Госдума одобрила во втором чтении поправки к избирательному законодательству

Tекст: Елизавета Шишкова

Законопроект, уточняющий нормы избирательного законодательства, был одобрен во втором чтении, сообщает НОМ.

Документ предусматривает разграничение электронного голосования на участках и дистанционного электронного голосования через интернет-портал. Поправка во втором чтении гарантирует возможность голосования бумажными бюллетенями при проведении электронного голосования на избирательных участках. Решение о формате голосования принимает ЦИК или избирательная комиссия региона по поручению ЦИК.

Также в законе конкретизирован порядок рассмотрения обращений граждан и объединений, голосования за рубежом и установлены новые правила минимальных пожертвований в избирательные фонды.

По мнению экспертов, поправки ориентированы на повышение прозрачности работы кандидатов и партий, включая запрет пожертвований от иноагентов, а также возможность ведения всех документов по избирательным счетам в электронном виде.

В законопроекте предусмотрены новые возможности для обучения участников выборов, что, по словам экспертов, повысит правовую культуру и снизит долю абсентеизма среди молодежи. Важной новацией стало право комиссии обучать всех участников избирательного процесса, что может реализоваться в формате лекций и курсов в учебных заведениях.

Эксперты подчеркивают, что законопроект создает условия для укрепления и масштабирования позитивных практик в избирательной системе, а также отвечает на вызовы, связанные с внедрением цифровых технологий. Введена возможность наблюдения и контроля за федеральной системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ), что позволит повысить доверие к новым процедурам.

Особое внимание уделено организации выборов в СИЗО – ЦИК получила полномочия устанавливать правила оплаты труда членов соответствующих комиссий. Это решение, по мнению экспертов, отражает принцип справедливой оценки труда организаторов выборов и совершенствует процедуру голосования в таких учреждениях. Третье чтение законопроекта намечено на 20 мая этого года.



«Главная цель изменений заключается в том, чтобы выборы стали еще более понятными и доступными для избирателей и кандидатов, оптимизировали работу избирательных комиссий. Одна из главных поправок обеспечивает право избирателя по его желанию на участке, где организуется электронное голосование, голосовать при помощи бумажного бюллетеня. Каждый избиратель сможет проголосовать любым, удобным для него способом, и сегодня есть необходимые возможности удостовериться в прозрачности всех процедур, четко определить, соблюдаются ли избирательные права граждан», – заявил член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод.