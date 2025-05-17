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    17 мая 2025, 10:52 • Новости дня

    В Европе установили жесткие лимиты на оплату крупных покупок наличными

    Tекст: Александра Юдина

    Европа ужесточила борьбу с наличными деньгами. Евросоюз вводит единый лимит на наличные платежи, ограничив оплату крупных покупок суммой до 10 тыс. евро.

    Отмечается, что через полтора года в Евросоюзе начнет действовать единый лимит: наличными можно будет оплатить только покупки стоимостью до 10 тыс. евро, превышающие эту сумму операции разрешены лишь безналичным способом, передает РИА «Новости».

    Многие страны ЕС уже ввели собственные ограничения, часто заметно более жесткие. Так, в Греции лимит для наличных составляет 500 евро, в Словении для юридических лиц – 420 евро, для физических лиц – 5 тыс. евро. В Словакии установлен максимальный лимит – 15 тыс. евро. Всего лимиты действуют в 19 из 27 стран Евросоюза.

    Некоторые страны G20 тоже ввели ограничения: в Австралии лимит – 10 тыс. местных долларов, в Индии – 200 тыс. рупий, в Турции – 30 тыс. лир, в Мексике ограничения распространяются на отдельные товары, например автомобили, недвижимость и ювелирные изделия.

    В ряде стран ЕС и G20 отсутствуют формальные лимиты, но действует усиленный контроль. В Канаде о крупных операциях свыше 10 тыс. канадских долларов необходимо сообщать налоговым органам. В Австрии, Германии, Люксембурге и Швеции покупатель обязан предъявить удостоверение личности при оплате суммы свыше 10 тыс. евро.

    В некоторых государствах, таких как Россия, Венгрия, Эстония, Финляндия, Ирландия, Аргентина, Индонезия, США, Южная Корея, ЮАР и Япония, законодательство прямо не устанавливает лимитов, но действуют особые правила. Например, в России юридические лица ограничены лимитом в 100 тысяч рублей, а финские магазины имеют право отказываться от приема наличных.

    В России председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов заявил о неизбежном сокращении использования наличных денег в экономике, подчеркнув, что банки продолжат играть ключевую роль в управлении личными финансами граждан.

    До этого экс-зампред ЦБ Сергей Дубинин опроверг прогнозы о возможном отказе от наличных денег в России, заявив, что из-за особенностей российской экономики и поведения граждан наличные платежи останутся востребованы еще долгое время.

    14 мая 2025, 13:02 • Новости дня
    Рар: Имидж фон дер Ляйен навсегда испачкан

    Политолог Рар: «Пфайзергейт» вынудит Урсулу фон дер Ляйен радикализоваться в украинском вопросе

    Рар: Имидж фон дер Ляйен навсегда испачкан
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    У главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен немало врагов в органах власти ЕС. Поэтому за решением европейского суда по скандалу с Pfizer могут последовать призывы к ее отставке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее суд ЕС признал главу ЕК ответственной за сокрытие данных о переговорах по закупке вакцин против коронавируса.

    «Решение суда ЕС, обязывающее Еврокомиссию предоставить все документы о закупках медпрепаратов за миллиарды европейских налогоплательщиков – сильный удар по главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Она годами скрывала документацию, пытаясь в этом вопросе уйти в тень. Теперь, вероятно, всплывут данные о каких-то правонарушениях на переговорах с Pfizer», – спрогнозировал немецкий политолог Александр Рар.

    «Не думаю, что она лично замешана в коррупции, но, судя по всему, превышение полномочий все-таки было допущено. Ряд высокопоставленных еврочиновников точит на нее зуб из-за ее ярко выраженного вождизма и нежелания ни с кем советоваться в принятии решений. Поэтому наверняка скоро последуют призывы к ее отставке», – продолжил он.

    «Скандал навсегда испортил репутацию фон дер Ляйен и омрачил ее второе председательство в ЕК. Но она будет бороться и пытаться свалить вину на других. Это у нее получается очень хорошо. Кроме того, глава ЕК попытаться компенсировать этот провал активностью по другим направлениям своей деятельности и займет еще более радикальную позицию в украинском вопросе», – заключил Рар.

