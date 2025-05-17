  • Новость часаЭрдоган заявил о невозможности завершить конфликт на Украине военным путем
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    На Западе заявили о тактической победе России в Стамбуле
    Эксперт объяснил важность того, кто поставит подпись под договоренностями со стороны Киева
    Захарова ответила Сибиге на «оскорбления и обзывания»
    Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине Хрущевым
    Песков объяснил отказ Кремля комментировать «сливы» по переговорам
    Трамп заявил о возможности введения новых санкций против России
    Лукьянов: Европа с ультиматумом Путину оконфузилась на переговорах в Стамбуле
    Штурмовик рассказал о рукопашной схватке в окопе у Александрополя
    Пленный ВСУ рассказал об охране аэродрома с F-16
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия выигрывает в переговорной игре

    Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.

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    Артем Данков Артем Данков Мигранты из Казахстана готовы потеснить узбеков и таджиков

    В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Остановит ли новый папа разрушение Католической церкви

    Сможет ли радужное безумие разрушить изнутри старейший институт Европы? Мы еще не знаем; но мы знаем, что это в очень большой степени зависит от одного человека – папы римского Льва XIV.

    11 комментариев
    17 мая 2025, 14:22 • Новости дня

    СК возбудил дело после атаки ВСУ на подстанцию в Рыльске

    СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на электроподстанцию в Рыльске

    Tекст: Вера Басилая

    Уголовное дело по статье о теракте возбуждено в связи с атакой ВСУ на электроподстанцию в городе Рыльск, сообщил Следственный комитет России.

    В сообщении в Telegram-канале СК отмечается, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного подпунктами »а«, »в« части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)».

    По данным следствия, в пятницу вечером украинские военные с помощью беспилотника сбросили взрывное устройство на электроподстанцию в Рыльске. В результате был поврежден трансформатор и часть города осталась без электричества.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что в результате атаки ранены двое несовершеннолетних, а в Рыльске произошло отключение света. Позже он сообщил, что подача электричества в городе восстановлена.

    Ранее в результате атаки дрона на электроподстанцию в Рыльске несколько населенных пунктов остались без электричества.

    Ракетчики и силы ВКС России уничтожили РСЗО HIMARS, которые ранее нанесли удар по городу Рыльску в Курской области.

    17 мая 2025, 01:51 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности введения новых санкций против России

    Трамп заявил о готовности ввести санкции против России при необходимости, но предпочел бы этого не делать

    Трамп заявил о возможности введения новых санкций против России
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент подчеркнул, что предпочел бы избежать новых ограничений, но не исключил их введения при возникновении необходимости.

    Президент США Дональд Трамп допустил возможность введения санкций против России, передает ТАСС. В интервью телеканалу Fox News он заявил: «Я прибегну к этому, если придется». По словам Трампа, он предпочел бы не прибегать к такому шагу.

    Трамп также выразил уверенность, что встречу с Владимиром Путиным удастся организовать и провести. Он отметил, что надеется на заключение сделки для урегулирования украинского кризиса. «Я думаю, что мы заключим сделку, нам надо встретиться, полагаю, что мы, возможно, это спланируем», – заявил американский лидер.

    Говоря о переговорах с Владимиром Зеленским, Трамп отметил, что они были достаточно сложными. По его словам, у Зеленского не было сильных позиций на переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон признал неэффективность стратегии войны на истощение против России и теперь делает ставку на дипломатические усилия для достижения мира на Украине.

    Эксперты отметили, что теперь не только военная, но и дипломатическая инициатива находится на стороне России после первого за три года раунда переговоров в Стамбуле.

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.

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    17 мая 2025, 10:38 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал об охране аэродрома с F-16
    Пленный ВСУ рассказал об охране аэродрома с F-16
    @ Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военный признался, что после службы в батальоне охраны аэродрома с истребителями F-16 был направлен на передовую под Красноармейском.

