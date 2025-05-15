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    В этом году, в июне, исполнится 75 лет с начала Корейской войны. На фоне новостей об участии бойцов из КНДР в освобождении Курской области далёкие события 1950-1953 годов обретают неожиданную актуальность.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бывшая либеральная оппозиция вызывает не гнев, а грусть

    Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.

    20 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева «Понял, что без меня не справятся»

    Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.

    2 комментария
    15 мая 2025, 08:30 • Новости дня

    Al-Jazeera сообщила о гибели более 40 человек в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ночных авиаударов и артобстрелов в Газе, Дейр-эль-Балахе и Хан-Юнисе погибли более 40 человек, множество домов разрушено.

    Более 40 человек стали жертвами израильских ударов по сектору Газа в ночь на четверг, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al-Jazeera. «В результате продолжающихся израильских ударов по сектору Газа с утра четверга погибли 43 человека», – сообщили палестинские медицинские источники.

    По данным телеканала, одной из целей бомбардировок стали города Газа и Дейр-эль-Балах. В Хан-Юнисе на юге сектора в результате ударов по жилым домам погибли более 20 человек, еще несколько целей были поражены в окрестностях города.

    Также сообщается, что город Рафах подвергся артиллерийскому обстрелу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удары по сектору Газа, в результате которых за сутки погибло не менее 84 человек, включая 50 в лагере беженцев Джабалия. Глава МИД Турции Фидан провел переговоры с руководством ХАМАС по поводу возможного перемирия в Газе. Лидер ХАМАС выразил готовность вести переговоры по вопросу заложников.

    15 мая 2025, 00:42 • Новости дня
    Коц рассказал об эксперте на переговорах в Стамбуле генерале Зорине

    Tекст: Ирма Каплан

    В состав российской переговорной делегации в Стамбуле вошел генерал Александр Зорин, опытный переговорщик, участник урегулирования сложных конфликтов в Сирии, рассказал военкор Александр Коц.

    «Зорин – мощнейший переговорщик, занимался в свое время замирением бармалеев в Сирии, «зелеными экспрессами», распутывал сложнейшие клубки противоречий между группировками», – охарактеризовал переговорщика в Telegram-канале военный корреспондент «Комсомольской правды» Адександр Коц.

    Он уточнил, что Зорин был одним из тех, кто заставил капитулировать двухтысячный украинский гарнизон «Азовстали» в Мариуполе.

    Коц отметил, что такая делегация, как у России, станет еще одним «ударом по шапито Зеленского». «Такое представительство не посылают для того, чтобы кривляться на сцене», – поиронизировал Коц над актерским прошлым Владимира Зеленского.

    Зорин – первый замначальника информации управления Генерального штаба ВС России, участник экспертной группы.

    Напомним, вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав российской делегации для переговоров по украинскому кризису. Главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по данным западных СМИ, Зеленский изначально вообще не собирался направлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой.

    Американский госсекретарь Марко Рубио уже прибыл в Турцию, Зеленский, по последним данным, вылетел в Турцию, Трамп ехать в Стамбул отказался.

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    13 мая 2025, 00:54 • Новости дня
    Глава службы безопасности Ливии убит в Триполи

    Глава службы безопасности аль-Кикли был застрелен в штабе 444-й бригады

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате стрельбы в Триполи погиб глава службы безопасности при Президентском совете Абдель Гани аль-Кикли, сообщается о приостановке работы международного аэропорта.

    Глава службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли был убит в штабе 444-й бригады в Триполи, передает РИА «Новости». Источник издания сообщил, что инцидент произошел вечером, после чего в районах Айн-Зара и Салах Ад-Дин на юге столицы началась активная перестрелка.

    По информации ливийских СМИ, столкновения привели к временной приостановке работы международного аэропорта Митига в Триполи. В связи с ситуацией Министерство внутренних дел Правительства национального единства призвало жителей города не покидать свои дома и соблюдать меры предосторожности.

    После событий 2011 года, когда был свергнут и убит Муаммар Каддафи, Ливия перестала быть единой страной. В настоящее время власть поделена между двумя конкурирующими правительствами, одно из которых поддерживается ООН, а другое базируется в Бенгази.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри заявил о решительном несогласии с планами депортации мигрантов на территорию страны. Власти Ливии пообещали бороться с подобными инициативами.

