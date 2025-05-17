В Европе установили жесткие лимиты на оплату крупных покупок наличными

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что через полтора года в Евросоюзе начнет действовать единый лимит: наличными можно будет оплатить только покупки стоимостью до 10 тыс. евро, превышающие эту сумму операции разрешены лишь безналичным способом, передает РИА «Новости».

Многие страны ЕС уже ввели собственные ограничения, часто заметно более жесткие. Так, в Греции лимит для наличных составляет 500 евро, в Словении для юридических лиц – 420 евро, для физических лиц – 5 тыс. евро. В Словакии установлен максимальный лимит – 15 тыс. евро. Всего лимиты действуют в 19 из 27 стран Евросоюза.

Некоторые страны G20 тоже ввели ограничения: в Австралии лимит – 10 тыс. местных долларов, в Индии – 200 тыс. рупий, в Турции – 30 тыс. лир, в Мексике ограничения распространяются на отдельные товары, например автомобили, недвижимость и ювелирные изделия.

В ряде стран ЕС и G20 отсутствуют формальные лимиты, но действует усиленный контроль. В Канаде о крупных операциях свыше 10 тыс. канадских долларов необходимо сообщать налоговым органам. В Австрии, Германии, Люксембурге и Швеции покупатель обязан предъявить удостоверение личности при оплате суммы свыше 10 тыс. евро.

В некоторых государствах, таких как Россия, Венгрия, Эстония, Финляндия, Ирландия, Аргентина, Индонезия, США, Южная Корея, ЮАР и Япония, законодательство прямо не устанавливает лимитов, но действуют особые правила. Например, в России юридические лица ограничены лимитом в 100 тысяч рублей, а финские магазины имеют право отказываться от приема наличных.

В России председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов заявил о неизбежном сокращении использования наличных денег в экономике, подчеркнув, что банки продолжат играть ключевую роль в управлении личными финансами граждан.

До этого экс-зампред ЦБ Сергей Дубинин опроверг прогнозы о возможном отказе от наличных денег в России, заявив, что из-за особенностей российской экономики и поведения граждан наличные платежи останутся востребованы еще долгое время.