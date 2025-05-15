Эксперты оценили риск удара солнечной плазмы по Земле

Tекст: Мария Иванова

Выбросы солнечной плазмы, возникшие в результате серии сильных вспышек на Солнце 13 и 14 мая, не окажут влияния на Землю, передает ТАСС со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Основная масса [солнечного] вещества пройдет на большом удалении слева от планеты, где, по-видимому, послезавтра ударит по планете Марс, находящейся сейчас как раз слева от Земли под углом около 70 градусов», – говорится в сообщении.

Эксперты подчеркнули, что геомагнитный прогноз остается прежним и сохраняет преимущественно спокойный, «зеленый» вид, значительных магнитных бурь не ожидается. За последние двое суток Солнце продемонстрировало две вспышки высшего класса X (X1.2 и X2.5), а также четыре вспышки класса M (M5.3, M1.2, M7.7 и M4.7).

Вспышки на Солнце делятся на классы в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Мощность увеличивается в десять раз при переходе к каждой следующей букве. Такие вспышки часто сопровождаются выбросами плазмы, которые, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури, однако в данном случае угроза для нашей планеты отсутствует.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Солнце 14 мая произошла мощная рентгеновская вспышка класса X2.5, которая может вызвать геомагнитные возмущения на Земле. В тот же день на Солнце зарегистрировали яркую вспышку класса M5.3 в группе пятен 4087 длительностью 37 минут.

В первые четыре месяца 2025 года количество солнечных вспышек сократилось примерно на 15%, однако число магнитных бурь на Земле выросло в 2,5 раза.