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    Ультиматумы Мерца России оказались блефом ради Украины
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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Иллюзия быстрых решений – золотой стандарт трампизма

    Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Сделать джинсы снова великими уже не получится

    Джозеф Най подвел под идею «мягкой силы» прочную теоретическую базу, он увидел ее мощное разрушительное действие на геополитических противников, и он же увидел, как большая американская мечта превратилась в скромный план просто поддержать собственное физическое существование.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Евробюрократия держит антиамериканский фронт, но трещит изнутри

    Европейский истеблишмент строит стену между Россией и Европой, никак не считаясь при этом ни с планами Трампа, ни с волей своих собственных народов. Главный инструмент – старый добрый административный ресурс. Но его может просто-напросто не хватить.

    2 комментария
    14 мая 2025, 05:20 • Новости дня

    CNN узнал о желании Трампа оставить название Персидского залива неизменным

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп отказался от идеи переименовывать Персидский залив, сообщил телеканал CNN.

    Трамп, выступая в Саудовской Аравии, заявил о «катастрофе» в «Иранском заливе». «Подумайте об этом. Они (власти Ирана) хотели назвать его так», – сказал Трамп, подчеркнув, что Тегерану этого не позволят.

    При этом источник CNN сообщает, что сам Трамп отказался от своих планов переименовать Персидский залив в «Аравийский (Арабский)». Как пояснил источник, официальные лица Ирана дали понять, что будут решительно возражать против такого шага.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о намерении в ходе визита в Саудовскую Аравию объявить о переименовании Персидского залива в официальных документах США в Аравийский.

    13 мая 2025, 09:18 • Новости дня
    Уиткофф заявил об «ультиматуме» Трампа России и Украине
    Уиткофф заявил об «ультиматуме» Трампа России и Украине
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп в ультимативной форме настаивает на немедленных прямых переговорах между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из процесса, если диалога не будет, заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

    По словам Уиткоффа, президент США в ультимативной форме требует проведения прямых переговоров между Россией и Украиной, передает ТАСС.

    Спецпосланник американского лидера отметил, что в случае отсутствия прямого контакта между сторонами, если переговоры не состоятся быстро, Вашингтон может выйти из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

    Уиткофф добавил: Трамп считает, что США «должны дистанцироваться от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не вмешиваться в него». Также он заявил, что США хотят выступить посредниками, но не являются стороной войны и заинтересованы в прекращении огня и насилия.

    Президент США Дональд Трамп настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая. Трамп также допустил свое личное участие в вероятных переговорах в Стамбуле.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

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    11 мая 2025, 19:42 • Новости дня
    Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией
    Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп публично заявил о необходимости немедленного согласия Киева на переговоры с Москвой по инициативе президента России Владимира Путина.

    Президент США Дональд Трамп призвал Киев незамедлительно согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции, передает РИА «Новости».

    «Украина должна согласиться на это немедленно», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

    Американский лидер подчеркнул, что подобные переговоры, по его мнению, хотя бы позволят понять, возможна ли сделка между сторонами. Также Трамп выразил сомнения по поводу готовности Украины к заключению соглашения с Путиным.

    Он добавил, что если договоренности достичь не удастся, то европейские лидеры и США будут знать о позициях сторон и смогут определиться с дальнейшими действиями.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

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    13 мая 2025, 18:10 • Видео
    Зеленский поссорился с Китаем

    Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

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    11 мая 2025, 07:57 • Новости дня
    Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине
    Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне предложения президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле президент США Дональд Трамп заявил о «потенциально великом дне для России и Украины».

    «Потенциально великий день для России и Украины!» – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он заявил, что могут быть спасены «сотни тысяч жизней», если конфликт на Украине завершится. По его словам, «это будет совершенно новый и гораздо лучший мир». Трамп выразил намерение «работать» как с Россией, так и с Украиной, чтобы данный сценарий был реализован, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что «США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле». «Наступает большая неделя!» – заявил он.

    Напомним, Киев и его европейские союзники потребовали от Москвы согласиться на полное прекращение огня с 12 мая. Путин указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами. Он предложил Киеву возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, не исключив договоренности о перемирии.

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    12 мая 2025, 11:48 • Новости дня
    Эксперт: Слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла

    Скачко назвал заявление Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле очередной пиар-акцией

    Эксперт: Слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/apaimages Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Якобы готовность Владимира Зеленского лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным не имеет смысла, поскольку на Банковой не отменили и не отменят запрет на диалог с российским лидером, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский согласился поехать в Турцию под давлением главы Белого дома Дональда Трампа.

