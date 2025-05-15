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    В этом году, в июне, исполнится 75 лет с начала Корейской войны. На фоне новостей об участии бойцов из КНДР в освобождении Курской области далёкие события 1950-1953 годов обретают неожиданную актуальность.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бывшая либеральная оппозиция вызывает не гнев, а грусть

    Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.

    20 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева «Понял, что без меня не справятся»

    Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.

    2 комментария
    15 мая 2025, 10:40 • Новости дня

    Премьер Малайзии заявил, что Путин готов содействовать расследованию крушения MH17

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин может оказать содействие объективному расследованию катастрофы малайзийского Boeing MH17, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

    По его словам, глава российского государства заявил о готовности страны сотрудничать с независимым расследованием катастрофы рейса MH17, передает Bloomberg.

    Издание отмечает, что Россия готова оказать полное содействие любому объективному международному разбирательству, чтобы обеспечить достоверность выводов.

    Кроме того, Bloomberg пишет, что президент России отверг обвинения в нежелании сотрудничать и заявил, что любые заявления о якобы отказе России участвовать в расследовании не соответствуют действительности.

    Премьер Малайзии также добавил, что стал первым зарубежным лидером, встретившимся с Путиным после публикации отчета ICAO по MH17.

    Ранее в МИД России отвергли заявление Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о якобы ответственности России за крушение малайзийского рейса MH17 в 2014 году и считает его нелегитимным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в 2022 году признал троих человек виновными в уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 и гибели 298 его пассажиров. Катастрофа произошла 17 июля 2014 года, когда лайнер Boeing-777 компании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул в районе Донецка, все находившиеся на борту погибли.

    Киев сразу обвинил в трагедии ополченцев ДНР. При этом Украина передала полномочия по проведению расследования нидерландской стороне (в лице Совета по вопросам безопасности Нидерландов) и международной Объединенной следственной группе (JIT).

    14 мая 2025, 15:26 • Новости дня
    Песков рассказал о планах Путина на 15 мая

    Песков: Путин 15 мая проведет рабочие встречи

    Песков рассказал о планах Путина на 15 мая
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин намерен 15 мая уделить день рабочим встречам, как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    О планах президента России провести рабочие встречи 15 мая сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, в ответ на просьбу раскрыть детали графика президента на 15 мая, Песков лаконично отметил: «Рабочие встречи запланированы у президента».

    Он также уклонился от уточняющего вопроса о месте проведения встреч, вновь повторив, что речь идет о «рабочих встречах».

    Ранее Владимир Путин выступил с предложением Киеву возобновить без предварительных условий прерванные в 2022 году прямые переговоры между Россией и Украиной. Российская делегация объявила о готовности ожидать представителей Киева 15 мая в Стамбуле.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Стамбуле планируется обсуждение сразу нескольких направлений, включая политические и технические аспекты.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле пока не раскрывается.

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    14 мая 2025, 23:02 • Новости дня
    Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной
    Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал распоряжение «О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной», которые должны состояться в Турции. Делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

    Кроме того, в состав делегации включены замглавы МИД Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин, сообщается на сайте Кремля.

    Также был утвержден состав экспертов для переговоров с Украиной: первый заместитель начальника информации управления Генштаба Александр Зорин, замначальника Управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Eлена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин предложил начать «без промедления» прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий, отметив, что эти переговоры были прерваны киевским властям три года назад. В 2022 году на переговорах с украинской стороной российскую группу возглавлял именно Мединский.

    По данным западных СМИ, Владимир Зеленский изначально вообще не собирался направлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой. Американский госсекретарь Марко Рубио уже прибыл в Турцию.

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    14 мая 2025, 19:22 • Видео
    Макрон показал истинное лицо

    Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

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    14 мая 2025, 17:07 • Новости дня
    Путин рассказал о загадке для малайзийского премьера о трех тронах в Кремле
    Путин рассказал о загадке для малайзийского премьера о трех тронах в Кремле
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал о диалоге с малайзийским премьером, который произошел во время осмотра ими Андреевского зала Кремля. Глава России задал гостю вопрос, для кого предназначался третий трон.

