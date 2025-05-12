«Специалисты», которые будут учить вас любви к зеркалу, неизбежно угробят и ваш брак, и вашу жизнь вообще. Это еще не значит, что их нужно запрещать – государство не может быть всем нянькой. Но это значит, что человеку важно определиться со своими принципами.0 комментариев
Премьер Словении заявил о готовности страны принять мирные переговоры по Украине
Словенский премьер Роберт Голоб объявил, что Словения готова стать площадкой для переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.
Премьер-министр Словении Роберт Голоб заявил, что стране было бы честью принять у себя прямые переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС. «Словения была бы удостоена чести, если бы обе стороны приняли приглашение провести мирные переговоры в Словении – в духе нашей внешнеполитической приверженности миру, которой мы следовали с момента обретения независимости», – подчеркнул Голоб.
Он также напомнил о том, что в 2001 году в Словении состоялась первая встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Джорджа Буша – младшего, и подчеркнул, что страна готова вновь сыграть роль площадки для важного международного диалога.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Киеву возобновить без предварительных условий прямые переговоры, которые были прерваны украинской стороной в 2022 году. Путин предложил начать диалог 15 мая в Стамбуле.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готов начать переговоры с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.
Администрация президента Турции Реджепа Эрдогана сообщила, что не получала сведений о планах Зеленского приехать в Турцию.