    «Мы наблюдаем очередную пиар-акцию со стороны Владимира Зеленского и его сценаристов – европейских «ястребов». Так они реагируют на жесткий приказ главы Белого дома Дональда Трампа незамедлительно согласиться на предложение президента России Владимира Путина о переговорах в Турции», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    «К тому же на Банковой понимают, что Путин своей инициативой обсуждать не перемирие, а мирное урегулирование мастерски убрал эту горе-четверку: президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьеров Польши и Британии Дональда Туска и Кира Стармера. Теперь Киев истерично пытается выглядеть лучше Москвы», – пояснил он.

    «В подкрепление своей позиции Зеленский даже может действительно приехать в Турцию в обозначенные сроки, показывая всему миру – и в первую очередь США, что он якобы человек дела. Очевидно, Киев и Брюссель очень впечатлили не только слова Трампа, но и выбранная им манера обращения», – продолжил эксперт.

    «Впрочем, все это не имеет смысла, поскольку на Банковой не отменили и не отменят самозапрет на диалог с Путиным. Это норма – по сути единственное, что поддерживает нынешнюю украинскую власть. В противном случае Киеву придется соглашаться на мир, и это будет означать политический крах Зеленского и всей его команды», – заключил собеседник.

    Ранее Зеленский заявил, что на этой неделе отправится в Турцию, чтобы встретиться с Путиным и обсудить «необходимые дипломатические основы» для прекращения боевых действий, пишет Axios. «Я буду ждать Путина в Турции в четверг. Лично. Надеюсь, что на этот раз россияне не будут искать оправданий», – сказал он. В Киеве сообщили, что Зеленский приедет, даже если Москва не согласится на прекращение огня в понедельник. При этом в администрации Тайипа Эрдогана заявили, что у них нет сведений о визите украинской делегации.

    Поведение офиса Зеленского стало реакцией на призыв Трампа к Киеву принять предложение Путина о переговорах. «Украина должна согласиться на это немедленно», – написал президент США в своей соцсети Truth Social.

    Американский лидер подчеркнул, что подобные встречи позволят понять, возможна ли сделка между сторонами. Также он выразил сомнения по поводу готовности Киева к заключению соглашения с Россией. Напомним, Путин предложил начать прямой диалог с Украиной 15 мая без предварительных условий.

    Газета ВЗГЛЯД оценивала риски переговоров Москвы с Киевом и объясняла, почему переговоры в Стамбуле станут экзаменом для «коалиции желающих».

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    11 мая 2025, 20:56 • Новости дня
    Президент Ирана отверг новое условие США по ядерным переговорам

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о недопустимости требования США отказаться от развития мирной ядерной программы в обмен на переговоры.

    Иран категорически отвергает требование США о полном отказе от своей мирной ядерной программы как условие для возобновления переговоров по ядерной сделке, передает РИА «Новости». Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не намерен создавать ядерное оружие и готов доказывать это международному сообществу.

    «Но неприемлемо никоим образом требование, чтобы мы отказались от исследований в рамках нашей мирной ядерной программы, и они с нами начнут вести переговоры», – подчеркнул Пезешкиан. По его словам, Иран всегда был готов к диалогу, чтобы удостоверить западные страны в мирном характере своей ядерной деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран провел успешное испытание ракеты дальнего радиуса действия. МИД Ирана назвал заявления США препятствием для заключения новой ядерной сделки. Президент России Владимир Путин и избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили перспективы переговоров по иранской ядерной сделке.

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    13 мая 2025, 00:54 • Новости дня
    Глава службы безопасности Ливии убит в Триполи

    Глава службы безопасности аль-Кикли был застрелен в штабе 444-й бригады

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате стрельбы в Триполи погиб глава службы безопасности при Президентском совете Абдель Гани аль-Кикли, сообщается о приостановке работы международного аэропорта.

    Глава службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли был убит в штабе 444-й бригады в Триполи, передает РИА «Новости». Источник издания сообщил, что инцидент произошел вечером, после чего в районах Айн-Зара и Салах Ад-Дин на юге столицы началась активная перестрелка.

    По информации ливийских СМИ, столкновения привели к временной приостановке работы международного аэропорта Митига в Триполи. В связи с ситуацией Министерство внутренних дел Правительства национального единства призвало жителей города не покидать свои дома и соблюдать меры предосторожности.