    Во время встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом Путин провел ему экскурсию по Андреевскому залу Кремля, где стоят три трона.

    «Один трон для царя. Второй – для его жены, для царицы. А третий трон, как вы думаете, для кого?» – спросил премьера Малайзии Путин, сообщает телеграм-канал Кремля.

    Президент добавил, что премьер Малайзии немедленно ответил: «Для второй жены». Российский лидер отметил: «Это ответ настоящего мусульманина, представителя исламской культуры». Президент РФ подчеркнул, что традиционные ценности наших государств могут в чем-то не совпадать, но обмен информацией всегда полезен.

    Напомним, в Кремле в среду прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима с акцентом на политическое и экономическое взаимодействие. В феврале Ибрагим согласился посетить Россию по приглашению Путина.

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    15 мая 2025, 09:09 • Новости дня
    Путин провел совещание по переговорам с Украиной в Стамбуле
    Путин провел совещание по переговорам с Украиной в Стамбуле
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в среду вечером провел совещание по вопросам подготовки к предстоящим переговорам с украинской стороной в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В Кремле состоялось обсуждение подготовки к переговорам с украинской делегацией в Стамбуле, на встрече присутствовали ключевые представители силовых ведомств, передает ТАСС.

    В совещании приняли участие не только члены переговорной группы, определенные специальным распоряжением президента, но и министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и глава ФСБ Александр Бортников.

    Ранее сообщалось, что около 10.00 мск российская и украинская делегации встретятся для прямых переговоров по Украине в Долмабахче. В Стамбуле приземлился самолет Ил-62М Специального летного отряда «Россия», прибывший из Москвы.

    Вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав российской делегации, а главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.

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    15 мая 2025, 07:15 • Новости дня
    В США признали правоту Путина при разоблачении «трюка Зеленского»

    Responsible Statecraft: Зеленский пошел на трюк с Турцией ради симпатий Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Владимир Зеленский пригласил президента России Владимира Путина в Стамбул ради симпатий американского лидера Дональда Трампа, и этот трюк был искусно раскрыт российской стороной, считает военный эксперт Анатоль Ливен.

    Президент России Владимир Путин не согласился на личную встречу с Владимиром Зеленским, что было воспринято как разочарование, но не как провал, так как реальный прогресс на переговорах часто достигается на уровне официальных лиц, а не в ходе встреч лидеров, пишет военный эксперт Анатоль Ливен в статье для издания Института ответственного государственного управления Куинси  Responsible Statecraft.

    «Очевидный отказ Путина на призыв Зеленского к личной встрече –  разочарование, но не провал. Очень редко на встречах лидеров достигался реальный прогресс в мирных переговорах, и у россиян есть некоторые основания считать это маневром или трюком Зеленского, чтобы завоевать расположение Трампа, а не серьезным предложением», – пишет он.

    Украинские и европейские правительства заявили, что отказ Москвы от 30-дневного прекращения огня якобы показывает, что «Путин не заинтересован в мире», но это не так, считает аналитик.

    Способность России продвигаться вперед – пусть даже медленно – на поле боя является основным источником влияния Москвы и на переговорах, и она не собирается от этого отказываться, пока не будет достигнуто существенная договоренность.

    Ливен допускает возможность сторон договориться о долгосрочном перемирии, так как без всеобъемлющего соглашения ситуация будет оставаться нестабильной и чреватой возобновлением боевых действий. Для США и Европы движение к миру важно также с точки зрения сокращения военного присутствия в регионе и перераспределения ресурсов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин утвердил  состав делегации России для переговоров с Украиной в Турции. В нее вошли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.

    В состав экспертов для переговоров с Украиной включен первый заместитель начальника информации управления Генштаба Александр Зорин.

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    14 мая 2025, 19:44 • Новости дня
    Путин поздравил школьников с победой на Менделеевской олимпиаде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму российской сборной, завоевавшей десять золотых медалей на 59-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии.