    Ранее суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за укрывательство информации о контрактных переговорах по закупке вакцин Pfizer против коронавируса в 2021–2023 годах. В постановлении отмечается, что глава ЕК скрыла от журналистки The New York Times переписку с главой фармацевтического гиганта Альбертом Бурлой, в том числе СМС-сообщения, пишет РИА «Новости».

    В 2021 году главу ЕК заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название «Пфайзергейт» (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 млрд евро, а приобретенные 1,8 млрд доз значительно превышали потребности ЕС. Фон дер Ляйен призывали опубликовать переписку, но ЕК в июне 2022-го отказалась предать ее гласности.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, сможет ли глава ЕК получить еще больше власти и стать протопрезидентом ЕС.

    Коментарии (9)
    16 мая 2025, 08:45 • Новости дня
    Евросоюз захотел ввести полное торговое эмбарго против России
    Евросоюз захотел ввести полное торговое эмбарго против России
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Евросоюза обдумывают новые ограничения на торговлю с Россией, включая введение высоких пошлин и полное торговое эмбарго, сообщило европейское издание Politico.

    По данным Politico, Евросоюз обсуждает введение новых жестких торговых мер в отношении России, передает ТАСС.

    Издание пишет, что в числе рассматриваемых вариантов – введение высоких пошлин на российские товары, а также возможность полного торгового эмбарго.

    Эти вопросы будут затронуты на предстоящем заседании Европейского политического сообщества в Албании. В мероприятии примут участие представители Евросоюза, Британии и Украины. Решения обсуждаются на фоне продолжающейся спецоперации на Украине и введения предыдущих пакетов санкций против России.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европейский союз готовится утвердить новый, семнадцатый пакет антироссийских санкций на заседании министров иностранных дел 20 мая.

    Евросоюз принял решение о расширении санкционного списка, включив туда десятки компаний, банков и физических лиц из России.

    МИД России заявил о провале экономики ЕС из-за антироссийских санкций.

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    16 мая 2025, 14:20 • Видео
    Президент США пошел против Израиля

    Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

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    14 мая 2025, 16:44 • Новости дня
    Глава МИД Франции объявил о новых санкциях ЕС против России

    Барро сообщил о новых санкциях ЕС против 194 танкеров, 31 компании и банков

    Глава МИД Франции объявил о новых санкциях ЕС против России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз принял решение о расширении санкционного списка в отношении России, включив туда десятки компаний, банков и физических лиц.

    О новых санкциях Евросоюза против России сообщил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Барро заявил: «В связи с отказом Путина от прекращения огня мы вводим санкции против 194 нефтяных танкеров, 31 компании, поставляющей оружие, банков и 26 лиц, ответственных за маневры по дестабилизации».

    По его словам, ограничительные меры затронут значительное количество объектов, среди которых транспортные средства для поставок нефти, организации в сфере вооружений, а также банки.

    Барро отметил, что лица, включенные в новый санкционный список, по мнению ЕС, причастны к действиям, направленным на дестабилизацию обстановки на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз готовит расширение санкционного списка, чтобы включить в него компании, которых подозревают в обходе ограничений через третьи страны.

    Евросоюз включил в 17-й пакет антироссийских санкций меры против танкеров, которые перевозят нефть под иностранными флагами.

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    14 мая 2025, 12:02 • Новости дня
    Фон дер Ляйен объявила о санкциях ЕС против 189 танкеров
    Фон дер Ляйен объявила о санкциях ЕС против 189 танкеров
    @ Marcin Bielecki/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В 17-й пакет антироссийских санкций Евросоюза вошли ограничения для танкеров, перевозящих нефть под иностранными флагами.

    Евросоюз включил в 17-й пакет санкций против России рестрикции в отношении 189 танкеров, занимающихся перевозкой российской нефти, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Мы включили в черный список 189 танкеров, чтобы нанести удар по российскому энергетическому экспорту», – подчеркнула фон дер Ляйен. По ее словам, под ограничения попали суда, которые идут под флагами разных государств, сообщает ТАСС.

