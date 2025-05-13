Милонов призвал оградить участников СВО от «алчных попутчиц»

Милонов поддержал инициативу защитить выплаты участникам СВО от раздела при разводе

Tекст: Татьяна Косолапова

Депутаты Госдумы предложили признавать выплаты участникам СВО личной собственностью. Авторы инициативы подчеркнули, что после начала СВО участились случаи заключения браков с целью получения материальной выгоды. Таким образом при разводе будет исключен дележ этих денежных средств после брака, который был заключен после 24 февраля 2022 года.



«Вопрос стоит остро. Я считаю, что тыл у наших ребят должен быть прикрыт надежно. Надо оградить парней от ненадежных алчных попутчиц, мечтающих не о детишках, а о выплатах и разделе имущества», – говорит Милонов.

Более того, по мнению депутата, в законодательстве необходимо продумать механизм моратория на разводы в одностороннем порядке, если один из супругов находится на СВО.

«И не стоит поднимать излишнюю панику: я знаю, что 99% жен-подруг наших солдат – нормальные женщины, которые смотрят на ситуацию такими же глазами», – заключил Милонов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что на разных стадиях обсуждения находятся более двадцати инициатив, обеспечивающих дополнительные льготы и меры поддержки бойцам СВО и их семьям.