    Украинский военнослужащий Алексей Коваленко, взятый в плен в ДНР, рассказал о своей службе в батальоне охраны аэродрома, где, по его словам, приземлялись истребители F-16, передает ТАСС. Пленный уточнил: «40-я бригада, летная часть, и при ней, получается, сформировали батальон охраны аэродрома, вокруг аэродрома. Две штуки появились F-16. Но они там побыли и улетели куда-то. Уже мало людей осталось, потихонечку отсеивали, отсеивали, отсеивали то в какую-то бригаду, то в другую бригаду. Мы приехали, нас оформили в одном селе, потом в другое село переехали».

    Позднее командование объявило бойцам, что их отправляют на позиции в ДНР. Коваленко отметил, что понимал, куда их направляют: на линию соприкосновения в районе Красноармейска (Покровска). Он также добавил, что личный состав постепенно перераспределяли из батальона охраны по другим подразделениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный ВСУ рассказал о наборе женщин-заключенных на контрактную службу в украинскую армию. Пленный также сообщил о принуждении восемнадцатилетних украинцев к подписанию контрактов. Он заявил о расстрелах отступающих заключенных ВСУ.

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    17 мая 2025, 14:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    16 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Сальдо призвал Киев освободить сторонников России
    Сальдо призвал Киев освободить сторонников России
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о необходимости включить в обмен не только военных, но и граждан, которых задержали за поддержку России.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо призвал украинские власти освободить не только военнопленных, но и мирных граждан, сторонников России, которых удерживают без суда и следствия, передает ТАСС.

    По словам Сальдо, эти люди тоже должны быть возвращены. «Их молчаливый подвиг требует не меньшего уважения, чем подвиг бойца на передовой», – отметил губернатор.

    Сальдо указал на значимость первых за три года переговоров и отметил, что Россия умеет не только слышать, но и требовать.

    Он заявил, что Херсонская область, Донбасс, Луганщина, Запорожье и Крым являются Россией и этот факт не обсуждается. По его словам, диалог возможен лишь на основе уважения к реалиям, а не попыток пересматривать уже решенное на поле боя.

    Ранее в пятницу по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что   Москва проведет обмен пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000».

    Между тем, на переговорах в Стамбуле украинская сторона в первую очередь обсуждала прекращение огня.

    Аналитики отметили, что переговоры прошли по российскому сценарию и позволили Москве добиться реализации нескольких задач.

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    17 мая 2025, 13:34 • Новости дня
    Штурмовик рассказал о рукопашной схватке в окопе у Александрополя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе боев за Александрополь российский штурмовик вступил в рукопашную схватку с военным ВСУ, после чего группа зачистила блиндаж.

    О деталях боя в районе Александрополя сообщил штурмовик 242-го полка Дмитрий Бородавко, передает ТАСС. Он рассказал, что группа из четырех человек получила задание штурмовать блиндаж противника. Благодаря дождю подразделению удалось незаметно добраться до позиций ВСУ, несмотря на попытки украинских дронов обнаружить их. В ходе штурма бойцы попали под перекрестный огонь, а в укрытие Бородавко была брошена граната, которая взорвалась рядом.

    Сослуживцы штурмовика получили ранения, сам он также был ранен, однако группа продолжила штурм. Когда у Бородавко закончились патроны, ему пришлось вступить в рукопашную схватку с украинским солдатом.

    «Он выскочил, я его за автомат схватил, потянул за бронежилет, подсечку ему сделал, потому как занимался дзюдо. Держу его коленкой, держу его руку, он пытается встать. В общем, рукопашная схватка была, но в основном он лежал. В итоге блиндаж зачистили и закрепились», – заявил боец.

    На зачистку блиндажа ушло несколько часов, после чего утром бойцы отправились выполнять новое задание. Бородавко провел в тылу противника трое суток, корректируя огонь российской артиллерии и дронов по позициям ВСУ. По его словам, он находился всего в пяти метрах от украинских военных, тщательно скрываясь под пончо от тепловизоров и корректируя удары по координатам. Эта операция позволила ослабить силы противника и способствовала освобождению Александрополя российскими войсками.