    Теперь этим танкерам запрещен вход в порты Евросоюза. Европейским компаниям также запрещено проводить любые финансовые операции с этими судами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломаты европейских стран согласовали 17-й пакет ограничительных мер, который должен быть окончательно утвержден министрами иностранных дел ЕС 20 мая.

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    16 мая 2025, 11:05 • Новости дня
    Кандидат в президенты Румынии заявил о неуважении Макрона

    Кандидат в президенты Румынии Симион обвинил Макрона во вмешательстве в выборы

    Кандидат в президенты Румынии заявил о неуважении Макрона
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в президенты Румынии Джордже Симион обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в «диктаторских замашках» и вмешательстве в демократические процессы страны, сообщает Politico.

    Симион сообщил в интервью французскому телеканалу CNews, что не уважает Эммануэля Макрона из-за его диктаторских наклонностей и «вмешательства в демократические процессы Румынии», пишет Politico.

    По его словам, французский посол в Румынии обсуждал выборы с председателем Конституционного суда, который аннулировал результаты первого тура президентских выборов из-за опасений по поводу вмешательства России.

    Симион заявил, что посол Франции объехал регионы страны, убеждая предпринимателей поддерживать его соперника, мэра Бухареста Никушора Дана.

    В интервью он также сравнил современную Францию с Ираном, обвинил Париж в утрате духовных ценностей и резко раскритиковал французские власти за политику в отношении детей и традиционных ценностей.

    Симион лидирует в президентской гонке от партии «Альянс за объединение румын», его основной соперник – Никушор Дан, выступающий за проевропейский курс и усиление давления на Россию. Первый тур завершился с результатом 41% у Симиона и 21% у Дана, во втором туре разрыв, согласно опросам, уменьшился.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон решил сдать в аренду французское ядерное оружие и разместить его в Румынии.

    Между тем разрыв между кандидатами на выборах президента Румынии Джордже Симионом и мэром Бухареста Никушором Даном сократился.

    Напомним, Джордже Симион победил в первом туре президентских выборов в Румынии, набрав почти 41% голосов, и выступил против вовлечения страны в военные конфликты и предоставления военной помощи на Украине.

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    15 мая 2025, 10:28 • Новости дня
    Британия и Германия договорились о создании новой дальнобойной ракеты
    Британия и Германия договорились о создании новой дальнобойной ракеты
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министры обороны Британии и Германии Джон Хили и Борис Писториус договорились о начале проекта создания нового высокоточного оружия с дальностью свыше 2 тыс. км, сообщает Reuters.

    Британия и Германия договорились о совместной разработке нового оружия дальнего действия, передает Reuters.

    Планируется создать ракету с дальностью поражения более 2 тыс. км, что стало продолжением прошлогоднего двустороннего оборонного соглашения между странами.

    Сообщается, что проект будет анонсирован в Берлине министрами обороны Британии Джоном Хили и Германии Борисом Писториусом. Они также намерены обсудить совместные закупки торпед и объявить о поставках британских военных мостов для нужд Германии.

    Министр обороны Британии Хили заявил, что партнерство способствует росту экономики, созданию рабочих мест и укреплению инвестиций в обеих странах.

    Дополнительные детали о сроках реализации и бюджете проекта пока не раскрывались.

    Ранее власти Германии и Франции договорились совместно с другими партнерами разработать оружие дальнего действия для повышения обороноспособности Европы.

    Европейские страны обсудили необходимость усиления сотрудничества с Британией в сфере обороны для укрепления военно-промышленного комплекса и устранения технологических пробелов.

    Смена власти в Германии, по мнению экспертов, не сулит ничего хорошего для стабильности в Европе.