    В обращении, опубликованном на сайте Кремля, Путин поздравил школьников с триумфальным выступлением и отметил, что они достойно представили Россию, продемонстрировав глубокие знания, выдержку и командную сплоченность. Президент подчеркнул, что все десять участников российской сборной впервые в истории соревнований получили золотые медали.

    В обращении глава государства выразил уверенность, что творческий и интеллектуальный потенциал ребят поможет им добиваться успехов в учебе и в будущей профессии. Путин отдельно отметил созидательную роль организаторов олимпиады для международного научного и гуманитарного сотрудничества в формате БРИКС+.

    «Желаю вам успехов и всего самого доброго», – добавил президент.

    Международная Менделеевская олимпиада по химии проводится ежегодно и собирает участников из многих стран мира. В этом году все представители российской команды стали обладателями главных наград.

    Лектор Российского общества «Знание», научный журналист, популяризатор науки Алексей Паевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил успех российских школьников на Менделеевской олимпиаде. Он указал, что в России курс химии длится дольше, чем во многих других странах, ученики имеют доступ не только к российским, но и к иностранным учебникам, а с прошедшими отбор в российскую команду занимаются университетские преподаватели.

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    14 мая 2025, 16:36 • Новости дня
    Песков: Путин вряд ли огласит состав делегации РФ в Стамбуле в заявлении для СМИ

    Песков: Путин вряд ли огласит состав делегации России в Стамбуле в заявлении для СМИ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента Песков сообщил, что состав российской делегации на переговорах в Стамбуле не будет объявлен после встречи с малайзийским премьером.

    Песков подчеркнул, что сейчас внимание уделяется российско-малайзийским отношениям и исключил вероятность оглашения членов делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле во время предстоящего заявления Владимира Путина для прессы, передает ТАСС.

    Ранее Песков сообщил, что Путин намерен 15 мая уделить день рабочим встречам. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Стамбуле планируется обсуждение сразу нескольких направлений, включая политические и технические аспекты.

    Напомним, в среду в Зеленой гостиной Кремля стартовала встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима.

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    14 мая 2025, 17:23 • Новости дня
    Премьер Малайзии пригласил Путина посетить саммит АСЕАН

    Премьер Малайзии пригласил Путина посетить страну осенью, где пройдет саммит АСЕАН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим пригласил президента России Владимира Путина посетить страну во время их встречи в Кремле.

    Политик отметил, что приезд Путина в Малайзию, например по случаю саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в октябре, стал бы «самым большим подарком» для малайзийцев, передает ТАСС.

    «Я могу заверить Вас, что Ваше присутствие в Малайзии будет большим прорывом для страны и для всего региона. Я верю, что многие люди в регионе очень многого ждут от вашей роли, от вашего лидерства», – заявил Ибрагим.

    Напомним, в Кремле в среду прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима с акцентом на политическое и экономическое взаимодействие.

    Путин на встрече с премьер-министром Малайзии обсудил укрепление сотрудничества с АСЕАН. Российский лидер также сообщил о подготовке прямого авиасообщения между Россией и Малайзией.

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    14 мая 2025, 21:23 • Новости дня
    Путин и президент Бразилии обсудили возобновление переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе телефонной беседы президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасио Лула да Силва уделили внимание возобновлению переговоров между Москвой и Киевом, подчеркнув значимость международных усилий.

    Разговор состоялся во время технической остановки спецрейса президента Бразилии в Москве, сообщает Кремль в Telegram-канале. Лула да Силва поделился итогами визита в Китай, особо выделив двустороннее заявление, принятое в Пекине, в поддержку инициативы российского лидера о возобновлении 15 мая в Стамбуле прямых переговоров между Россией и Украиной. По его словам, Бразилия намерена содействовать достижению успеха в этих консультациях.

    Путин выразил благодарность руководству Бразилии и Китая за конструктивный подход к поиску путей урегулирования конфликта. Российский президент подчеркнул важность международной поддержки диалога.

