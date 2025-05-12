FT: Палестинские активисты подали в суд на Британию из-за деталей F-35

Tекст: Дмитрий Зубарев

Иск был подан представителями палестинской правозащитной организации Al-Haq в Высокий суд Лондона, передает ТАСС. Предметом иска стали поставки Британией критически важных компонентов для истребителей F-35, которые используются Израилем.

По данным Financial Times, в сентябре прошлого года британское правительство приостановило действие некоторых экспортных лицензий на оружие для Израиля, связав это с возможными нарушениями международного гуманитарного права. Однако детали для F-35, поставляемые через США, под это ограничение не попали.

Истцы заявляют: «Правительство Великобритании продолжает разрешать экспорт деталей для истребителей F-35, использование которых привело к значительным разрушениям в секторе Газа». По их мнению, такое решение нарушает международные обязательства Лондона, включая обязательства по предотвращению геноцида.

Юристы британского правительства настаивают, что у Лондона была веская причина продолжать экспорт. По их словам, приостановка поставок может нанести ущерб международной безопасности и затронуть интересы НАТО. Приостановка экспорта также может негативно отразиться на обслуживании и эксплуатации F-35 в других странах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США отложили поставку истребителей F-35 в Израиль из-за обнаруженных неисправностей. Британия несет крупные убытки в результате закупки американских истребителей F-35. В Британии признали нехватку летчиков для эксплуатации и обслуживания этих самолетов.