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    14 мая 2025, 12:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил планы ЕС поднять пошлины на сельхозпродукцию с Украины

    Экономист Лизан: Отмена льгот ЕС на сельхозпродукцию ослабит позиции Украины

    Эксперт объяснил планы ЕС поднять пошлины на сельхозпродукцию с Украины
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Отмена ЕС льгот для украинской сельхозпродукции поставит Киев в еще большую зависимость от морских коридоров транспортировки зерна. Тем самым решение Брюсселя ослабит позиции офиса Зеленского на потенциальных мирных переговорах с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что ЕС планирует повысить пошлины на украинский сельхозимпорт.

    «Украинская аграрная сфера представляет собой упрощенную сельхозмодель СССР. Огромные колхозы закрылись, осталось лишь производство яиц и птицы, а крупный бизнес сконцентрировал в своих руках земельный банк. В отсутствии передовых технологий и мер господдержки предпринимателям выгоднее всего выращивать зерновые и масличные культуры, которые они затем продают в ЕС», – отметил экономист Иван Лизан.

    «В объединении другая модель с множеством мелких фермеров, разделением производителей по специализациям, иными регуляторными мерами, земельными ресурсами и логистикой. Они не смогли конкурировать с украинской продукцией, которая хлынула на местный рынок в 2022 году и стала мешать производителям из Восточной Европы. Импульсом к этому потоку товаров послужило снятие ограничений на ввоз целого перечня продукций республики после начала СВО», – продолжил он.

    «Конечно, эта ситуация быстро перестала устраивать многих членов ЕС. Отмене льгот способствовал и доступ Украины к водным перевозкам и выходу в Мировой океан. Киеву стали не нужны дунайские порты – из Большой Одессы идет экспорт зерна и другой продукции. Теперь местные производители еще больше будут зависеть от коридоров, по которым нужно перенаправить объемы, ранее поставлявшиеся в Европу», – спрогнозировал он.

    «Это ослабляет позиции Киева на потенциальных мирных переговорах, поскольку Россия может пригрозить парализовать украинское судоходство и еще больше обрушить экономику, проведя масштабные атаки по портам и судам», – заметил аналитик.

    «Что касается ЕС, то отмена льгот защитит их фермеров, поскольку для Европы важнее рабочие места и собственное производство, чем закупка дешевой продукции. На Украине же образуются излишки зерна, что теоретически должно снизить цены на него», – добавил эксперт.

    «Но Киев вряд ли будет критиковать Брюссель, поскольку других партнеров у него, по сути, не осталось. К тому же Европа может предложить Украине альтернативный льготный механизм, возможно, снятие квот по несущественным товарным позициям – грецким орехам, меду или малине», – резюмировал Лизан.

    Ранее стало известно, что ЕС планирует повысить пошлины на украинский сельхозимпорт, которые в Киеве называют «спасательным кругом» для фермеров и бюджета Украины. Решение было принято после того, как Польша возглавила европейскую инициативу по защите фермеров, пишет Financial Times.

    У ЕС есть соглашение о свободной торговле с Украиной, а действие ряда других пошлин Брюссель временно приостановил в 2022 году. Однако их сроки истекают 6 июня, и Европа планирует ввести «переходные меры», пока обе стороны разрабатывают новый договор.

    Беспошлинный режим распространялся на кукурузу, сахар и птицу, часть которых через ЕС доставлялась в Африку и Азию. Это вызывало недовольство фермеров и политиков в Польше, Франции и других странах, обвинявших украинский экспорт в снижении внутриевропейских цен.

    В ЕС подтверждают, что прежние договоренности Киева и Брюсселя не будут возобновлены. «Это плохой сигнал для Украины. Решение будет принято не ранее октября», – сказал Бернд Ланге, председатель торгового комитета Европейского парламента.

    Власти Украины подсчитали, что отмена льгот срежет доходы страны примерно на 3,5 млрд евро в год. Квота на кукурузу сократится с 4,7 млн тонн до 650 тысяч в годовом исчислении, на птицу – с 57 тыс. тонн до 40 тысяч, а на сахар – со 109 тыс. тонн до 40 тысяч. Под ударом также окажутся поставки меда.