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    14 мая 2025, 19:22 • Видео
    Макрон показал истинное лицо

    Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

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    12 мая 2025, 17:08 • Новости дня
    Эксперт: Турецкие курды осознали бесперспективность террора против Анкары

    Востоковед Семенов: Турецкие курды сменили военные методы борьбы на диалог с Анкарой

    Эксперт: Турецкие курды осознали бесперспективность террора против Анкары
    @ EPA/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Самоликвидация Рабочей партии Курдистана стала кульминацией переосмысления деятельности объединения. Переход к демократическим мерам отстаивания прав курдов станет перезагрузкой диалога организации с Анкарой, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Ранее РПК сообщила о самороспуске и отказе от вооруженного противостояния с Турцией.

    «Решение о самороспуске Рабочей партии Курдистана (РПК) не спонтанное. В реальности, руководство организации работало над его реализацией еще с конца февраля. Необходимость данного шага назрела еще раньше, поскольку деятельность объединения на территории Турции давно перестала приносить значимые плоды», – считает востоковед Кирилл Семенов.

    «Любые попытки вооруженной борьбы с Анкарой приводили лишь к крушению репутации РПК в глазах международных наблюдателей. Все больше и больше крупных акторов убеждались в террористической природе фракции. Да и в целом, осуществление масштабных партизанских операций в последнее время стало весьма затруднительной задачей», – поясняет он.

    «Все это привело лидеров объединения к осознанию бесперспективности вооруженных методов борьбы за права курдов. На этом фоне и было решено «перезагрузить» организацию путем налаживания диалога с Турцией и поиском способов мирного сосуществования с Анкарой. В дальнейшем упор будет сделан на работу с парламентскими партиями, которые и до этого считались «политическими крыльями» РПК», – рассуждает собеседник.

    «При этом на соседнюю Сирию произошедшее особого влияния не окажет. В стране интересы курдов представлены другой партией – «Демократическим союзом». Эта организация, действительно, входила в состав РПК до середины 2000-х, но после первого роспуска организации превратилась в полностью самостоятельный институт», – рассказывает эксперт.

    «Схожие процессы происходили и в других странах Ближнего Востока. Когда-то многочисленные организации курдов развивались под крылом РПК, но сегодня речь идет о разрозненных малозначимых объединениях. Партия в процессе собственной эволюции сузила сферу деятельности до масштабов Турции, поэтому и ее «ликвидация» не должен отразиться на регионе», – заключил Семенов.

    Ранее РПК сообщила о решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией и самораспуститься. Партия объявила об этом шаге по итогам 12-го съезда, прошедшего с 5 по 7 мая, передает телеканал Rudaw. Кроме того, в партии заявили о переходе к демократическим способам борьбы за права курдов и призвали международное сообщество оказать помощь.

    «Мирный процесс лучше, чем вчерашняя война. Если РПК продолжит сражаться, она навредит себе», – отметил один из бывших руководителей организации Халила Атаджа. Другие подробности о причинах самороспуска не сообщаются. При этом о планах прекратить деятельность партии ее руководство сообщало еще в феврале.

    Тогда основатель РПК Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненное тюремное заключение в Турции, призвал организацию сложить оружие. Он отмечал, что организация возникла в XX веке и она «достигла конца своего срока существования». После этого партия провела два съезда, на которых разрабатывала дальнейшую стратегию.

    В итоге большинство членов партии поддержали мирное урегулирование и самороспуск. РПК призвала Анкару дать правовые и политические гарантии Оджалану. Напомним, партия была основана еще в 1978 году для отстаивания прав курдского населения в республике. В 80-х организация начала выступать за создание этнической автономии в составе Турции.

    Примечательно, что решение РПК о роспуске может ослабить напряженность в отношениях между Анкарой и Вашингтоном, пишет Bloomberg. Агентство напоминает, что Реджеп Тайип Эрдоган сделал урегулирование курдского конфликта своей главной целью: в случае успеха это укрепило бы стремление страны изменить Ближний Восток и усилило бы поддержку президента Турции.

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    13 мая 2025, 01:53 • Новости дня
    В Триполи начались столкновения со стрельбой после убийства чиновника

    Шесть человек пострадали в столкновениях в столице Ливии Триполи

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ожесточенных столкновений на юге Триполи были ранены по меньшей мере шесть человек, ситуация в районе посольства России остается спокойной.

