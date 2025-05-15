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Лавров сообщил об уходе Запада от темы перемирия
Лавров заявил о снижении обсуждения перемирия на Украине со стороны Запада
Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил снижение упоминания Западом темы перемирия на Украине в последние несколько дней.
Об этом министр иностранных дел России сообщил на торжественном заседании Дипломатического клуба «Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры», передает ТАСС.
Лавров заявил: «Кстати сказать, Запад за три-четыре дня последние как-то отодвинул слово "перемирие" назад». Он подчеркнул, что в последние дни западные страны практически перестали поднимать вопрос перемирия.
Министр добавил, что это подтверждает изменившийся подход Запада к обсуждению ситуации вокруг спецоперации на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская делегация собирается ограничить повестку переговоров с Россией в Стамбуле вопросом о 30-дневном прекращении огня.
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