    На днях польские дальнобойщики возобновили блокировку движения грузовых автомобилей на пункте пропуска у Дорогуска из-за несогласия с льготами для перевозчиков с Украины. Киев потребовал от Варшавы немедленно разблокировать границу.

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    16 мая 2025, 14:04 • Новости дня
    Посол России: Европейцам нужно спасать свою экономику

    Посол России во Франции: ЕС следует спасать свою экономику, а не «душить» российскую

    Tекст: Евгения Караваева

    Евросоюз должен думать о своей экономике, а не о новых санкциях против России, заявил посол во Франции Алексей Мешков.

    Угрозы новых санкций со стороны ЕС неэффективны, европейцам следует думать о спасении своей экономики. Об этом ТАСС заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

    «Европейцам надо думать о том, как спасать свою экономику, а не удушать нашу», – сказал он.

    Мешков прокомментировал высказывания Франции о новых экономических санкциях против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз готовится утвердить 17-й пакет антироссийских санкций 20 мая. Новые ограничения включают высокие пошлины и полное торговое эмбарго.


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    14 мая 2025, 14:45 • Новости дня
    Захарова назвала решение суда ЕС по фон дер Ляйен «кривосудием»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение суда ЕС, не определившее наказания для Урсулы фон дер Ляйен по делу о закупках вакцин.

    Захарова в своем Telegram-канале заявила, что отсутствие определения ответственности фон дер Ляйен по решению суда ЕС является «новой страницей в еэсовско-натовском кривосудии». Дипломат подчеркнула, что несколько лет расследования не привели к конкретным дисциплинарным или уголовным мерам в отношении фон дер Ляйен, несмотря на признание ее виновности судом.

    «Есть решение суда о виновности, есть должностное лицо, признанное виновным – значит, должно быть наказание? Но нет. Не на тех напали», – написала Захарова. Она также добавила, что решение суда может стать основанием для новых исков против главы ЕК с более серьезными обвинениями.

    Захарова призвала ЕС применить закон в отношении фон дер Ляйен, «теперь уже, как доказано судом, преступницы», вместо введения новых санкций против России.

    Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признана ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса.

    Политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что у фон дер Ляйен немало врагов в органах власти ЕС, из-за чего за решением европейского суда по скандалу с Pfizer могут последовать призывы к ее отставке.

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    15 мая 2025, 13:28 • Новости дня
    Захарова посмеялась над вопросом об участии Германии в переговорах

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления правительства Германии о готовности участвовать в переговорах по Украине.

    Дипломат с улыбкой отреагировала на просьбу прокомментировать заявление правительства Германии о готовности участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле 15 мая, передает ТАСС.

    «Заявления Берлина я видела. Пока их шаги не соответствуют политико-дипломатическому урегулированию, даже как-то странно слышать, что взрослые люди такое заявляют», – отметила она.

    Захарова также подчеркнула, что европейские страны не могут претендовать на участие в переговорах по Украине, пока продолжают поддерживать киевский режим.

    По ее словам, заявления Берлина, Парижа и Лондона резко расходятся с их действиями – те продолжают поставлять вооружение, выделять крупные суммы Банковой и не осуждают, а фактически поддерживают действия Киева.

    Представитель МИД отметила, что западные страны потворствуют неонацистским решениям украинского руководства, включая факты, которые, по ее словам, ведут к уничтожению прав человека.

    Она добавила, что для участия в переговорах нацеленных на мир, европейским странам необходимо изменить свою реальную политику, чтобы их заявления соответствовали их поступкам.

    Ранее Захарова заявила, что российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса. Политолог оценил риски срыва переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

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    15 мая 2025, 11:39 • Новости дня
    Politico: США сократили инвестиции в Европу на 24% за год

    Tекст: Александра Юдина

    Инвестиции американских компаний из США в Европу снизились на 24% с 2023 по 2024 год на фоне роста инвестиций в США и энергетических проблем, пишет Politico.

    За тот же период объем иностранных вложений в американскую экономику вырос на 20%, передает Politico.

