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Милонов призвал оградить участников СВО от «алчных попутчиц»
Милонов поддержал инициативу защитить выплаты участникам СВО от раздела при разводе
«Тыл у наших ребят должен быть прикрыт надежно. Надо оградить парней от ненадежных алчных попутчиц», – сказал газете ВЗГЛЯД заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, комментируя предложение сделать выплаты участникам СВО не подлежащими разделу при разводе.
Депутаты Госдумы предложили признавать выплаты участникам СВО личной собственностью. Авторы инициативы подчеркнули, что после начала СВО участились случаи заключения браков с целью получения материальной выгоды. Таким образом при разводе будет исключен дележ этих денежных средств после брака, который был заключен после 24 февраля 2022 года.
«Вопрос стоит остро. Я считаю, что тыл у наших ребят должен быть прикрыт надежно. Надо оградить парней от ненадежных алчных попутчиц, мечтающих не о детишках, а о выплатах и разделе имущества», – говорит Милонов.
Более того, по мнению депутата, в законодательстве необходимо продумать механизм моратория на разводы в одностороннем порядке, если один из супругов находится на СВО.
«И не стоит поднимать излишнюю панику: я знаю, что 99% жен-подруг наших солдат – нормальные женщины, которые смотрят на ситуацию такими же глазами», – заключил Милонов.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что на разных стадиях обсуждения находятся более двадцати инициатив, обеспечивающих дополнительные льготы и меры поддержки бойцам СВО и их семьям.