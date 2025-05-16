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В США назвали сроки обсуждения вывода войск из Европы
Постпред США при НАТО заявил о начале обсуждений вывода войск из Европы
США начнут обсуждать с союзниками по НАТО вывод своих войск из Европы в 2025 году после саммита в Гааге, заявил постоянный представитель США при альянсе Мэттью Уитакер в ходе конференции по безопасности в Эстонии.
По словам Уитакера, после саммита НАТО в Гааге начнутся обсуждения с союзниками о выводе войск США из Европы. Он отметил, что окончательного решения пока нет. Также Уитакер подчеркнул, что США не будут выходить из НАТО и останутся, как и прежде, «великим союзником» для альянса, передает ТАСС.
Он также выразил обеспокоенность ограничениями Европейского союза на участие компаний из не входящих в ЕС стран в европейских оборонных заказах, отметив, что такие меры могут затруднить перевооружение Европы, увеличить расходы и затормозить инновации.
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