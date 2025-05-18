Власти Британии решили создать нацгвардию для защиты инфраструктуры

Times: Власти Британии объявили о создании национальной гвардии

Tекст: Ирма Каплан

Планы по созданию национальной гвардии для охраны стратегически важных объектов отражены в правительственном обзоре стратегической обороны, пишет The Sunday Times.

Новое формирование будет организовано по образцу гражданского ополчения, созданного в годы Второй мировой войны, когда Британия столкнулась с угрозой вторжения.

«Многотысячные гражданские силы будут охранять жизненно важные объекты, такие как аэропорты и атомные станции», – говорится в материале.

В состав гвардии войдут несколько тысяч добровольцев, основной задачей которых станет охрана ключевых инфраструктурных объектов, включая атомные электростанции, телекоммуникационные узлы и точки выхода интернет-кабелей на побережье. Также гвардейцы будут нести службу на электростанциях, обеспечивающих энергоснабжение крупных аэропортов.

Высокопоставленные источники в правительстве Великобритании отметили, что решение связано с необходимостью повысить защиту на фоне возможных атак со стороны вражеских государств и террористических группировок.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Париж выступил за максимально жесткие ограничения для британских компаний в будущей европейской оборонной кредитной программе.