    Штурмовика освободили российские военные, зачистившие позиции противника. Бородавко был мобилизован из Батайска, участвовал в боях за Артемовск и Марьинку, но отмечает, что не имеет наград и служит не ради них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, механик-водитель танка Т-80БВМ с позывным «Макс» захватил в плен боевика ВСУ, применив навыки вольной борьбы после подрыва танка на мине в районе Скудного. Якутский боец Андрей Григорьев, известный под позывным Тута, рассказывал, что украинские военные ошибочно посчитали его погибшим после ножевого боя и многочисленных атак с использованием дронов. Военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Андрей Григорьев победил в рукопашной схватке украинского бойца, видео с этим эпизодом было распространено в соцсетях.

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    17 мая 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Александрополь в ДНР
    Российские войска освободили Александрополь в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Действиями подразделений группировки «Центр» был освобожден Александрополь в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Шевченко-Первого, Попова Яра, Новоэкономического, Димитрова и Красноармейска ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили свыше 490 военнослужащих, танк, две бронемашины, в том числе турецкий бронеавтомобиль Kirpi, артиллерийское орудие и склад с боеприпасами.

    В то же время в результате действий подразделений группировки «Севебыло  нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны возле Хатного Харьковской области, Бессаловки, Рыжевки, Алексеевки, Садков, Юнаковки и Атинского Сумской области, отчитались в Минобороны.

    При этом потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, бронемашина и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены склады с горючим и боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Подлиманом, Дружелюбовкой, Глушенково, Андреевкой, Купянском Харьковской области и Карповкой ДНР.

    ВСУ при том потеряли свыше 225 военнослужащих, танк, американский бронетранспортер М113, два артиллерийских орудия западного производства. Уничтожены две станции РЭБ и четыре склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах Северска, Новодмитровки, Семеновки, Иванополья, Зари, Часова Яра и Константиновки ДНР.

    При этом противник потерял до 265 военнослужащих, танк, бронемашину, четыре пикапа, орудие полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Богатыря, Отрадного, Зеленого Поля и Комара ДНР.

    ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, три бронемашины, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригадам береговой обороны и теробороны поблизости от Каменского, Малой Токмачки Запорожской области, Осокоровки, Берислава, Понятовки и Антоновки Херсонской области. Были кничтожены до 65 военнослужащих, бронемашина, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Вольное Поле в ДНР. За день до этого они освободили Торское и Новоалександровку в ДНР. А еще ранее группировка «Центр» освободила Михайловку в ДНР.

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    16 мая 2025, 23:30 • Новости дня
    Полиция на Украине начала задерживать ограниченно годных призывников

    Полиция доставила в ТЦК военнообязанных, игнорировавших повестки, сообщили власти

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские правоохранители получили указание задерживать мужчин, признанных ограниченно годными к службе, если они не являются по повестке в ТЦК.

    Полиция Украины будет осуществлять задержания граждан, ограниченно годных к военной службе, и доставлять их в территориальные центры комплектования, передает ТАСС. Это касается всех военнообязанных мужчин в возрасте от двадцати пяти до шестидесяти лет, которые ранее были признаны ограниченно годными и не явились по повестке.

    «Работники полиции на основе обращений ТЦК будут осуществлять административные задержания и доставлять военнообязанных граждан к ближайшим районным ТЦК», – говорится в сообщении Минобороны Украины. Нарушителям грозит штраф от четырехсот девяти до шестисот пятнадцати долларов. Они также обязаны пройти повторное медицинское освидетельствование.

    Как отмечает ведомство, задержанные военнообязанные помимо штрафа будут привлечены к административной ответственности. Мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась; власти усиливают контроль за уклоняющимися от службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник территориального центра комплектования в Харькове ударил военнообязанного дважды в живот при проверке документов в военкомате.

