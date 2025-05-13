Центр «ВОИН» на ВДНХ привлек более 9 тыс. гостей

Tекст: Валерия Городецкая

Пространство центра «ВОИН» на фестивале «Россия – Моя история. ПОБЕДА» на ВДНХ посетили свыше 9 тысяч человек, сообщается на сайте центра. На площадке площадью 1,5 тыс. кв. м прошли мастер-классы по оказанию первой помощи, управлению дроном и стрельбе. Более 500 писем было написано бойцам СВО на передовую.

В рамках работы площадки центр «ВОИН» подписал соглашение о сотрудничестве с Федерацией боевого снайпинга России, что позволит внедрить снайпинг в образовательные программы организации. При участии «Газпром-Медиа Холдинга» и «Инсайт Люди» состоялась премьера фильма «Платформа 1944» о героизме советских детей.

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Медков, которому 99 лет, встретился с гостями и поздравил их с 80-летием Победы. Посетители также собрали мини-версию «Бессмертного полка», украсив инсталляцию портретами своих родственников-ветеранов.

Военный университет им. князя А. Невского представил интерактивную карту наступательных операций советских войск на Украине и в Белоруссии. Гости площадки разбирали и собирали оружие, управляли БПЛА, участвовали в лазертаге и отрабатывали базовые навыки медицинской помощи. Всего в интерактивном тире было поражено более 20 тыс. мишеней.

«Тысячи человек заполняли нашу площадку, участвовали в мастер-классах, знакомились с деятельностью центра «ВОИН». Это свидетельствует о высоком интересе граждан к военно-спортивной подготовке и патриотическому воспитанию», – заявил председатель правления Центра «ВОИН» Виктор Водолацкий.