    После событий 2011 года, когда был свергнут и убит Муаммар Каддафи, Ливия перестала быть единой страной. В настоящее время власть поделена между двумя конкурирующими правительствами, одно из которых поддерживается ООН, а другое базируется в Бенгази.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри заявил о решительном несогласии с планами депортации мигрантов на территорию страны. Власти Ливии пообещали бороться с подобными инициативами.

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    12 мая 2025, 19:46 • Новости дня
    Сирия готова предложить США схожую с украинской сделку по ресурсам
    Сирия готова предложить США схожую с украинской сделку по ресурсам
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с президентом Сирии Ахмедом Аш-Шараа во время своего визита в Саудовскую Аравию на текущей неделе, пишет The Times.

    По данным The Times, в переговорах также должны принять участие глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас и президент Ливана Жозеф Аун.

    В материале говорится, что сирийский президент, которого власти США продолжают считать причастным к террористической деятельности, намерен добиваться отмены американских санкций против Сирии, введенных в период правления Башара Асада.

    Шараа предложит Соединенным Штатам доступ к сирийским природным ресурсам, предполагая возможность заключения сделки, аналогичной соглашениям по добыче полезных ископаемых на Украине. Ожидается, что обсуждение этих условий станет одной из ключевых тем встречи.

    Напомним, Соединенные Штаты и Киев подписали сделку о совместном управлении природными ресурсами Украины. В четверг украинский парламент единогласно поддержал соглашение с США о недрах.

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    12 мая 2025, 17:08 • Новости дня
    Эксперт: Турецкие курды осознали бесперспективность террора против Анкары

    Востоковед Семенов: Турецкие курды сменили военные методы борьбы на диалог с Анкарой

    Эксперт: Турецкие курды осознали бесперспективность террора против Анкары
    @ EPA/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Самоликвидация Рабочей партии Курдистана стала кульминацией переосмысления деятельности объединения. Переход к демократическим мерам отстаивания прав курдов станет перезагрузкой диалога организации с Анкарой, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Ранее РПК сообщила о самороспуске и отказе от вооруженного противостояния с Турцией.

    «Решение о самороспуске Рабочей партии Курдистана (РПК) не спонтанное. В реальности, руководство организации работало над его реализацией еще с конца февраля. Необходимость данного шага назрела еще раньше, поскольку деятельность объединения на территории Турции давно перестала приносить значимые плоды», – считает востоковед Кирилл Семенов.

    «Любые попытки вооруженной борьбы с Анкарой приводили лишь к крушению репутации РПК в глазах международных наблюдателей. Все больше и больше крупных акторов убеждались в террористической природе фракции. Да и в целом, осуществление масштабных партизанских операций в последнее время стало весьма затруднительной задачей», – поясняет он.

    «Все это привело лидеров объединения к осознанию бесперспективности вооруженных методов борьбы за права курдов. На этом фоне и было решено «перезагрузить» организацию путем налаживания диалога с Турцией и поиском способов мирного сосуществования с Анкарой. В дальнейшем упор будет сделан на работу с парламентскими партиями, которые и до этого считались «политическими крыльями» РПК», – рассуждает собеседник.

    «При этом на соседнюю Сирию произошедшее особого влияния не окажет. В стране интересы курдов представлены другой партией – «Демократическим союзом». Эта организация, действительно, входила в состав РПК до середины 2000-х, но после первого роспуска организации превратилась в полностью самостоятельный институт», – рассказывает эксперт.

    «Схожие процессы происходили и в других странах Ближнего Востока. Когда-то многочисленные организации курдов развивались под крылом РПК, но сегодня речь идет о разрозненных малозначимых объединениях. Партия в процессе собственной эволюции сузила сферу деятельности до масштабов Турции, поэтому и ее «ликвидация» не должен отразиться на регионе», – заключил Семенов.

    Ранее РПК сообщила о решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией и самораспуститься. Партия объявила об этом шаге по итогам 12-го съезда, прошедшего с 5 по 7 мая, передает телеканал Rudaw. Кроме того, в партии заявили о переходе к демократическим способам борьбы за права курдов и призвали международное сообщество оказать помощь.

    «Мирный процесс лучше, чем вчерашняя война. Если РПК продолжит сражаться, она навредит себе», – отметил один из бывших руководителей организации Халила Атаджа. Другие подробности о причинах самороспуска не сообщаются. При этом о планах прекратить деятельность партии ее руководство сообщало еще в феврале.

    Тогда основатель РПК Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненное тюремное заключение в Турции, призвал организацию сложить оружие. Он отмечал, что организация возникла в XX веке и она «достигла конца своего срока существования». После этого партия провела два съезда, на которых разрабатывала дальнейшую стратегию.