    Госбюро расследований на Украине направило в суд дело начальника Черкасского военкомата, которого подозревают в умышленном срыве мобилизации.

    Бывший премьер Украины Анатолий Кинах обсудил с представителями Генштаба ВСУ падение морального состояния войск и проблему нехватки новобранцев.

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    16 мая 2025, 23:03 • Новости дня
    Украинский беспилотник ударил по школьному автобусу в Горловке

    Школьный автобус пострадал в Никитовском районе Горловки от удара украинского БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    В Никитовском районе Горловки зафиксировано повреждение школьного автобуса вследствие атаки беспилотника украинских войск, пострадавших не обнаружено.

    Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько, передает ТАСС. По его словам, удар беспилотника пришелся по школьному автобусу, находившемуся в районе поселка Никитовка в Горловке.

    «В результате атаки БПЛА украинских террористов в Никитовском районе Горловки поврежден школьный автобус», – заявил Приходько. Данные о возможных пострадавших отсутствуют, власти продолжают уточнять обстоятельства произошедшего.

    Согласно уточнениям, в момент атаки в автобусе не было детей или взрослых, транспортное средство получило механические повреждения корпуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Рыльске и нескольких населенных пунктах Курской области произошло отключение электричества после удара вражеского FPV-дрона по электроподстанции.

    В населенных пунктах Белгородской области зафиксировали повреждения автомобилей, зданий и инженерных сетей после атак дронов со стороны ВСУ.

    Массированная атака БПЛА со стороны ВСУ по Крыму стала попыткой сорвать переговоры между Россией и Украиной.

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    17 мая 2025, 07:18 • Новости дня
    В деле о хищениях в Шереметьево могут появиться новые фигуранты

    В деле о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево должны появиться новые подозреваемые

    Tекст: Денис Тельманов

    Появилась информация о вероятном увеличении числа фигурантов в уголовном деле о хищениях у участников СВО в аэропорту Шереметьево, где уже арестованы десятки подозреваемых.

    О возможности появления новых подозреваемых в уголовном деле о хищениях у участников СВО в аэропорту Шереметьево сообщили правоохранительные органы, передает ТАСС. Следствие продолжает устанавливать всех причастных к преступлениям, связанным с кражами денежных средств у граждан, среди которых участники спецоперации на Украине.

    В ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент расследование проводится по нескольким статьям, в том числе по организации преступного сообщества, краже и мошенничеству.

    Накануне Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Дмитрия Боглаева, одного из предполагаемых организаторов схемы, которому предъявлено обвинение по статье 210 УК РФ.

    Ранее в рамках дела были арестованы 23 человека, включая сотрудников патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево.

    Следствие установило, что полицейские помогали таксистам искать жертв среди прибывающих бойцов СВО, а один из оперуполномоченных отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел. Организатор преступной группы Алексей Кабочкин также был арестован и обвинен по статье 210 УК РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы арестовал одного из предполагаемых организаторов хищений у участников спецоперации в аэропорту Шереметьево.

    Почти двадцать участников организованной группы обвиняются в многократных кражах и мошенничестве в отношении бойцов спецоперации на Украине, для которых суммы поездок на такси в этом аэропорту завышались в десятки раз. Басманный суд Москвы ранее избрал меру пресечения для шести обвиняемых по этому делу.

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    17 мая 2025, 00:32 • Новости дня
    ВСУ выпустили 33 боеприпаса по населенным пунктам ДНР

    ВСУ за сутки совершили девять обстрелов ДНР на горловском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска нанесли огневые удары по территориям ДНР, причинив ущерб гражданской инфраструктуре, однако информации о жертвах среди мирного населения не поступало.

    За прошедшие сутки украинские войска совершили девять обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики на горловском направлении, передает ТАСС.

    По данным управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, всего было выпущено тридцать три различных боеприпаса.

