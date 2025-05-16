Вопросы помощи участникам СВО и их семьям обсудили в Калининграде

Tекст: Елизавета Шишкова

Ключевыми темами обсуждения стали вопросы реабилитации и возвращения к мирной жизни ветеранов СВО, помощь семьям погибших, поддержка вдов и детей, а также трудоустройство и доступ к образованию. Внимание также было уделено участию в региональной инициативе «Герои 39», реализуемой в рамках федеральной программы «Время героев», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Вице-премьер Денис Мантуров выразил благодарность ветеранам СВО, отметив, что долг государства – обеспечивать пристальное внимание к организации взаимодействия и поддержки тех, кто выполнял свой гражданский долг. «Долг каждого из нас – обеспечивать пристальное внимание вопросам организации взаимодействия с ребятами, которые выполняют свой гражданский долг. Такую задачу ставит президент России... Наша задача – также оказать им максимальное содействие в решении тех ситуаций, которые возникают не только в части социальной и психологической адаптации, но и по решению организационно-бытовых вопросов», – заявил Мантуров.

Сергей Кириенко подчеркнул значимость получения обратной связи: «Нам важно понять, какие у вас есть вопросы, которые потребуют решения на федеральном уровне».

Один из участников встречи, Даниил Гуров, рассказал о своем намерении перевестись из Донского технического университета в Балтийский федеральный университет им. И. Канта. Несмотря на достигнутую договоренность о переводе, возникли сложности с продолжением обучения по прежней специальности – техническая эксплуатация авиационных двигателей. Услышав об этом, Денис Мантуров поручил рассмотреть возможность адаптации образовательной программы под нужды участника СВО, а также создать профильную кафедру на базе БФУ, которая могла бы готовить специалистов, востребованных на калининградском предприятии «Факел».

Сергей Ольховский поднял вопрос о трудоустройстве ветеранов СВО на муниципальные должности. Он указал, что действующее требование четырёхлетнего стажа муниципальной службы для замещения должностей высшей группы затрудняет процесс и предложил учитывать период участия в СВО в качестве стажа. Сергей Кириенко с этим согласился. Он отметил, что текущие требования действительно чрезмерны для участников СВО и добавил, что вопрос их снятия будет проработан и законодательно урегулирован на федеральном уровне.

Также обсуждался вопрос организации психологической помощи. Особое внимание уделили поддержке детей военнослужащих, страдающих от последствий пережитого. По результатам обсуждения Денис Мантуров поручил Министерству просвещения и Минздраву России разработать меры по обучению школьных психологов методикам работы с детьми, страдающими от посттравматического синдрома. Он также подчеркнул необходимость активного привлечения специалистов МЧС к этой работе.