    Среди причин спада интереса к европейскому рынку называются более высокие энергетические затраты, геополитические риски и медленный экономический рост.

    Эксперты отмечают, что бизнес выбирает США из-за привлекательных налоговых льгот, субсидий и более низких цен на энергию, которые стали «практически непреодолимым» аргументом для инвесторов.

    По словам Марка Лермитта, ситуация в Европе ухудшается на фоне угрозы повышения пошлин на европейские товары со стороны Дональда Трампа.

    Несмотря на снижение общего потока инвестиций, Франция осталась лидером среди европейских стран по количеству иностранных вложений в 2024 году, однако ее собственные показатели снизились на 14%. Представители французского правительства подчеркнули, что эти тенденции связаны с глобальными процессами регионализации цепочек поставок.

    По данным издания, президент Франции Эмманюэль Макрон должен объявить о новых крупных иностранных инвестициях на саммите Choose France, который пройдет в Версале в ближайшие дни.

    Тем временем, как писала газета ВЗГЛЯД, ЕК подписала первые контракты на инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс, при этом общий объем вложений ЕС в поддержку Киева достиг 150 млрд евро.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что поддержка Украины ведет Европу к самоубийству.

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    16 мая 2025, 10:28 • Новости дня
    Politico: Разрыв между кандидатами на выборах президента Румынии сократился

    Tекст: Вера Басилая

    Второй тур президентских выборов в Румынии обещает острую борьбу между Джордже Симионом и мэром Бухареста Никушором Даном, при этом разрыв между кандидатами сократился до минимума по итогам последних опросов, пишет Politico.

    В первом туре президентских выборов в Румынии лидер правых националистов Джордже Симион набрал 41%, а его соперник, независимый мэр Бухареста Никушор Дан – 21%. Однако последние опросы фиксируют стремительное сокращение разрыва между кандидатами: один из них, проведенный AtlasIntel, показал равенство – по 48% у каждого, а свежий опрос IRSOP впервые отдал лидерство Дану – 52% против 48% у Симиона, пишет Politico.

    «Мы фактически побеждаем. Все, что нам нужно – это честные выборы и корректная работа всех институтов, тогда мы окажемся первыми, когда подсчет голосов завершится», – заявил Симион.

    Симион выступает против поддержки Украины и отстаивает сближение с Молдавией, тогда как Дан предлагает сохранить европейский вектор и усилить давление на Россию. Эксперты отмечают, что исход во многом зависит от явки: если она останется на уровне первого тура (до 55%), шансы Симиона высоки, а если превысит 60%, преимуществом воспользуется Дан. На результат также серьезно влияет голосование румынской диаспоры, которая уже начала участвовать во втором туре.

    Оба кандидата противопоставляют себя «политической системе» и обещают перемены, однако вектор политики зависит от исхода голосования: Симион выступает за радикальный национализм и «традиционные ценности», в то время как Дан обещает сохранить курс на Европу и Запад.

    Ранее Джордже Симион победил в первом туре президентских выборов в Румынии и получил почти 41% голосов.

    Симион сообщил, что намерен назначить Кэлина Джорджеску на пост премьер-министра в случае победы на выборах.

    Лидер президентской гонки в Румынии выступил против участия страны в военных конфликтах и предоставления военной помощи на Украине.

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    15 мая 2025, 22:48 • Новости дня
    Канцлер ФРГ сообщил о принятии санкций ЕС против России

    Канцлер Германии сообщил о принятии 17-го пакета санкций против России

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский союз готовится утвердить новый, 17-й пакет антироссийских санкций на заседании министров иностранных дел 20 мая.

    Европейский союз примет новый пакет ограничительных мер против России во вторник, 20 мая, об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц телеканалу ZDF, передает РИА «Новости». По его словам, пакет уже готов и будет утвержден в Брюсселе в этот день. Мерц уточнил, что новые санкции вступят в силу сразу после принятия.