    В сообщении отмечается: «Зафиксировано девять фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины. Всего выпущено тридцать три единицы различных боеприпасов».

    В управлении подчеркнули, что сведений о жертвах среди мирных жителей на данный момент не поступало. В результате обстрелов поврежден один объект гражданской инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы водоснабжения в Горловке оказались повреждены в результате удара украинского беспилотника.

    Украинские войска нанесли удары по территории ДНР, в результате которых получили ранения двое мирных жителей, включая подростка.

    В результате обстрела Горловки вооруженными силами Украины произошли разрушения в многоквартирном доме на улице Космонавта Комарова.

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    16 мая 2025, 22:24 • Новости дня
    ПВО сбила два украинских БПЛА над Белгородской областью

    Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА ВСУ над Белгородской областью

    Tекст: Вера Басилая

    В Белгородской области были ликвидированы два беспилотника самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 18:40 до 20:30 по московскому времени над территорией Белгородской области.

    Ранее после атаки дрона ВСУ в Рыльске Курской области отключилось электричество.

    В населенных пунктах Белгородской области после новых атак дронов со стороны ВСУ зафиксированы повреждения автомобилей, зданий и инженерных сетей.

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    16 мая 2025, 22:12 • Новости дня
    После атаки дрона ВСУ Рыльск в Курской области остался без света

    Отключение электричества произошло в Рыльске из-за атаки FPV-дрона

    Tекст: Вера Басилая

    В городе Рыльске и нескольких населенных пунктах Курской области зафиксировали отключение электричества после удара вражеского FPV-дрона по электроподстанции, заявил врио губернатора Александр Хинштейн.

    Отключение электричества произошло в Курской области после атаки дрона на электроподстанцию в Рыльске, следует из сообщения в Telegram-канале Хинштейна.

    По его словам, ВСУ продолжают совершать удары по территории региона. В этот раз вражеский FPV-дрон атаковал электроподстанцию в городе Рыльске. В результате удара был незначительно поврежден трансформатор.

    Из-за аварии полностью отключилось электричество в Рыльске, а также в сельсоветах и поселках Коренево и Глушково, которые получают энергию от этой подстанции. Аварийные бригады уже направлены для устранения последствий происшествия.

    Ранее в населенных пунктах Белгородской области зафиксировали повреждения автомобилей, зданий и инженерных сетей после новых атак дронов со стороны ВСУ.

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    17 мая 2025, 09:25 • Новости дня
    Сальдо заявил о провале вылазок ВСУ у Антоновского моста

    Tекст: Александра Юдина

    Попытки вылазок Вооруженных сил Украины в районе Антоновского моста обречены на провал, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, эти действия украинских сил носят бессистемный характер и связаны скорее с политическими причинами, нежели с военными задачами, передает РИА «Новости».

    Глава региона подчеркнул, что Антоновский участок остается зоной повышенного внимания со стороны российских войск.

    Сальдо добавил, что каждое движение противника в районе моста находится под наблюдением российских военных, и любой выстрел украинских сил получает ответный удар.

    В данный момент Антоновский мост разрушен и не используется для сообщения между левым и правым берегом Херсонской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Днепр» заняли новые острова у Новой Каховки, Днепрян и Корсунки, укрепив российский контроль почти над всей дельтой Днепра. Также сообщалось, что российские военные достигли новых позиций в Верхнекаменском, взяв под контроль социальные объекты и часть жилой застройки на Северском направлении.

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    17 мая 2025, 10:19 • Новости дня
    ВСУ перебросили боевиков «Айдара» к Днепропетровщине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные разместили бойцов батальона «Айдар» (организация признана террористической, запрещена в РФ) в районе села Новоукраинка на границе с Днепропетровской областью.

    Украинские войска перебросили севернее села Богатырь ДНР, на границе с Днепропетровской областью, боевиков подразделения «Айдар», признанного террористическим и запрещенного в России, передает ТАСС. В российских силовых структурах сообщили, что противник разместил в селе Новоукраинка севернее Богатыря боевиков 24-го отдельного штурмового батальона.

