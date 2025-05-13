Кобахидзе напомнил Трампу о войне Саакашвили с Россией по заданию «глубинного государства»

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Председатель правительства Грузии сообщил, что «несколько недель назад направил письмо в США о двусторонних отношениях, но пока не получил ответа».

Он также напомнил о собственных регулярных заявлениях о готовности начать отношения с США, замороженных экс-президентом Джо Байденом, с «чистого лица».

Ираклий Кобахидзе отмечает, что до сих пор не было никаких коммуникаций на высшем уровне между властями двух стран.

«Это молчание непонятно властям Грузии и ее народу», – отметил он.

Ираклий Кобахидзе напомнил, что уже «долгие годы Грузия является самым надежным партнером в сложнейшем стратегически важном для США регионе».

По его словам, «Грузия была бок о бок с США в самых «горячих точках», включая миссии в Ираке и Афганистане».

«Только своим участием в этих двух миссиях Грузия сэкономила США 2,5 млрд долларов, что во много раз превышает реальную помощь американского бюджета Грузии, не считая оказанную помощь в 2008-2011 годах для спасения режима Михаила Саакашвили после того, как экс-президент по заданию "глубинного государства" начал войну с Россией», – отметил премьер-министр.

Также председатель кабмина Грузии вычел помощь, которую посольство США, USAID, NED, Фонд Сороса оказывали радикальной оппозиции на революционные цели и на нанесение ущерба ГПЦ, поощрение религиозного экстремизма, ослабление государственных институтов, пропаганду ЛГБТ и так далее.

Премьер-министр Грузии заявил, что его страна готова к восстановлению стратегического партнерства, «поэтому власти Грузии и ее народ удивлены молчанием новой администрации США».

Ираклий Кобахидзе также отметил, что, согласно международным рейтингам, его страна является региональным лидером в области демократии, соблюдения прав человека, верховенства права, независимости судов, прочности государственных интересов, низкого уровня коррупции и других критериев.

С учетом всего этого, а также «активного диалога США с открыто недемократическими и авторитарными государствами, коммуникаций с ними, молчание по отношению к Грузии для нас не имеет логического объяснения», отметил Ираклий Кобахидзе.

Премьер-министр Грузии подчеркнул «полное совпадение в ценностях и идеологии» в риторике администрации Дональда Трампа и грузинских властей, в том числе по «преступной деятельности» «глубинного государства».

«У нас полностью идентичные оценки по войне на Украине, гендерной и ЛГБТ-пропаганде и многим другим вопросам», – заявил Ираклий Кобахидзе, отметивший также, что в связи с этим в Грузии ожидали, что эта страна станет одним из первых адресатов интереса новой администрации США, но этого пока не произошло.

Более того, отмечает Ираклий Кобахидзе, все еще в силе санкции прежней администрации против ряда грузинских чиновников, кроме того, Конгресс США на днях принял недружественный «абсурдный» акт против Грузии.

Все это, отмечает премьер-министр Грузии, «снижает доверие народа Грузии к новой администрации».

Ираклий Кобахидзе выразил «оптимизм» в плане реальной победы Дональда Трампа над «глубинным государством» для перезагрузки двусторонних отношений и восстановления стратегического партнерства.