    В итоге большинство членов партии поддержали мирное урегулирование и самороспуск. РПК призвала Анкару дать правовые и политические гарантии Оджалану. Напомним, партия была основана еще в 1978 году для отстаивания прав курдского населения в республике. В 80-х организация начала выступать за создание этнической автономии в составе Турции.

    Примечательно, что решение РПК о роспуске может ослабить напряженность в отношениях между Анкарой и Вашингтоном, пишет Bloomberg. Агентство напоминает, что Реджеп Тайип Эрдоган сделал урегулирование курдского конфликта своей главной целью: в случае успеха это укрепило бы стремление страны изменить Ближний Восток и усилило бы поддержку президента Турции.

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    12 мая 2025, 20:59 • Новости дня
    На Украине заявили о разрушении Трампом стратегии Зеленского по давлению на Москву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп фактически разрушил стратегию, выстроенную главой киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами «по принуждению президента России Владимира Путина к миру», пишут украинские СМИ.

    «Глава Белого дома призвал Зеленского "немедленно" согласиться на прямые переговоры с Путиным», – отметило издание «Страна», передает РИА «Новости». Издание отмечает, что в заявлении Трампа не прозвучало требований о прекращении огня между сторонами.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Президент США заявил, что настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    13 мая 2025, 21:56 • Новости дня
    Трамп объявил о снятии санкций США с Сирии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить использование санкций против Сирии, чтобы дать этой стране шанс на достижение мира.

    Глава Белого дома отметил, что госсекретарь Марко Рубио встретится с новым министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шейбани в Турции в конце недели. Трамп подчеркнул, что решение по Сирии было принято после обсуждений с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    «Я прикажу прекратить применение санкций против Сирии, чтобы дать им шанс достичь величия», – заявил Трамп в ходе выступления на инвестиционном форуме в Эр-Рияде, передает ТАСС. Его заявление транслировали в прямом эфире ведущие американские новостные телеканалы.

    Накануне американский лидер сообщил, что планирует провести переговоры с президентом Сирии Ахмедом Аш-Шараа во время своего визита в Саудовскую Аравию на текущей неделе.

    Ранее Трамп заявил о намерении вывести американские войска с территории Сирии. По мнению республиканца, Вашингтон не должен вмешиваться в дела Арабской республики.

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    11 мая 2025, 18:16 • Новости дня
    Позиции Ирана и США сблизились после переговоров по ядерной программе

    Tекст: Ольга Иванова

    Переговоры между Ираном и США по ядерной проблеме завершились приближением позиций сторон по итогам четвертого раунда.

    Позиции Ирана и США по итогам четвертого раунда переговоров по ядерному вопросу стали ближе, передает РИА «Новости». Глава иранского МИД Аббас Аракчи подчеркнул: «Позиции Ирана и США сблизились в этом раунде переговоров».

    В воскресенье в Омане завершился очередной этап непрямых переговоров между Ираном и США по ключевым вопросам иранской ядерной программы.


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    13 мая 2025, 01:53 • Новости дня
    В Триполи начались столкновения со стрельбой после убийства чиновника

    Шесть человек пострадали в столкновениях в столице Ливии Триполи

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ожесточенных столкновений на юге Триполи были ранены по меньшей мере шесть человек, ситуация в районе посольства России остается спокойной.

    По данным местной службы скорой помощи, по меньшей мере шесть человек пострадали в ходе столкновений в столице Ливии, передает РИА «Новости». Представитель скорой помощи сообщил телеканалу Al Jazeera: «Шесть человек получили ранения в результате столкновений в столице Триполи». Также отмечается, что в южных районах города слышна стрельба, а в ряде кварталов сохраняется напряженная обстановка.

    Как пишет Al Wasat, глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли был убит в Триполи, что усугубило ситуацию в городе. В связи с беспорядками Министерство внутренних дел Правительства национального единства Ливии призвало жителей Триполи не покидать свои дома.

    Источник в российском диппредставительстве сообщил РИА Новости, что в районе посольства России ситуация остается спокойной, боевые действия происходят в других частях города, обращений за помощью от россиян не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате стрельбы в Триполи погиб глава службы безопасности при Президентском совете Абдель Гани аль-Кикли. Международный аэропорт Триполи приостановил работу из-за инцидента. Власти Ливии заявили о решительном несогласии с планами депортации мигрантов на территорию страны и готовы бороться с такими инициативами.

