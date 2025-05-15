Израиль согласился возобновить поставки гумпомощи в сектор Газа

Гумфонд Газы заявил о согласии Израиля разрешить поставки гумпомощи анклаву

Tекст: Ирма Каплан

Гуманитарный фонд Газы (GHF) заявил, что Израиль одобрил скорое возобновление поставок гуманитарной помощи в анклав после двухмесячного перерыва, когда израильские власти блокировали поступление продовольствия, воды и медикаментов на территорию анклава, пишет портал Axios.

«Нет времени ждать идеальных условий. Мы обязаны действовать и делать это, не поступаясь нашими ценностями. Сегодня мы на один шаг ближе к тому, чтобы сделать именно это», – заявил исполнительный директор GHF Джейк Вуд.

В заявлении фонда отмечается, что он завершает организацию крупных поставок продовольственной помощи сверх уже обещанных гуманитарными организациями объемов. За первые 90 дней совокупная помощь превысит 300 млн порций еды.

Решение Израиля стало результатом переговоров с Фондом Газы и подразумевает расширение сети распределительных центров по всему анклаву. Фонд также просит Израиль определить точки для новых центров на севере в течение месяца и настаивает, что возможное перемещение палестинских гражданских должно быть временным и добровольным.

По данным фонда, он начал работу по новой схеме, несмотря на критику со стороны ООН и других организаций, требующих возобновить помощь через прежние каналы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток предупредила о том, что голод в секторе Газа затронет «целое поколение», если ситуация в анклаве не будет урегулирована.