергетическом сотрудничестве на фоне снижения роли США.

    Встреча, на которой будет обсуждаться новая эпоха сотрудничества между Британией и Евросоюзом, состоится в понедельник в Лондоне, передает The New York Times. Ожидается подписание ключевого соглашения по обороне и безопасности, направленного на усиление военного потенциала Европы из-за сокращения участия США.

    Планируется также объявить о смягчении правил в сфере торговли продуктами питания и расширении энергетического партнерства. Переговоры по этим вопросам сопровождались трудностями, включая разногласия по рыболовству и молодежным обменам.

    На фоне ослабления американской поддержки Украины и изменения роли США в мире, Британия и Евросоюз стремятся продемонстрировать единство в решении общих проблем безопасности. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила: «Партнерство очень важно в столь неспокойное время». Министр обороны Британии Джон Хили подчеркнул необходимость совместной работы ради безопасности Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Евросоюзе рассматривают возможность создания нового оборонного фонда с участием стран, не входящих в сообщество. Британия и ЕС объявили о планах создать общий оборонный фонд. Финляндия призвала США прояснить сроки военного разворота от Евросоюза.

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    18 мая 2025, 17:31 • Новости дня
    Российский солдат в рукопашном бою победил бойца ВСУ
    Российский солдат в рукопашном бою победил бойца ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    На берегу Днепра российский морпех одолел украинского бойца в рукопашной схватке и захватил его в плен, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Российский военнослужащий с позывным «Малой» в районе Днепра одолел в рукопашной схватке бойца Вооруженных сил Украины и взял его в плен, передает «Газета.Ru».

    Как сообщает Коц, «израненный морпех 61 бригады в схватке с противником одержал верх и взял в плен хохла». По его словам, украинский военнослужащий успел нанести российскому солдату несколько ран: порезал руки и ударил ножом в бедро.

    Однако нож противника застрял в чехле от телефона, что помогло российскому морпеху избежать серьезного ранения. В результате морской пехотинец смог одолеть бойца ВСУ и взять его в плен.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что два месяца российские бойцы незаметно находились в тылу противника на покровском направлении, ежедневно передавая командованию свежие разведданные о передвижениях ВСУ.

    Кроме того, военнослужащий из 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» погиб при подрыве гранаты, уничтожив группу ВСУ в засаде для спасения сослуживцев в Курской области.

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    Главное
    Российский солдат в рукопашном бою победил бойца ВСУ
    NYT: Британия и ЕС объявят о новом оборонном союзе
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