    По данным местной службы скорой помощи, по меньшей мере шесть человек пострадали в ходе столкновений в столице Ливии, передает РИА «Новости». Представитель скорой помощи сообщил телеканалу Al Jazeera: «Шесть человек получили ранения в результате столкновений в столице Триполи». Также отмечается, что в южных районах города слышна стрельба, а в ряде кварталов сохраняется напряженная обстановка.

    Как пишет Al Wasat, глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли был убит в Триполи, что усугубило ситуацию в городе. В связи с беспорядками Министерство внутренних дел Правительства национального единства Ливии призвало жителей Триполи не покидать свои дома.

    Источник в российском диппредставительстве сообщил РИА Новости, что в районе посольства России ситуация остается спокойной, боевые действия происходят в других частях города, обращений за помощью от россиян не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате стрельбы в Триполи погиб глава службы безопасности при Президентском совете Абдель Гани аль-Кикли. Международный аэропорт Триполи приостановил работу из-за инцидента. Власти Ливии заявили о решительном несогласии с планами депортации мигрантов на территорию страны и готовы бороться с такими инициативами.

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    12 мая 2025, 11:12 • Новости дня
    Sky News назвал три вызова для Трампа в ходе турне на Ближний Восток

    Sky News: Трамп посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ в рамках ближневосточного турне

    Tекст: Ирма Каплан

    На этой неделе может определиться политическая судьба президента США Дональда Трампа, так как украинский лидер Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а ХАМАС обещает освободить заложников, сообщает Sky News.

    Американский президент Дональд Трамп на этой неделе отправится на Ближний Восток в рамках первой крупной зарубежной поездки за время своего второго президентства, он посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, однако в ходе визита в богатейшие страны мира ему придется столкнуться с определенными трудностями на трех фронтах, сообщает Sky News.

    По мнению телеканала, эта неделя может определить дальнейшую политическую судьбу Трампа, так как от качества решения ряда трудностей будут зависеть жизни людей в разных уголках планеты.

    Первым фронтом сложностей Sky News называет украинский конфликт. Трамп отправляется на Ближний Восток после того, как надавил на Зеленского в воскресенье, чтобы тот сел за стол переговоров и встретился с Путиным лично после предложения Москвы о переговорах в Стамбуле. Киевский лидер быстро согласился на это – и 15 мая может состояться личная встреча политиков.

    Второй фронт трудностей – Китай и пошлины, которые еще в силе, но в воскресенье США заявили, что стороны договорились о сделке по сокращению торгового дефицита США.

    «Несмотря на уверенность американской стороны, вице-премьер Китая Хэ Лифэн охарактеризовал встречу как «важный первый шаг», который только заложил основу», – говорится в материале телеканала.

    Третьим фронтом проблем называют Газу. Там группировка ХАМАС заявила, что освободит Эдана Александера, израильского солдата, имеющего гражданство США. Это произошло после того, как Израиль объявил о намерении оккупировать весь анклав.

    Точная дата освобождения не называется, но в ХАМАС заявили, что освободят 21-летнего солдата в рамках продолжающихся усилий по достижению постоянного прекращения огня с Израилем.

    Спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф это ожидаемое освобождение назвал «жестом доброй воли».

    «Александер – один из многих заложников, но это будет воспринято как обнадеживающий признак того, что ХАМАС вернулся за стол переговоров, а Трамп в это время будет находиться в Катаре, ключевом посреднике в затяжных и сложных усилиях сторон по мирному урегулированию», – резюмирует телеканал.

    Отметим, что в понедельник США и Китай по итогам двухдневных переговоров в Женеве достигли соглашения о взаимном снижении пошлин на товары до 10%.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, некоторые семьи захваченных в Газе израильских и американских заложников тайно добивались содействия в их освобождении от президента США Дональда Трампа.

    При этом эксперты о возможных переговорах Путина и Зеленского в Стамбуле говорят, что основным риском может стать психологическая неустойчивость Зеленского.

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    14 мая 2025, 05:20 • Новости дня
    CNN узнал о желании Трампа оставить название Персидского залива неизменным

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп отказался от идеи переименовывать Персидский залив, сообщил телеканал CNN.

