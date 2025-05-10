Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
Лула да Силва пожалел об отсутствии Европы на Параде Победы
Президент Бразилии Лула да Силва подчеркнул важность сохранения памяти о Победе Советского Союза над нацизмом и роль европейских стран.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его страна намерена сохранять память о Победе СССР над нацизмом, передает ТАСС. По словам Лулы да Силвы, европейские страны должны были быть представлены 9 мая на Красной площади вместе с Россией, чтобы отметить Победу в 1945 году.
«Франция должна была принимать участие в праздновании, Германия также должна быть здесь, – заявил он журналистам. – Вся Европа должна была быть здесь в этот день. В День Победы над нацизмом. <…> Как мы можем [в этот день] критиковать страну, потерявшую 26 миллионов человек [в Великой Отечественной войне]?», – подчеркнул президент.
Лула да Силва отметил, что не увидел памятного жеста со стороны стран Евросоюза, в отличие от Бразилии, которая продолжит отмечать День Победы. По его словам, Бразилия и дальше будет выполнять свой моральный долг, храня уважение к памяти о подвиге советского народа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о планах обсудить урегулирование ситуации на Украине с Китаем и Францией. Лула да Силва осудил вооружение Европы и ее союзников. Президент Бразилии также сообщил о намерении сотрудничать с Россией в строительстве малых атомных электростанций для повышения энергетической безопасности страны.