Израильские власти задержали подозреваемых в организации лесных пожаров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Почти два десятка человек арестованы по подозрению в организации поджогов, приведших к крупным лесным пожарам, передает Интерфакс. По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, полиция задержала 18 подозреваемых, одного из них – непосредственно на месте преступления.

Сообщается, что пожары начались накануне утром и быстро распространились, уничтожив почти 2 тыс. гектаров земельных угодий. Наиболее пострадал «Парк Канада» – лесной массив национального значения, который занимает 13% территории страны.

Борьба с огнем продолжается при поддержке военнослужащих и специализированной авиации. Метеорологи предупредили, что к концу дня может усилиться ветер, что может осложнить работу спасателей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская авиация нанесла удары по целям в секторе Газа после того, как палестинцы запустили воздушные шары с прикрепленными горящими предметами в сторону израильской территории.