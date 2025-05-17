Welt сообщила о требовании НАТО увеличить численность бундесвера

Tекст: Дмитрий Зубарев

НАТО требует от Германии увеличить численность военнослужащих бундесвера с нынешних 180 тыс. до 240-260 тыс. к 2030 году, о чем сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Welt. По данным издания, этот показатель предполагает рост на 60-80 тыс. человек по сравнению с изначальными планами, однако официально ни одна из сторон не подтверждает эти цифры.

На данный момент целевой показатель по численности военных составляет 203 тыс., но фактическая численность сокращается два года подряд и в 2024 году опустилась ниже 180 тыс. Несмотря на призывы к возвращению всеобщей воинской обязанности, канцлер Фридрих Мерц в апреле заявил, что служба в армии останется добровольной.

Кадровики бундесвера считают требования альянса нереалистичными из-за низкой привлекательности службы для молодых немцев. До 30% контрактников покидают армию, ВМС и ВВС уже в первые полгода после начала службы, что подтверждается внутренними документами бундесвера. Новобранцы жалуются на грубость при обучении, удаленность от дома и отсутствие карьерного роста, из-за чего армия ежегодно теряет от 4 тыс. до 5 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы ФРГ испытывают серьезные проблемы с набором добровольцев в армию. К апрельскому призыву удалось привлечь лишь 10% от необходимого числа лиц.