    Американский президент Дональд Трамп, выступая в Саудовской Аравии, заявил о «катастрофе» в «Иранском заливе».

    «Подумайте об этом. Они (власти Ирана) хотели назвать его так», – сказал он, подчеркнув, что Тегерану не позволят назвать Персидский залив «Иранским».

    При этом источник CNN сообщает, что Трамп отказался от планов переименовать Персидский залив в «Аравийский (Арабский)». Как пояснил источник, официальные лица Ирана дали понять, что будут решительно возражать против такого шага.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о намерении в ходе визита в Саудовскую Аравию объявить о переименовании Персидского залива в официальных документах США в Аравийский.

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    13 мая 2025, 23:30 • Новости дня
    ВОЗ предупредила о «целом поколении» затронутых голодом в секторе Газа

    ВОЗ на фоне визита Трампа на Ближний Восток заявила об опасности голода в Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток предупредила о том, что голод в секторе Газа затронет «целое поколение», если ситуация в анклаве не будет урегулирована.

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что в результате военной кампании ЦАХАЛ против ХАМАС полмиллиона человек оказались на грани голодной смерти, и поскольку Израиль продолжает блокаду в отношении двух млн палестинцев, голод в Газе может затронуть «целое поколение», пишет Sky News.

    «Я видел ребенка, которому пять лет, а вы бы сказали, что ему два с половиной года», – заявил представитель ВОЗ в Палестине Рик Пеперкорн, описывая влияние недоедания на местных детей.

    По данным министерства здравоохранения Газы, 55 детей уже умерли от острого недоедания. Предупреждение ВОЗ прозвучало в связи с прибытием президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию и после освобождения в понедельник американо-израильского заложника Эдана Александера.

    «Без достаточного количества продуктов, чистой воды и доступа к медицинским услугам пострадает целое поколение», – предупредил Пеперкорн.

    Он добавил, что у детей, растущих в Газе, из-за голода может быть задержка роста и ухудшение когнитивного развития.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, палестинское движение заявило о возвращении израильского заложника из Газы в результате длительных переговоров, но не под давлением израильской армии.

    Днем ранее Дональд Трамп сообщил, что американо-израильский заложник ХАМАС Идан Александер, считавшийся погибшим, будет освобожден, при этом Трамп выразил полную поддержку дипломатическим способностям спецпосланника на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа.

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    14 мая 2025, 11:04 • Новости дня
    Хуситы сообщили о третьей за сутки атаке по аэропорту Бен-Гурион

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение «Ансар Алла» объявило о новой ракетной атаке на израильский аэропорт, заявив о применении гиперзвукового оружия и временной приостановке полетов.

    Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, заявило о третьей за сутки атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле, передает РИА «Новости». По заявлению представителей хуситов, удар был нанесен гиперзвуковой ракетой, которая, по их словам, успешно поразила цель.

    «Качественная военная операция ракетных войск была направлена на аэропорт в Лоде (Бен-Гурион) с использованием гиперзвуковой ракеты. Направленная на аэропорт Лод ракета стала третьей менее чем за 24 часа и успешно достигла своей цели», – говорится в заявлении, прозвучавшем в эфире канала Al Masirah.

    Хуситы также утверждают, что в результате атаки воздушное сообщение в аэропорту Бен-Гурион оказалось прервано почти на час. Ранее, во вторник вечером, они уже сообщали о запуске ракет по этому израильскому аэропорту и призывали авиакомпании прекратить туда полеты. Официальные израильские власти пока не комментировали эти заявления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США направили второй авианосец на Ближний Восток. Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над территорией Йемена. За одни сутки хуситы атаковали авианосец США трижды.

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    15 мая 2025, 03:20 • Новости дня
    Al Marsad сообщила о стрельбе по протестующим в Триполи

    Tекст: Антон Антонов

    В Триполи силы, которые поддерживают Правительство национального единства Ливии, открыли огонь по протестующим у штаб-квартиры премьер-министра Абдель Хамида Дбейбы, пишет Al Marsad.

    Протесты в Триполи набирают обороты, как пишет Al Marsad. Тысячи граждан собрались на Зеленой площади в центре города, требуя отставки премьера, передает ТАСС.