    Лула да Силва также поблагодарил Путина за прием, оказанный ему на праздничных мероприятиях 9 мая, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Оба лидера подтвердили готовность укреплять стратегическое партнерство между Россией и Бразилией, акцентируя на новом импульсе благодаря недавним переговорам.

    В среду президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва совершил краткую остановку в Москве и уже покинул территорию России.

    Ранее Лула да Силва заявил о планах обсудить урегулирование Украины с КНР и Францией. Он назвал предложения Бразилии и Китая по Украине шагом к миру.

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    14 мая 2025, 16:59 • Новости дня
    Путин сообщил о подготовке прямого авиасообщения между Россией и Малайзией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по итогам встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом сообщил о подготовке к запуску прямых авиарейсов между странами.

    Российский лидер подчеркнул: «Прорабатывается открытие прямого авиационного сообщения между двумя нашими государствами, что, безусловно, будет способствовать расширению деловых и гуманитарных контактов».

    По словам Путина, это станет шагом к развитию отношений между странами, передает ТАСС.

    Напомним, в Кремле в среду прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима с акцентом на политическое и экономическое взаимодействие. В феврале Ибрагим согласился посетить Россию по приглашению Путина.

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    14 мая 2025, 12:40 • Новости дня
    Песков анонсировал вечерние телефонные разговоры Путина

    Песков: Путин вечером в среду запланировал несколько телефонных разговоров

    Tекст: Вера Басилая

    Вечером в среду в графике президента России Владимира Путина появятся телефонные контакты, кроме намеченных на день переговоров с малайзийским премьером, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, у президента России Владимира Путина вечером в среду запланированы телефонные разговоры, передает ТАСС.

    «Мы будем вас информировать», – заявил представитель Кремля.

    Песков отметил, что днем у Путина состоятся переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

    Ранее Кремль пообещал сообщить о возможных контактах президента России Владимира Путина и президента Бразилии Лулы да Силвы.

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    14 мая 2025, 17:15 • Новости дня
    Путин назвал перспективными проекты России и Малайзии в энергетике

    Путин заявил о перспективах российско-малайзийских проектов в сферах газа и атома

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин отметил, что партнерство России и Малайзии в энергетике развивается, а перспективными направлениями названы проекты в газовой отрасли и сфере мирного атома.

    Россия рассчитывает на развитие сотрудничества с Малайзией в газовой отрасли и сфере мирного атома, заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС. Он отметил, что энергетика является ключевой областью для двусторонних контактов.

    Путин подчеркнул, что малайзийский нефтегазовый концерн Petronas уже входит в акционерный капитал «Роснефти» и активно взаимодействует с российскими компаниями, включая «Газпром». Россия, по словам главы государства, поставляет в Малайзию значительные объемы нефтепродуктов и угля.

    Президент РФ заявил: «Ключевая сфера двустороннего сотрудничества – энергетика. Малайзийский нефтегазовый концерн «Петронас» входит в акционерный капитал «Роснефти», развивает партнерское взаимодействие с этой компанией и «Газпром». Наша страна поставляет на малайзийский рынок значительные объемы нефтепродуктов и угля. Видим перспективы для реализации совместных проектов в газовой сфере и по мирному атому».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, на которой обсуждалось укрепление сотрудничества с АСЕАН и было направлено приглашение королю Ибрагиму посетить Россию с визитом.

    Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время переговоров в Кремле заявил, что стороны обсудили развитие сотрудничества по вопросам мирного атома.

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    14 мая 2025, 15:42 • Новости дня
    Турция не исключила визит Трампа в четверг

    Bloomberg: Турция допустила визит Трампа в четверг в случае приезда Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турецкие власти не ждут визита президента США Дональда Трампа в четверг, но и не исключают его, сообщает агентство Bloomberg.

    По данным Bloomberg, чиновники не исключили, что Трамп может прибыть в Турцию в ближайшие дни, в случае, если к нему присоединится президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».

    Агентство уточняет, что подготовка к возможному визиту ведется, однако планирование носит частный характер. Высокопоставленные турецкие чиновники заявили изданию: «Турецкие чиновники не ожидают визита Трампа в четверг, но не исключают его в ближайшие дни, особенно если к нему присоединится Путин».

