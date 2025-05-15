Премьер Малайзии заявил, что Путин готов содействовать расследованию крушения MH17

Tекст: Александра Юдина

По его словам, глава российского государства заявил о готовности страны сотрудничать с независимым расследованием катастрофы рейса MH17, передает Bloomberg.

Издание отмечает, что Россия готова оказать полное содействие любому объективному международному разбирательству, чтобы обеспечить достоверность выводов.

Кроме того, Bloomberg пишет, что президент России отверг обвинения в нежелании сотрудничать и заявил, что любые заявления о якобы отказе России участвовать в расследовании не соответствуют действительности.

Премьер Малайзии также добавил, что стал первым зарубежным лидером, встретившимся с Путиным после публикации отчета ICAO по MH17.

Ранее в МИД России отвергли заявление Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о якобы ответственности России за крушение малайзийского рейса MH17 в 2014 году и считает его нелегитимным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в 2022 году признал троих человек виновными в уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 и гибели 298 его пассажиров. Катастрофа произошла 17 июля 2014 года, когда лайнер Boeing-777 компании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул в районе Донецка, все находившиеся на борту погибли.

Киев сразу обвинил в трагедии ополченцев ДНР. При этом Украина передала полномочия по проведению расследования нидерландской стороне (в лице Совета по вопросам безопасности Нидерландов) и международной Объединенной следственной группе (JIT).