    Силовики подчеркнули, что ВСУ спешно наращивают силы на этом участке фронта. Это делается в попытке удержать оборону на границе двух регионов, отметили они.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные практически утратили контроль над населенным пунктом Богатырь на южнодонецком направлении. В населенном пункте Богатырь Донецкой народной республики шли интенсивные бои между российскими и украинскими подразделениями. Власти ДНР заявили об успехах в районе Богатыря и прорыве к Комару.

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    17 мая 2025, 06:35 • Новости дня
    Группировка «Север» отразила попытки прорыва ВСУ в Сумской области

    Отражены три штурмовые атаки ВСУ, уничтожено более 180 военных противника

    Tекст: Денис Тельманов

    Войска «Север» пресекли попытки прорыва ВСУ на границе с Сумской областью, уничтожив передовые штурмовые группы и не допустив пересечения госграницы.

    Группировка «Север» уничтожила передовые и штурмовые подразделения противника на Теткинском и Глушковском направлениях, передает Telegram-канал «Северный Ветер».

    Противник предпринял три неудачные попытки прорыва к российской территории, все атаки были отражены, ни одна группа не пересекла границу. Удары FPV-дронов нанесли серьезные потери штурмовой группе 425 ошп, часть бойцов ВСУ была тяжело ранена и осталась на территории Украины в 400 метрах от границы.

    Штурмовая группа 24 ошб «Айдар» была остановлена огнем на восточных окраинах Рыжевки. Еще одна группа 225 ошп понесла значительные потери и была вынуждена отступить.

    Авиация «Севера» нанесла удары по скоплениям живой силы и техники в селах Атинское и Рыжевка, десятки военных ВСУ пополнили списки пропавших без вести. За сутки на этом направлении уничтожено пять единиц вражеской техники.

    На Сумском направлении российские ВДВ продвинулись вглубь украинской территории, заняли позиции в Беловодах и Локнях, выбив противника с нескольких опорных пунктов.

    Всего за сутки на этом участке обезврежено 7011 взрывоопасных предметов, продвижение составило свыше 900 метров.

    На Липцовском направлении уничтожена боевая группа ВСУ и пункты управления беспилотниками.

    На Волчанском направлении российские штурмовые подразделения зачистили 22 дома и продвинулись более 160 метров.

    Противник потерял 180 человек, уничтожено десятки единиц техники, склады и пункты управления БпЛА.

    Три вражеских беспилотника были сбиты в небе Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» пресекли попытки ВСУ штурмовать границу и узнали об «аллее отказников» в лесах Белопольского района Сумской области, где украинские военные наказывали не желавших воевать сослуживцев.

    Группировка войск «Север» уничтожила передовые и штурмовые отряды противника на нескольких направлениях, не допустив пересечения госграницы противником в направлении Искрисковщина – Теткино.

    Ракетчики и силы ВКС России уничтожили РСЗО HIMARS, которые нанесли удар по городу Рыльску в Курской области.

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    17 мая 2025, 09:14 • Новости дня
    Российские военные поразили технику ВСУ «Геранями-2» в Сумской области

    Tекст: Александра Юдина

    В районе населенного пункта Великая Чернетчина в Сумской области удар беспилотников «Герань-2» пришелся по технике 82-й бригады ВСУ, сообщает Минобороны.

    Вооруженные силы России с помощью беспилотников «Герань-2» нанесли удар по пункту стоянки техники украинских военных в Сумской области, передает ТАСС.

    Операция была проведена по временной дислокации вооружения и военной техники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Великая Чернетчина.

    Ранее ВС России поразили военные аэродромы и место хранения безэкипажных катеров ВСУ. За день до этого ВС РФ поразили цех сборки установок «Богдана» ВСУ. Кроме того, ВС России поразили пусковую установку ракетного комплекса «Нептун».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины.

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