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Депутат: Защищающий выплаты бойцов СВО при разводе закон не затронет алименты
Депутат Марченко: В случае развода бойцы СВО будут обязаны платить алименты с полученных выплат
Закон о защите выплат участникам СВО при разводе не затронет выплаты алиментов, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Евгений Марченко, который является одним из авторов данного законопроекта.
Депутаты Госдумы Евгений Марченко и Александр Бородай предложили сделать полученные участниками СВО выплаты предложили не подлежащими разделу при разводе.
По словам Марченко, выплаты участникам СВО необходимо признать личной собственностью, по аналогии с тем, что достается человеку в результате наследования или дарения. Он полагает, что сразу же после того, как данная инициатива вступит в силу, «охотницы за чужим имуществом» и «брачные аферистки» сразу же потеряют интерес к российским бойцам.
«Но это ни коем образом не касается алиментов. Их, в случае развода, бойцы будут платить, в том числе со своей выплаты как участнику СВО. Данный законопроект затрагивает лишь раздел имущества при совместной собственности супругов», – пояснил Марченко.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов поддержал инициативу сделать выплаты участникам СВО личной собственностью. Он подчеркнул, что необходимо оградить мужчин от «ненадежных алчных попутчиц», а также призвал продумать механизм моратория на разводы в одностороннем порядке, если один из супругов находится на СВО.