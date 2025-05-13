Джозеф Най подвел под идею «мягкой силы» прочную теоретическую базу, он увидел ее мощное разрушительное действие на геополитических противников, и он же увидел, как большая американская мечта превратилась в скромный план просто поддержать собственное физическое существование.5 комментариев
Рада поддержала изменения в Бюджетный кодекс для сделки по ресурсам с США
Верховная рада Украины приняла в первом чтении изменения в Бюджетный кодекс Украины для реализации соглашения с США по полезным ископаемым.
По словам депутата Ярослава Железняка, за документ проголосовали 286 парламентариев, передает РИА «Новости». Поправки предусматривают, что половина средств, получаемых после вступления в силу соглашения от ренты на добычу нефти, газа, газового конденсата и других ископаемых, будет направляться в специальный фонд госбюджета. Эти финансы будут поступать от новых лицензий, спецразрешений на пользование недрами и реализации госдоли продукции по новым соглашениям о разделе продукции.
Депутат уточнил, что средства по решению главного распорядителя, предположительно минэкономики, будут направляться в фонд восстановления. Железняк отметил, что если бы подобная схема действовала с 2019 года, в бюджет могло бы поступить около 71 млн долларов. Рассмотрение документа во втором чтении запланировано на начало июня.
Накануне Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.
Газета Financial Times со ссылкой на экспертов писала, что соглашение по минералам между США и Украиной не обеспечит прибыль от добычи полезных ископаемых как минимум в течение ближайших 10-15 лет.