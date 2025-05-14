Турция не исключила визит Трампа в четверг

Bloomberg: Турция допустила визит Трампа в четверг в случае приезда Путина

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Bloomberg, чиновники не исключили, что Трамп может прибыть в Турцию в ближайшие дни, в случае, если к нему присоединится президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».

Агентство уточняет, что подготовка к возможному визиту ведется, однако планирование носит частный характер. Высокопоставленные турецкие чиновники заявили изданию: «Турецкие чиновники не ожидают визита Трампа в четверг, но не исключают его в ближайшие дни, особенно если к нему присоединится Путин».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков не стал уточнять, появятся ли президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский на переговорах в Стамбуле. Кремль также отказался раскрыть состав делегации России на переговорах в Стамбуле.

Ранее в США выразили надежду на участие президента России Владимира Путина в стамбульских переговорах, а также на визит президента США.