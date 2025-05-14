В Испании задержали экс-заместителя секретаря СНБО Украины Гладковского

Tекст: Дмитрий Зубарев

Об аресте бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины на территории Испании сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины, передает ТАСС.

В сообщении ведомства говорится, что задержан обвиняемый по делу САП и НАБУ о нанесении государству ущерба на сумму 17,44 млн гривен.

По данным украинского издания «Страна», речь идет об Олеге Гладковском, занимавшем пост с 2015 по 2019 год. В антикоррупционной прокуратуре уточнили, что сейчас решается вопрос о его экстрадиции на Украину.

Гладковского обвиняют в организации закупок грузовиков для вооруженных сил по завышенной цене. В НАБУ отметили, что экс-чиновника арестовали еще 19 октября 2019 года, спустя два дня он вышел под залог и обязательство. В марте 2022 года залог был обращен в пользу государства, а мера пресечения изменена на подписку о невыезде.

После изменения меры пресечения Гладковский перестал являться в суд и покинул Украину. В апреле 2024 года его объявили в розыск, а 13 мая Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал экс-замсекретаря СНБО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Петр Порошенко отстранил от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского на время расследования.