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    12 мая 2025, 18:45 • Новости дня
    Трамп сообщил о планах посетить возможную встречу России и Украины в Стамбуле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп допустил личное участие в вероятных переговорах между российскими и украинскими представителями в Стамбуле.

    По его словам, он рассматривает возможность прилететь в Стамбул, где может состояться встреча российских и украинских представителей, передает ТАСС.

    Трамп добавил, что не уверен, где будет находиться в день переговоров, так как у него много намеченных встреч, но подчеркнул, что рассматривает вариант личного присутствия в Турции.

    Ранее президент США заявил, что настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    11 мая 2025, 22:09 • Новости дня
    Израильская авиация атаковала порты в йеменской провинции Эль-Ходейда

    Израильские ВВС нанесли удары по портам Ходейда, Рас-Иса и Эс-Салиф

    Tекст: Денис Тельманов

    В ночь на 11 мая израильская авиация атаковала порты на Красном море в йеменской провинции Эль-Ходейда, контролируемой хуситами.

    Израиль начал авиаудары по портам Ходейда, Рас-Иса и Эс-Салиф в провинции Эль-Ходейда, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya. По данным телеканала, атаки были совершены ночью по объектам на побережье Красного моря под контролем движения «Ансар Аллах».

    Министерство внутренних дел в созданном хуситами правительстве заявило, что территория провинции подверглась израильской атаке. Ранее армия Израиля потребовала немедленной эвакуации гражданского населения из этих портов.

    Официальный представитель ЦАХАЛ заявляет, что хуситы используют данные порты для террористической деятельности. Израильские военные подчеркивают, что удары направлены на ликвидацию угроз, исходящих с территории Йемена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Израиля обратились к гражданским с просьбой покинуть крупные порты Йемена, которые, по их данным, используются хуситами для террористических целей.

    Переговоры между ХАМАС и администрацией США о прекращении огня в секторе Газа продолжаются уже несколько дней, а состав делегаций пока остается в секрете. Некоторые семьи захваченных в Газе израильских и американских заложников добивались тайного содействия у президента США Дональда Трампа.

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    12 мая 2025, 17:40 • Новости дня
    Трамп заявил о важности переговоров России и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая.

    Американский лидер выразил уверенность в том, что обсуждение между делегациями поможет достичь позитивных результатов, передает ТАСС.

    Трамп добавил: «Встреча в четверг с участием России и Украины весьма важна. Я очень настаивал на том, чтобы эта встреча состоялась. Я думаю, что в результате этой встречи может произойти что-то хорошее».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду на скорое начало переговоров между сторонами конфликта на Украине, отметив важность поиска компромисса.

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    Россия и Китай на пороге нового газового контракта

    Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина повысили шансы на подписание в этом году нового исторического газового контракта с Китаем по «Силе Сибири – 2» . Главная проблема – это цена будущих поставок. Появляются даже слухи, что Россия будет продавать газ в Китай по низким внутрироссийским ценам. Почему это маловероятный сценарий? Подробности

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    Власти Польши повысили градус русофобии ради успеха на выборах

    Генконсульство России в Кракове в течение месяца закроется по решению польских властей. Варшава аргументирует такой шаг якобы причастностью российских спецслужб к поджогу торгового центра в 2024 году. В Москве уже анонсировали ответные меры, однако какие именно – пока не известно. В экспертной среде отмечают: обвинения в адрес России выглядят сомнительными и имеют скрытую подоплеку. Подробности

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    «Снайперов не любят ни свои, ни противник»

    «Мы с моим учителем-снайпером хотели получить звание Героя России, а для этого нужна сотня уничтоженных целей. И мы в итоге счет превысили почти в три раза». Ветеран СВО Михаил Смирнов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, в чем заключается искусство снайперского боя и какой совет опытного бойца помог ему остаться психологически устойчивым на войне. Подробности

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    Зачем Макрон пошел на поклон к масонам

    Во вторник, 13 мая, как ожидается, президент Франции выступит с обращением к народу. Как это связано с тем, что за несколько дней до этого Эммануэль Макрон посетил одну из крупнейших масонских лож, какую роль играют масоны во французском обществе, причем здесь эвтаназия – и что именно понадобилось властям и масонам Франции друг от друга? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Зеленский поссорился с Китаем

      Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

    • Ультиматум Зеленского и Европы к России

      Руководство Франции заявило, что у России есть время до конца понедельника, чтобы принять требования Владимира Зеленского и примкнувших нему европейцев. Помимо прочего, Киев хочет прямых переговоров с Москвой на уровне президентов.

    • Парад Победы на Красной площади

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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