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков не стал уточнять, появятся ли президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский на переговорах в Стамбуле. Кремль также отказался раскрыть состав делегации России на переговорах в Стамбуле.

    Ранее в США выразили надежду на участие президента России Владимира Путина в стамбульских переговорах, а также на визит президента США.

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    15 мая 2025, 09:42 • Новости дня
    Опубликованы кадры начала совещания Путина по Украине

    Кремль опубликовал кадры начала совещания Путина по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль опубликовал кадры с совещания президента России Владимира Путина по переговорам с Украиной в Стамбуле.

    Кадры первых минут совещания опубликованы в Telegram-канале Кремля.

    В обсуждении приняли участие помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и первый вице-премьер Денис Мантуров, следует из опубликованного видео.

    На встрече также присутствовали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и директор ФСБ Александр Бортников.

    Кроме того в совещании участвовали все командующие группировками в зоне Специальной военной операции, что подчеркивает значимость подготовки к предстоящим переговорам с украинской стороной в Стамбуле.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин провел совещание по вопросам подготовки к переговорам с украинской стороной в Стамбуле.

    Около 10.00 мск российская и украинская делегации должны встретиться для прямых переговоров в Долмабахче.

    Российская делегация во главе с Владимиром Мединским прибыла в Стамбул для переговоров. Владимир Путин утвердил состав делегации, включающей Михаила Галузина, Игоря Костюкова и Александра Фомина.

    Переговоры призваны возобновить диалог по Украине, который был прерван Киевом и Западом в 2022 году.

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    14 мая 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин заявил о развитии отношений России с АСЕАН и Малайзией

    Путин пригласил короля Малайзии в Россию и отметил роль АСЕАН

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии обсудил укрепление сотрудничества с АСЕАН и пригласил короля Ибрагима посетить Россию с визитом.

    Россия рассчитывает на развитие отношений с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии при поддержке Малайзии, передает ТАСС. Владимир Путин подчеркнул, что Малайзия рассматривается как давний и значимый партнер России, особенно учитывая ее председательство в АСЕАН с января текущего года.

    Глава государства выразил уверенность, что благодаря содействию Малайзии сотрудничество России с этим влиятельным объединением будет расширяться. Он отметил, что отношения между Россией и Малайзией продолжают носить дружественный и партнерский характер.

    Путин также обратился к премьер-министру Малайзии с просьбой передать верховному правителю, султану Ибрагиму, приглашение посетить Россию с визитом. Президент выразил надежду на скорый приезд короля в страну и передал ему наилучшие пожелания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Зеленой гостиной Кремля стартовала встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима с акцентом на политическое и экономическое взаимодействие.

    Премьер Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи с президентом России отметил, что обсуждал сотрудничество по мирному атому.

    Путин и Анвар Ибрагим на встрече в Кремле провели часть беседы без переводчиков, общаясь на английском языке.

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    105 лет назад, 14 мая 1920 года, началось контрнаступление Красной армии в ходе Советско-польской войны. Только что родившееся польское государство решило поживиться землями России, пока наша страна была охвачена пожаром Гражданской войны. А за этой попыткой негласно стояли недавние союзники Российской империи по Антанте – Франция и Великобритания. Подробности

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    Чем для Украины обернется отмена «торгового безвиза» с ЕС

    Евросоюз собирается отменить беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции. Льготы, которые получили название «торговый безвиз», действовали с лета 2022 года. В Киеве говорят, что истечение срока действия беспошлинной торговли с Евросоюзом может иметь «разрушительные» последствия. Как на это будут реагировать власти Украины и крупный бизнес? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Макрон показал истинное лицо

      Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

    • Зеленский поссорился с Китаем

      Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

    • Ультиматум Зеленского и Европы к России

      Руководство Франции заявило, что у России есть время до конца понедельника, чтобы принять требования Владимира Зеленского и примкнувших нему европейцев. Помимо прочего, Киев хочет прямых переговоров с Москвой на уровне президентов.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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