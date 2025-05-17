СК возбудил дело после атаки ВСУ на подстанцию в Рыльске

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на электроподстанцию в Рыльске

Tекст: Вера Басилая

В сообщении в Telegram-канале СК отмечается, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного подпунктами »а«, »в« части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)».

По данным следствия, в пятницу вечером украинские военные с помощью беспилотника сбросили взрывное устройство на электроподстанцию в Рыльске. В результате был поврежден трансформатор и часть города осталась без электричества.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что в результате атаки ранены двое несовершеннолетних, а в Рыльске произошло отключение света. Позже он сообщил, что подача электричества в городе восстановлена.

Ранее в результате атаки дрона на электроподстанцию в Рыльске несколько населенных пунктов остались без электричества.

Ракетчики и силы ВКС России уничтожили РСЗО HIMARS, которые ранее нанесли удар по городу Рыльску в Курской области.

