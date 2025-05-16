Путин и Бердымухамедов обсудили развитие отношений России и Туркмении

Tекст: Дарья Григоренко

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, который находится в Казани в связи с участием в Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир"», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Президент России и глава Народного совета Туркмении тепло поздравили друг друга с 80-летием Победы и обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития взаимовыгодных отношений стратегического партнерства двух стран.

ХVI международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum 2025» проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА «Новости» выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Бердымухамедов заявил о готовности к наращиванию партнерских связей с Россией по широкому спектру направлений. Посол России в Ашхабаде Иван Волынкин подчеркнул уважение Москвы к внешнеполитическому курсу Туркмении, которая в 2025 году отметит 30-летие своего дважды признанного ООН постоянного нейтралитета. Президент России Владимир Путин оценил развитие торгово-экономических и межрегиональных связей с Туркменией, отметив значимость партнерства двух стран.