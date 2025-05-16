В США назвали сроки обсуждения вывода войск из Европы

Постпред США при НАТО заявил о начале обсуждений вывода войск из Европы

Tекст: Вера Басилая

По словам Уитакера, после саммита НАТО в Гааге начнутся обсуждения с союзниками о выводе войск США из Европы. Он отметил, что окончательного решения пока нет. Также Уитакер подчеркнул, что США не будут выходить из НАТО и останутся, как и прежде, «великим союзником» для альянса, передает ТАСС.

Он также выразил обеспокоенность ограничениями Европейского союза на участие компаний из не входящих в ЕС стран в европейских оборонных заказах, отметив, что такие меры могут затруднить перевооружение Европы, увеличить расходы и затормозить инновации.

В апреле президент США Дональд Трамп допускал возможность сокращения численности американских военных в европейских странах.

Ранее обсуждения возможного сокращения военного контингента США в Европе вызвали обеспокоенность у представителей ряда европейских государств и НАТО.

Лидер Левой партии Германии Ян ван Акен предложил создать новый альянс безопасности вместо НАТО с участием России и США и заявил о необходимости перемирия на Украине.

Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что эпоха, когда Вашингтон был единственным гарантом безопасности европейских стран, закончилась.

Соединенные Штаты рассматривают возможность вывода до 10 тыс. военных из стран Восточной Европы.

