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В Испании задержали экс-заместителя секретаря СНБО Украины Гладковского
Испанские правоохранители провели задержание Олега Гладковского, обвиняемого на Украине в нанесении государству ущерба более 17 млн гривен.
Об аресте бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины на территории Испании сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины, передает ТАСС.
В сообщении ведомства говорится, что задержан обвиняемый по делу САП и НАБУ о нанесении государству ущерба на сумму 17,44 млн гривен.
По данным украинского издания «Страна», речь идет об Олеге Гладковском, занимавшем пост с 2015 по 2019 год. В антикоррупционной прокуратуре уточнили, что сейчас решается вопрос о его экстрадиции на Украину.
Гладковского обвиняют в организации закупок грузовиков для вооруженных сил по завышенной цене. В НАБУ отметили, что экс-чиновника арестовали еще 19 октября 2019 года, спустя два дня он вышел под залог и обязательство. В марте 2022 года залог был обращен в пользу государства, а мера пресечения изменена на подписку о невыезде.
После изменения меры пресечения Гладковский перестал являться в суд и покинул Украину. В апреле 2024 года его объявили в розыск, а 13 мая Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал экс-замсекретаря СНБО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Петр Порошенко отстранил от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского на время расследования.