Лула да Силва пожалел об отсутствии Европы на Параде Победы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его страна намерена сохранять память о Победе СССР над нацизмом, передает ТАСС. По словам Лулы да Силвы, европейские страны должны были быть представлены 9 мая на Красной площади вместе с Россией, чтобы отметить Победу в 1945 году.

«Франция должна была принимать участие в праздновании, Германия также должна быть здесь, – заявил он журналистам. – Вся Европа должна была быть здесь в этот день. В День Победы над нацизмом. <…> Как мы можем [в этот день] критиковать страну, потерявшую 26 миллионов человек [в Великой Отечественной войне]?», – подчеркнул президент.

Лула да Силва отметил, что не увидел памятного жеста со стороны стран Евросоюза, в отличие от Бразилии, которая продолжит отмечать День Победы. По его словам, Бразилия и дальше будет выполнять свой моральный долг, храня уважение к памяти о подвиге советского народа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о планах обсудить урегулирование ситуации на Украине с Китаем и Францией. Лула да Силва осудил вооружение Европы и ее союзников. Президент Бразилии также сообщил о намерении сотрудничать с Россией в строительстве малых атомных электростанций для повышения энергетической безопасности страны.