    Ранее источник в Совете ЕС сообщил, что постоянные представители стран Евросоюза согласовали на уровне послов семнадцатый пакет санкций. Ожидается, что его утвердят на заседании глав европейских МИД.

    Власти России неоднократно заявляли, что страна способна справляться с санкционным давлением Запада. В Москве отмечали, что страны Запада не признают провал санкционной политики. После введения предыдущих пакетов в самих западных странах звучали сомнения в их эффективности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России подчеркнул связь ухудшения экономической ситуации в Евросоюзе с антироссийскими санкциями и действиями европейских политиков.

    Евросоюз готовится расширить санкционный список, включив в него новые компании и юридические лица, которые он считает причастными к обходу ограничений через третьи страны.

    Странам Евросоюза становится все труднее согласовывать новые серьезные санкции против России без поддержки со стороны США, а главным препятствием для единства остается позиция Венгрии.

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    16 мая 2025, 01:31 • Новости дня
    Стало известно о переговорах Ирана и евротройки в Стамбуле

    Иран провел консультации с Британией, Францией и Германией по ядерной проблематике

    Tекст: Денис Тельманов

    В Стамбуле прошли консультации между иранской делегацией и представителями стран евротройки, посвященные вопросам иранской ядерной программы и перспективам сделки.

    Встреча состоялась на уровне заместителей министров иностранных дел, передает РИА «Новости». Переговоры прошли после того, как четвертый раунд консультаций Ирана с США в Омане завершился 11 мая.

    По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, заметен прогресс и сближение позиций Ирана и США, однако Иран не собирается полностью отказываться от обогащения урана, хотя готов скорректировать его уровень для укрепления доверия.

    Ранее даты визита главы МИД Ирана в страны евротройки оставались не определены, но консультации с европейскими сторонами продолжаются. Власти Ирана подчеркивали, что готовы вести переговоры при условии проявления добрых намерений со стороны европейцев.

    Ранее запланированный раунд консультаций был перенесен в связи с ожиданием новых контактов между Тегераном и Вашингтоном. В переговорах с США иранскую сторону представляет Аббас Аракчи, американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил о готовности отказаться от запасов высокообогащенного урана и ограничить ядерную программу в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций.

    Президент США Дональд Трамп анонсировал возможность скорого заключения соглашения, ограничивающего ядерные разработки Тегерана. Дональд Трамп также выразил желание подписать соглашение с Тегераном при условии отказа Ирана от разработки ядерного арсенала.

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    15 мая 2025, 15:35 • Новости дня
    Захарова заявила о провале экономики ЕС из-за антироссийских санкций

    Захарова заявила, что экономические проблемы ЕС появились из-за мифа о российской угрозе

    Tекст: Евгения Караваева

    МИД России подчеркнул связь ухудшения экономической ситуации в ЕС с антироссийскими санкциями и политикой манипуляций европейских чиновников.

    Европейский союз спровоцировал серьезные экономические проблемы, раздувая миф о российской угрозе и вводя нелегитимные санкции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

    Захарова пояснила: «Еэсовцы придумывают российскую угрозу, потому что этот миф и его распространение помогает отвлечь внимание собственного населения от катастрофической ситуации в экономике». Захарова отметила, что антироссийские санкции и отказ от выгодных российских ресурсов привели к этим последствиям.

    Дипломат подчеркнула постоянные манипуляции европейских чиновников в экономике и финансах, а также политизацию экономических тем – от новых парадигм до экологических факторов ради сиюминутной выгоды. По ее словам, отсутствие рыночной логики в действиях ЕС делает экономические трудности неизбежными.

    Захарова также прокомментировала незаконное использование доходов от российских суверенных активов для поддержки киевского режима, назвав такие действия «воровством, узаконенным годами и даже веками». Она подчеркнула, что помощь Украине сопровождается закредитовыванием и разграблением оставшихся ресурсов этой страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, Евросоюз утвердил 17-й пакет антироссийских санкций и приступил к подготовке новых рестрикций. МИД России в ответ объявил о подготовке продуманных мер, которые направлены на защиту интересов российских граждан.

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