    Libya Press сообщает о захвате здания убитого главы Аппарата по поддержанию безопасности и стабильности при Президентском совете Ливии Абдельгани аль-Кикли. Этот объект контролировала 444-я бригада, лояльная ПНЕ. Протестующие, ворвавшись туда, подожгли несколько единиц бронетехники.

    Демонстранты возлагают на правительство Дбейбы ответственность за кровопролитие в Триполи и требуют его отставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Триполи начались вооруженные столкновения. Обострение ситуации связано с решением Дбейбы распустить Силы специального сдерживания.

    В Ливии продолжают действовать два правительства – одно находится в Триполи под руководством Дбейбы и поддерживается ООН, другое разместилось в Сирте и возглавляется Усамой Хаммадом.

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    13 мая 2025, 14:14 • Новости дня
    ХАМАС освободил израильского заложника после переговоров с США

    ХАМАС освободил солдата Идана Александра после 584 дней плена

    Tекст: Евгения Караваева

    Палестинское движение заявило о возвращении израильского заложника из Газы в результате длительных переговоров, но не под давлением израильской армии.

    Освобождение израильского солдата с гражданством США Идана Александра палестинским движением ХАМАС произошло вследствие переговоров с американской стороной и посредниками, передает ТАСС. ХАМАС подчеркнул, что освобождение не результат военного давления Израиля, а стало возможностью дипломатических усилий.

    В заявлении ХАМАС отмечается: «Возвращение Идана Александра стало возможным благодаря серьезным переговорам с американской администрацией и усилиям посредников, а не в результате израильской агрессии и военного давления».

    Как сообщает РИА «Новости», радикалы передали Идана Александра сотрудникам Международного комитета Красного Креста в Хан-Юнисе. Позднее его перевезли в Израиль, где он встретился с семьей и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Солдат провел в плену 584 дня после захвата в октябре 2023 года, и в разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху сообщил, что находится в порядке, но пока слаб и рассчитывает вернуться к прежней жизни.

    Израиль настаивает, что в Газе продолжают удерживать 58 заложников, среди них уроженец Донбасса Максим Харкин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп сообщил, что американо-израильский заложник ХАМАС Идан Александр, ранее считавшийся погибшим, будет освобожден, при этом Трамп выразил полную поддержку дипломатическим способностям спецпосланника на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа.

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    14 мая 2025, 08:15 • Новости дня
    Наследный принц Абу-Даби возглавил делегацию ОАЭ на саммите в Эр-Рияде

    Tекст: Вера Басилая

    Делегацию ОАЭ на саммите США и стран Персидского залива в Эр-Рияде возглавит наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян, сообщили в правительстве столичного эмирата.

    Власти эмирата объявили, что наследный принц Абу-Даби будет представлять государство от имени президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, передает РИА «Новости».

    Саммит пройдет в Эр-Рияде в рамках визита президента США в Саудовскую Аравию. В ходе этой поездки американский президент также посетит Катар и ОАЭ.

    Саудовский король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд пригласил лидеров шести стран Персидского залива на переговоры с Трампом. В первый день визита США и Саудовская Аравия заключили пакет соглашений и инвестиционных сделок на сумму свыше 600 млрд долларов. В сообщении подчеркивается, что это крупнейшая сделка в истории экономического сотрудничества двух стран.

    Дональд Трамп на этой неделе прибыл на Ближний Восток в рамках первой крупной зарубежной поездки за свое второе президентство.

    В Саудовской Аравии планируется встреча президента США с руководителями шести государств Персидского залива.

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    14 мая 2025, 12:05 • Новости дня
    Саудовская Аравия заявила о продолжении усилий по решению конфликта на Украине

    Кронпринц Саудовской Аравии подтвердил намерение помочь решить украинский кризис

    Tекст: Вера Басилая

    На саммите в Эр-Рияде наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд подчеркнул готовность продолжить политические усилия по разрешению украинского кризиса.

    Кронпринц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил о готовности Саудовской Аравии продолжать работу по поиску политического решения украинского кризиса, передает ТАСС.

    Принц отметил, что королевство будет прилагать усилия для урегулирования ситуации, а также приветствовал инициативы президента США, направленные на прекращение конфликта.

