Рада поддержала изменения в Бюджетный кодекс для сделки по ресурсам с США

Tекст: Валерия Городецкая

По словам депутата Ярослава Железняка, за документ проголосовали 286 парламентариев, передает РИА «Новости». Поправки предусматривают, что половина средств, получаемых после вступления в силу соглашения от ренты на добычу нефти, газа, газового конденсата и других ископаемых, будет направляться в специальный фонд госбюджета. Эти финансы будут поступать от новых лицензий, спецразрешений на пользование недрами и реализации госдоли продукции по новым соглашениям о разделе продукции.

Депутат уточнил, что средства по решению главного распорядителя, предположительно минэкономики, будут направляться в фонд восстановления. Железняк отметил, что если бы подобная схема действовала с 2019 года, в бюджет могло бы поступить около 71 млн долларов. Рассмотрение документа во втором чтении запланировано на начало июня.

Накануне Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Газета Financial Times со ссылкой на экспертов писала, что соглашение по минералам между США и Украиной не обеспечит прибыль от добычи полезных ископаемых как минимум в течение ближайших 10-15 лет.