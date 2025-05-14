Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.0 комментариев
Командир сообщил о разрезании обороны ВСУ при освобождении Котляровки
Штурмовая рота российской армии провела операцию с фланга, разделив оборону ВСУ в Котляровке, что позволило освободить населенный пункт.
Российские военнослужащие прорвали оборону Вооружённых сил Украины для освобождения Котляровки, передает ТАСС.
Как сообщил командир штурмовой роты 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Алексей Лазаренко, бойцы зашли с фланга и сразу оказались в середине деревни. «В этот раз решили, что зайдем с фланга в деревню, прямо в середину деревни сразу с фланга. <…> Зашли несколькими группами, всего более 10 человек. Мы разрезали их оборону внутри населенного пункта и застали врасплох», – рассказал он.
По словам Лазаренко, маневр позволил российским военным неожиданно атаковать украинские позиции и фактически поделить их оборонительные силы внутри Котляровки на две части. Командир отметил, что такой подход оказался успешным и дал преимущество при штурме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Котляровку в ДНР. Военный эксперт объяснил значение взятия Котляровки для дальнейшего продвижения. Освобождение этого населенного пункта открыло огневой контроль над Новопавловкой.