    В ходе выступления на саммите США и арабских монархий Персидского залива в Эр-Рияде он подчеркнул, что встреча демонстрирует намерение Саудовской Аравии и ее партнеров продолжать сотрудничество по вопросам региональной и международной безопасности. По его словам, королевство поддерживает координацию действий для достижения стабильности.

    Ранее в Эр-Рияде стартовал саммит Соединенных Штатов и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

    Напомним, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде в марте продолжались более 12 часов.

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    14 мая 2025, 09:31 • Новости дня
    Al-Jazeera сообщила о гибели более 50 человек в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В секторе Газа за утро среды погибли по меньшей мере 56 человек, большинство из которых находились на севере региона.

    Число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 50 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al-Jazeera. По данным палестинских медицинских источников, только в утренние часы среды погибли 56 человек, из них 50 – на севере сектора.

    Ранее сообщалось о более чем 30 погибших при бомбардировках города Джебалия и одноименного лагеря на севере Газы. В общей сложности, по информации минздрава региона, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибло более 2,7 тыс. человек, еще свыше 7,6 тыс. получили ранения.

    В результате последних авиаударов число жертв продолжает увеличиваться. Власти сектора отмечают, что среди погибших есть женщины и дети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поставки американских истребителей F-35 в Израиль отложили из-за неисправностей этих самолетов. Спецпосланник США Стив Уиткофф прибыл в Израиль для обсуждения с Биньямином Нетаньяху вопроса ожидаемого освобождения американца, удерживавшегося в Газе. Дональд Трамп заявил о готовности ХАМАС освободить последнего американского заложника.

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    15 мая 2025, 04:07 • Новости дня
    Израиль согласился возобновить поставки гумпомощи в сектор Газа

    Гумфонд Газы заявил о согласии Израиля разрешить поставки гумпомощи анклаву

    Израиль согласился возобновить поставки гумпомощи в сектор Газа
    @ Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Согласно заявлению Гуманитарного фонда Газы, Израиль согласился возобновить жизненно важные поставки гумпомощи в сектор Газа с марта, пишет портал Axios.

    Гуманитарный фонд Газы (GHF) заявил, что Израиль одобрил скорое возобновление поставок гуманитарной помощи в анклав после двухмесячного перерыва, когда израильские власти блокировали поступление продовольствия, воды и медикаментов на территорию анклава, пишет портал Axios.

    «Нет времени ждать идеальных условий. Мы обязаны действовать и делать это, не поступаясь нашими ценностями. Сегодня мы на один шаг ближе к тому, чтобы сделать именно это», – заявил исполнительный директор GHF Джейк Вуд.

    В заявлении фонда отмечается, что он завершает организацию крупных поставок продовольственной помощи сверх уже обещанных гуманитарными организациями объемов. За первые 90 дней совокупная помощь превысит 300 млн порций еды.

    Решение Израиля стало результатом переговоров с Фондом Газы и подразумевает расширение сети распределительных центров по всему анклаву. Фонд также просит Израиль определить точки для новых центров на севере в течение месяца и настаивает, что возможное перемещение палестинских гражданских должно быть временным и добровольным.

    По данным фонда, он начал работу по новой схеме, несмотря на критику со стороны ООН и других организаций, требующих возобновить помощь через прежние каналы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток предупредила о том, что голод в секторе Газа затронет «целое поколение», если ситуация в анклаве не будет урегулирована.

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    15 мая 2025, 05:07 • Новости дня
    Неизвестные попытались убить военного командира в Триполи

    Tекст: Антон Антонов

    В Триполи произошла попытка покушения на Али аль-Джабари, командира Сил поддержки служб безопасности в регионах – формирования, входящего в состав МВД Правительства национального единства Ливии, сообщил телеканал Libya al-Ahrar.

    Аль-Джабари остался жив. По данным Libya al-Ahrar, несколько неизвестных обстреляли его автомобиль. Подробности о месте нападения, а также о личностях и мотивах нападавших пока не раскрываются, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Триполи начались вооруженные столкновения. Обострение ситуации связано с решением премьера Правительства национального единства Абдель Хамида Дбейбы распустить Силы специального сдерживания.

    В Ливии продолжают действовать два правительства – одно находится в Триполи под руководством Дбейбы и поддерживается ООН, другое разместилось в Сирте и возглавляется Усамой Хаммадом.

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