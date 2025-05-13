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Администрация Запорожской области обжаловала приговор генералу Попову
Администрация Запорожской области обжаловала приговор генералу Ивану Попову
Администрация Запорожской области подала жалобу с требованием пересмотреть приговор генералу Ивану Попову, осужденному на пять лет за мошенничество и служебный подлог.
Администрация Запорожской области, признанная потерпевшей стороной по делу генерал-майора Ивана Попова, подала жалобу на приговор, пишет ТАСС. Суд ранее приговорил бывшего командующего 58-й армией к пяти годам колонии, признав его виновным в мошенничестве и служебном подлоге.
В тексте жалобы содержится просьба отменить решение Тамбовского гарнизонного военного суда от 24 апреля 2025 года. Администрация требует передать уголовное дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции со стадии подготовки к судебному заседанию или самого разбирательства.
Ранее Иван Попов был признан виновным в совершении преступлений по статьям о мошенничестве и служебном подлоге. Приговор предусматривает лишение свободы сроком на пять лет.
Напомним, в частности, арестованы, экс-замминистра обороны Тимур Иванов, экс-замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков, гендиректор военно-строительной компании Минобороны Андрей Белков. Также арестовали руководителя главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, экс-командующего 58-й армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова, начальника Главного управления связи Вооруженных сил генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого.