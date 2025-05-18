Женщина после сорока – это не компромисс. Это выбор в пользу глубины. В пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У нее другая энергия – спокойная, принимающая.6 комментариев
СК возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ деревни в Курской области
Уголовное дело по статье о теракте возбуждено после обстрела частного домовладения в деревне Кукуевке Курской области, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По информации следствия, 2 мая боевики Украины с помощью беспилотника сбросили взрывное устройство на частный дом, где находилась семейная пара, занятой благоустройством территории. В результате нападения женщина получила осколочное ранение, передает РИА «Новости».
Пострадавшая была допрошена военными следователями и рассказала об обстоятельствах случившегося. Петренко заявила: «Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению». Действия украинских военнослужащих квалифицированы по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ как террористический акт.
Ранее врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что в результате ночной атаки беспилотника на дом в Курской области погибла 69-летняя жительница, пожар удалось ликвидировать силами спасателей и добровольцев.
Накануне СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте в связи с атакой ВСУ на электроподстанцию в городе Рыльск. В результате атаки дрона на электроподстанцию в Рыльске несколько населенных пунктов остались без электричества.