Лондон заявил о готовности представить санкции против России на встрече министров

Глава МИД Британии заявил о готовности представить санкции ЕС против России

Tекст: Ирма Каплан

Великобритания представит новые санкции против России на европейском саммите по вопросам безопасности, на котором соберутся представители Веймарской группы (Франции, Италии, Германии, Испании, Польши и Европейского союза), мероприятие впервые проходит в Лондоне, заявил министр иностранных дел Дэвид Лэмми.

«Санкции будут направлены против «субъектов, поддерживающих незаконное вторжение России» на Украину, сообщило Министерство иностранных дел Великобритании в понедельник в заявлении, отправленном по электронной почте», – передает Bloomberg.

В заявлении Лэмми говорится, что страны Европы сталкиваются с «уникальным моментом для коллективной безопасности нашего континента», который касается не только будущего Украины – он имеет «жизненно важное значение для Европы в целом».

На фоне снижения поддержки традиционных союзников в лице США европейские страны усиливают сотрудничество в вопросах обороны. Великобритания и ЕС обсуждают соглашение о безопасности и обороне, его подписание ожидается 19 мая.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, около половины всех ограничений, которые войдут в готовящийся 17-й пакет санкций Евросоюза против России, было сформулировано Францией.

Ранее глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что Еврокомиссия намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая, в нем Евросоюз намерен ограничить деятельность российских компаний, включая «Сургутнефтегаз» и страховую компанию ВСК.