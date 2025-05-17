Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
СК возбудил дело после атаки ВСУ на подстанцию в Рыльске
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на электроподстанцию в Рыльске
Уголовное дело по статье о теракте возбуждено в связи с атакой ВСУ на электроподстанцию в городе Рыльск, сообщил Следственный комитет России.
В сообщении в Telegram-канале СК отмечается, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного подпунктами »а«, »в« части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)».
По данным следствия, в пятницу вечером украинские военные с помощью беспилотника сбросили взрывное устройство на электроподстанцию в Рыльске. В результате был поврежден трансформатор и часть города осталась без электричества.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что в результате атаки ранены двое несовершеннолетних, а в Рыльске произошло отключение света. Позже он сообщил, что подача электричества в городе восстановлена.
Ранее в результате атаки дрона на электроподстанцию в Рыльске несколько населенных пунктов остались без электричества.
Ракетчики и силы ВКС России уничтожили РСЗО HIMARS, которые ранее нанесли удар по городу Рыльску в Курской области.